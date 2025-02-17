План победы: Подлесный рассказал, почему России необходимо добиться полной капитуляции Украины
Для победы в СВО необходимо ликвидировать Украину как государство. Но поскольку по размеру своей территории она является одной из крупнейших стран Европы, Россия не сможет обойтись без ситуативных союзников. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
По мнению эксперта, не нужно смешивать два понятия: "план победы" и "мирный договор". Потому что это две разные ипостаси дальнейшего хода СВО. План победы – это то, каким образом будут выполнены задачи, которые поставил верховный главнокомандующий 24 февраля 2022 года, указал он.
"Количество целей России в рамках СВО постоянно увеличивалось. Сначала речь шла только о "Крым наш", потом речь зашла о Донбассе, Херсоне и Запорожье. То есть план победы – выйти на эти рубежи", — подчеркнул Подлесный.
Но поскольку, Москва ни разу не говорила, что может отказаться от денацификации и демилитаризации Украины, даже этого будет недостаточно, потому что со стороны оставшейся территории будет исходить постоянная угроза для России, отметил политолог.
"В любом случае пока ни одна из целей СВО не достигнута. И я пока не вижу предпосылок, чтобы мы могли их выполнить в ближайшие два-три года", – сказал эксперт.
По его мнению, для полной победы в СВО необходимо добиться безоговорочной капитуляции Киева. Это можно сделать за счет массированных ударов по центрам принятия решений, ключевым маршрутам поставок вооружений и уничтожения Центробанка Украины. Но даже этого будет недостаточно, потому что нужно будет соблюсти международные договоренности, которых еще нет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 06:50Олег Измайлов: Летом начнутся бои за Купянск, Северск и Константиновку, в которых Россия уничтожит ВСУ Россия не торгует своими территориями. Нам нужна победа и капитуляция киевского режима, а не покупка Украины, считает Олег Измайлов - журналист, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников", который хорошо знает места военных действий и плотно общается с бойцами на передовой