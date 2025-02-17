"Мы опять держим ВСУ в клещах": военкор раскрыл, как ВС РФ зачищают "карман" и движутся к Днепропетровску
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Артерия между Константинополем и Улаклы находится под плотным огневым контролем российской армии. На Красноармейском направлении мы наблюдаем продвижение широким фронтом в сторону Днепропетровской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На днях Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дачного (сразу за Курахово) и ряда населенных пунктов возле трассы Красноармейск (Покровск) – Константиновка.
Военкор сообщил, что сейчас поселок Улаклы между Дачным и Константинополем находится в "кармане". Чтобы его зачистить, ВС РФ завершают освобождение Андреевки с севера, а с юга поднимаются от Зеленовки, добавил Ермаков.
Артерия между Константинополем и Улаклы уже под плотным огневым контролем российской армии, уточнил собеседник Украина.ру.
"Мы опять держим ВСУ в клещах, специально не давая замкнуться этому котлу, потому что у нас нет столько личного состава, чтобы тратить его на окружения. Мы по-прежнему дадим противнику уходить, уничтожая на выходе. В нынешних условиях это правильно", – отметил Ермаков.
Если говорить о Красноармейском направлении в целом, то мы наблюдаем продвижение широким фронтом в сторону Днепропетровской области от Андреевки до Удачного, сообщил журналист.
"Где-то до нее осталось 2 километра, где-то – 4 километра, но в целом фланги наши друг от друга не отстают. В частности, фактически освобождена Успеновка, уже идут бои за Новоалександровку", – подчеркнул он.
ВСУ еще пытаются атаковать в тыл в районе Песчаного со стороны Зверево. Но мои источники фиксируют переброску техники противника из Харьковской области в Донбасс. Хотя раньше ВСУ проводили переброску сил только в Курскую область, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.
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