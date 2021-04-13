Самый продаваемый фрукт на планете - банан - может исчезнуть с прилавков магазинов из-за загадочной болезни. Об этом 13 апреля сообщает «Типичный Херсон»

«Бананы можно, в Китай нельзя»: Комаровский развеял мифы о коронавирусе © Facebook Евгения Комаровского

В мире пока не существует химикатов, способных уничтожить долгоживущие споры грибка в почве. Это значит, что зараженные площади, где растут бананы, нельзя будет использовать в течение 30-40 лет.

Во многих экваториальных странах Азии, Африки и Америки бананы составляют основу рациона людей. Около 15% всего мирового урожая бананов, оцениваемого ежегодно примерно в 114 миллионов тонн, отправляется на экспорт.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, украинцы стали больше потреблять фруктов. В 2020 году страна импортировала практически 1 млн тонн различных фруктов. При этом треть всех поставок составляют бананы, далее следуют мандарины (19% объемов импорта), апельсины (9%), лимоны (7%) и персики (5%).