https://ukraina.ru/20250217/1061119770.html

"Мы опять держим ВСУ в клещах": военкор раскрыл, как ВС РФ зачищают "карман" и движутся к Днепропетровску

"Мы опять держим ВСУ в клещах": военкор раскрыл, как ВС РФ зачищают "карман" и движутся к Днепропетровску - 17.02.2025 Украина.ру

"Мы опять держим ВСУ в клещах": военкор раскрыл, как ВС РФ зачищают "карман" и движутся к Днепропетровску

Артерия между Константинополем и Улаклы находится под плотным огневым контролем российской армии. На Красноармейском направлении мы наблюдаем продвижение широким фронтом в сторону Днепропетровской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-17T05:00

2025-02-17T05:00

2025-02-17T05:00

новости

покровск/красноармейск

сво

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всу

днепропетровская область

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константинополь

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На днях Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дачного (сразу за Курахово) и ряда населенных пунктов возле трассы Красноармейск (Покровск) – Константиновка.Военкор сообщил, что сейчас поселок Улаклы между Дачным и Константинополем находится в "кармане". Чтобы его зачистить, ВС РФ завершают освобождение Андреевки с севера, а с юга поднимаются от Зеленовки, добавил Ермаков.Артерия между Константинополем и Улаклы уже под плотным огневым контролем российской армии, уточнил собеседник Украина.ру.Если говорить о Красноармейском направлении в целом, то мы наблюдаем продвижение широким фронтом в сторону Днепропетровской области от Андреевки до Удачного, сообщил журналист."Где-то до нее осталось 2 километра, где-то – 4 километра, но в целом фланги наши друг от друга не отстают. В частности, фактически освобождена Успеновка, уже идут бои за Новоалександровку", – подчеркнул он.ВСУ еще пытаются атаковать в тыл в районе Песчаного со стороны Зверево. Но мои источники фиксируют переброску техники противника из Харьковской области в Донбасс. Хотя раньше ВСУ проводили переброску сил только в Курскую область, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины" на сайте Украина.ру.Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250216/1061089715.html

покровск/красноармейск

харьковская область

донбасс

днепропетровская область

курахово

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новости, покровск/красноармейск, сво, харьковская область, донбасс, спецоперация, всу, днепропетровская область, курахово, константинополь, наступление, вс рф