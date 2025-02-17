https://ukraina.ru/20250217/1061119154.html

План победы: Подлесный рассказал, почему России необходимо добиться полной капитуляции Украины

План победы: Подлесный рассказал, почему России необходимо добиться полной капитуляции Украины - 17.02.2025 Украина.ру

План победы: Подлесный рассказал, почему России необходимо добиться полной капитуляции Украины

Для победы в СВО необходимо ликвидировать Украину как государство. Но поскольку по размеру своей территории она является одной из крупнейших стран Европы, Россия не сможет обойтись без ситуативных союзников. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-02-17T03:30

2025-02-17T03:30

2025-02-17T00:50

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По мнению эксперта, не нужно смешивать два понятия: "план победы" и "мирный договор". Потому что это две разные ипостаси дальнейшего хода СВО. План победы – это то, каким образом будут выполнены задачи, которые поставил верховный главнокомандующий 24 февраля 2022 года, указал он.Но поскольку, Москва ни разу не говорила, что может отказаться от денацификации и демилитаризации Украины, даже этого будет недостаточно, потому что со стороны оставшейся территории будет исходить постоянная угроза для России, отметил политолог."В любом случае пока ни одна из целей СВО не достигнута. И я пока не вижу предпосылок, чтобы мы могли их выполнить в ближайшие два-три года", – сказал эксперт.По его мнению, для полной победы в СВО необходимо добиться безоговорочной капитуляции Киева. Это можно сделать за счет массированных ударов по центрам принятия решений, ключевым маршрутам поставок вооружений и уничтожения Центробанка Украины. Но даже этого будет недостаточно, потому что нужно будет соблюсти международные договоренности, которых еще нет, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса: "Богдан Безпалько: Пока Россия идет к Одессе, Зеленский тянет время, а Трамп готовит кнут и пряник".

https://ukraina.ru/20250216/1061089715.html

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новости, россия, украина, европа, дональд трамп, сво, победа, переговоры, донбасс, херсон, запорожье, капитуляция, война, спецоперация