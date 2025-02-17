Капитуляции будет недостаточно: политолог о том, почему для победы в СВО нужно ликвидировать Украину
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Для победы в СВО необходимо ликвидировать Украину как государство. Пока Россия не договорится об Украине не только с США, но и со странами Восточной Европы, прочного мира не будет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Для полной победы в СВО необходимо добиться капитуляции киевского режима. Но даже этого будет недостаточно, потому что нужно будет соблюсти международные договоренности, которых еще нет, хотя это звучит как парадокс, добавил он.
"До тех пор, пока мы не договоримся об Украине не только с США, но и со странами Восточной Европы, прочного мира не будет. Я глубоко убежден, что нам еще до начала СВО договариваться с той же Польшей о разделе Украины", – уверен Подлесный.
Может быть, такие попытки и были, но я не слышал, чтобы Москва пыталась собрать некую коалицию против Петра Порошенко, когда он был президентом Украины, отметил политолог.
"То есть даже если мы пошлем "Орешники" на Львов или героически дойдем до Чопа, мы не будем знать, что делать с такой огромной территорией [и] с такими людьми. Ставить гарнизоны? Мне могут возразить, что надо изменить сознание украинцев", – сказал эксперт.
Но война в Афганистане показала, что изменить сознание местного населения за пять-десять лет невозможно, добавил он.
Для победы в СВО необходимо ликвидировать Украину как государство. Но поскольку по размеру своей территории она является одной из крупнейших стран Европы, Россия не сможет обойтись без ситуативных союзников. Иначе невозможно будет обеспечить безопасность на своих границах, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.
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