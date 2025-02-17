"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию - 17.02.2025 Украина.ру
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"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию
"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию - 17.02.2025 Украина.ру
"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию
Сейчас на СВО не столько людей, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Но и сейчас нужно много снарядов. Моральный дух и людские ресурсы – это прекрасно, но оружия на длительный период может не хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-02-17T04:00
2025-02-17T04:00
новости
россия
мобилизация
армия
вс рф
первая мировая война
вторая мировая война
завод
снаряды
артиллерия
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По мнению Ермакова, есть определенные причины, почему Россия сейчас не проводит новую мобилизацию. Дело в том, что то же количество пороховых заводов не позволяет резко увеличить количество бойцов на фронте, указал военкор.Понятно, что информация о строительстве оборонных заводов вещь закрытая. И это хорошо. Но, хотелось бы, чтобы они строились, отметил он. Потому что судя по данным из открытых источников, возможно, через эти полтора-два года будет нечем воевать и СВО закончится чисто по техническим причинам, считает журналист.То же самое касается и украинской армии. Потому что активные боевые действия – это очень затратно, добавил он."Да, на СВО не столько людей, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Но и сейчас снаряды тоже нужны в большом количестве. Моральный дух и людские ресурсы – это прекрасно. Но оружия на такой длительный период может не хватить", – подчеркнул Ермаков.Это же почти как у Альберта Эйнштейна: "Не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться палки и камни". Не хотелось бы, чтобы до этого дошло, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.
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россия
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, мобилизация, армия, вс рф, первая мировая война, вторая мировая война, завод, снаряды, артиллерия, оружие, ресурсы, сво, спецоперация
Новости, Россия, мобилизация, Армия, ВС РФ, Первая мировая война, Вторая мировая война, завод, снаряды, артиллерия, оружие, ресурсы, СВО, Спецоперация

"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию

04:00 17.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Сейчас на СВО не столько людей, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Но и сейчас нужно много снарядов. Моральный дух и людские ресурсы – это прекрасно, но оружия на длительный период может не хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
По мнению Ермакова, есть определенные причины, почему Россия сейчас не проводит новую мобилизацию. Дело в том, что то же количество пороховых заводов не позволяет резко увеличить количество бойцов на фронте, указал военкор.

"Если мы одномоментно призовем 300 тысяч человек, одеть их и раздать стрелковое оружие мы, конечно, сможем. А артиллерия? А снаряды? А транспорт? Мы с этим можем не справиться", сказал Ермаков.

Понятно, что информация о строительстве оборонных заводов вещь закрытая. И это хорошо. Но, хотелось бы, чтобы они строились, отметил он. Потому что судя по данным из открытых источников, возможно, через эти полтора-два года будет нечем воевать и СВО закончится чисто по техническим причинам, считает журналист.
То же самое касается и украинской армии. Потому что активные боевые действия – это очень затратно, добавил он.
"Да, на СВО не столько людей, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Но и сейчас снаряды тоже нужны в большом количестве. Моральный дух и людские ресурсы – это прекрасно. Но оружия на такой длительный период может не хватить", – подчеркнул Ермаков.
Это же почти как у Альберта Эйнштейна: "Не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться палки и камни". Не хотелось бы, чтобы до этого дошло, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.
Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
15 февраля, 15:30
Богдан Безпалько: Пока Россия идет к Одессе, Зеленский тянет время, а Трамп готовит кнут и пряникЗеленский в сложном положении, потому что он тот барашек, которого могут принести в жертву. Но формально украинский президент мог бы поставить подпись под соглашением о перемирии и заморозке. Это то, чего добивается Трамп, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Зеленский этому мешает, потому что он питается войной.
 
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Заголовок открываемого материала
04:00"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию
03:30План победы: Подлесный рассказал, почему России необходимо добиться полной капитуляции Украины
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