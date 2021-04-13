На Тайване, где выращивают большой процент всех бананов, обнаружили грибок Tropical Race 4. В 2016 году его нашли также в Африке и Пакистане, в 2019 году TR4 достиг Южной Америки. В 2020-2021 году грибок атаковал Колумбию и Гондурас, где плантации с бананами вынуждены были закрыть.
В мире пока не существует химикатов, способных уничтожить долгоживущие споры грибка в почве. Это значит, что зараженные площади, где растут бананы, нельзя будет использовать в течение 30-40 лет.
Во многих экваториальных странах Азии, Африки и Америки бананы составляют основу рациона людей. Около 15% всего мирового урожая бананов, оцениваемого ежегодно примерно в 114 миллионов тонн, отправляется на экспорт.
По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, украинцы стали больше потреблять фруктов. В 2020 году страна импортировала практически 1 млн тонн различных фруктов. При этом треть всех поставок составляют бананы, далее следуют мандарины (19% объемов импорта), апельсины (9%), лимоны (7%) и персики (5%).