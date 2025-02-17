"Я буду самым послушным". Подлесный о том, как "змеи" украинского режима пытаются понравиться Трампу - 17.02.2025 Украина.ру
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"Я буду самым послушным". Подлесный о том, как "змеи" украинского режима пытаются понравиться Трампу
"Я буду самым послушным". Подлесный о том, как "змеи" украинского режима пытаются понравиться Трампу - 17.02.2025 Украина.ру
"Я буду самым послушным". Подлесный о том, как "змеи" украинского режима пытаются понравиться Трампу
Если раньше Порошенко или Залужный были в оппозиции, но не переходили опасную черту, то теперь "Акела промахнулся". Среди украинских элит началось брожение, они стараются показать Трампу: "Это я буду самым послушным". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2025-02-17T04:30
2025-02-17T04:30
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По мнению политолога, Владимир Зеленский является "слугой двух господ": США и Великобритании. Он не может не выполнить ни то, что ему укажет Трамп, ни то, что ему укажет делать Лондон.И поскольку между США и Великобританией очень сложные отношения, на устранение не главаря киевского режима не пойдет ни та, ни другая сторона. А самоустраниться Зеленский не может, потому что потеря власти может стоить ему жизни, констатировал эксперт.Они "как змеи высовывают головы", чтобы показать Трампу: "Это я буду самым послушным. Я буду выступать за мир, но по факту буду делать все, чтобы война не прекращалась". Поэтому даже если киевский режим будет переформатирован, он останется враждебным для России, констатировал политолог."Вы правильно заметили, что даже уважаемые российские журналисты и политологи поддались эйфории после разговора Путина и Трампа. Это неправильно, потому что не все так просто", – сказал эксперт.Впервые за много лет отношения России и Америки вроде бы стали налаживаться. Но сближение позиций невозможно без компромисса. Чтобы прийти к компромиссу, мы должны чем-то пожертвовать, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, россия, дональд трамп, петр порошенко, валерий залужный, сша, владимир зеленский, элита, киевский режим, украина, сво
Новости, Великобритания, Россия, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Валерий Залужный, США, Владимир Зеленский, элита, киевский режим, Украина, СВО

"Я буду самым послушным". Подлесный о том, как "змеи" украинского режима пытаются понравиться Трампу

04:30 17.02.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Если раньше Порошенко или Залужный были в оппозиции, но не переходили опасную черту, то теперь "Акела промахнулся". Среди украинских элит началось брожение, они стараются показать Трампу: "Это я буду самым послушным". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
По мнению политолога, Владимир Зеленский является "слугой двух господ": США и Великобритании. Он не может не выполнить ни то, что ему укажет Трамп, ни то, что ему укажет делать Лондон.
И поскольку между США и Великобританией очень сложные отношения, на устранение не главаря киевского режима не пойдет ни та, ни другая сторона. А самоустраниться Зеленский не может, потому что потеря власти может стоить ему жизни, констатировал эксперт.

"Да, сейчас среди украинских элит началось брожение. Если раньше [экс-президент Украины Петр] Порошенко или [посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий] Залужный были в оппозиции, но не переходили черту, потому что это было опасно, то теперь "Акела промахнулся", – подчеркнул Подлесный.

Они "как змеи высовывают головы", чтобы показать Трампу: "Это я буду самым послушным. Я буду выступать за мир, но по факту буду делать все, чтобы война не прекращалась". Поэтому даже если киевский режим будет переформатирован, он останется враждебным для России, констатировал политолог.
"Вы правильно заметили, что даже уважаемые российские журналисты и политологи поддались эйфории после разговора Путина и Трампа. Это неправильно, потому что не все так просто", сказал эксперт.
Впервые за много лет отношения России и Америки вроде бы стали налаживаться. Но сближение позиций невозможно без компромисса. Чтобы прийти к компромиссу, мы должны чем-то пожертвовать, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.
Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.
Петр Акопов интервью
Вчера, 18:22
Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание УкраиныЕвропа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит, считает обозреватель РИА "Новости", политолог-международник Петр Акопов
 
НовостиВеликобританияРоссияДональд ТрампПетр ПорошенкоВалерий ЗалужныйСШАВладимир Зеленскийэлитакиевский режимУкраинаСВО
 
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