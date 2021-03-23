Ранее Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство». Позднее в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США.
В этой связи эксперт привел в пример старый анекдот:
- Вы себе не представляете, что они про вас говорят, когда вас нет.
- Когда меня нет, они могут даже меня бить.
«До тех пор пока Байден будет говорить о Российской Федерации исключительно что попало, на него реагировать будут соответственно. Но если дойдет до каких-то реальных дел в отношении Российской Федерации, ее реакция будет зависеть от того, каковы эти дела», — подчеркнул Вассерман.
Пока Российская Федерация может построить «пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой», то, что сейчас находится на месте будущего пролива, вряд ли станет рисковать всерьез, подчеркнул собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.