https://ukraina.ru/20250217/1061119678.html

"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию

"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию - 17.02.2025 Украина.ру

"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию

Сейчас на СВО не столько людей, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Но и сейчас нужно много снарядов. Моральный дух и людские ресурсы – это прекрасно, но оружия на длительный период может не хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-17T04:00

2025-02-17T04:00

2025-02-17T04:00

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артиллерия

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По мнению Ермакова, есть определенные причины, почему Россия сейчас не проводит новую мобилизацию. Дело в том, что то же количество пороховых заводов не позволяет резко увеличить количество бойцов на фронте, указал военкор.Понятно, что информация о строительстве оборонных заводов вещь закрытая. И это хорошо. Но, хотелось бы, чтобы они строились, отметил он. Потому что судя по данным из открытых источников, возможно, через эти полтора-два года будет нечем воевать и СВО закончится чисто по техническим причинам, считает журналист.То же самое касается и украинской армии. Потому что активные боевые действия – это очень затратно, добавил он."Да, на СВО не столько людей, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Но и сейчас снаряды тоже нужны в большом количестве. Моральный дух и людские ресурсы – это прекрасно. Но оружия на такой длительный период может не хватить", – подчеркнул Ермаков.Это же почти как у Альберта Эйнштейна: "Не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться палки и камни". Не хотелось бы, чтобы до этого дошло, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250215/1061102107.html

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новости, россия, мобилизация, армия, вс рф, первая мировая война, вторая мировая война, завод, снаряды, артиллерия, оружие, ресурсы, сво, спецоперация