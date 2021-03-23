Российской Федерации следует реагировать на агрессивную риторику президента США Джо Байдена по принципу «собака лает, ветер носит». Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Юридически заявления СНБО Украины бессмысленны © РИА Новости, Александр Натрускин Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство». Позднее в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США.

В этой связи эксперт привел в пример старый анекдот:

- Вы себе не представляете, что они про вас говорят, когда вас нет.

- Когда меня нет, они могут даже меня бить.

«До тех пор пока Байден будет говорить о Российской Федерации исключительно что попало, на него реагировать будут соответственно. Но если дойдет до каких-то реальных дел в отношении Российской Федерации, ее реакция будет зависеть от того, каковы эти дела», — подчеркнул Вассерман.

Пока Российская Федерация может построить «пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой», то, что сейчас находится на месте будущего пролива, вряд ли станет рисковать всерьез, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.