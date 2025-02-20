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За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"

За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец" - 20.02.2025 Украина.ру

За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"

Российского стилиста Сергея Зверева внесли в расстрельную базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины"

2025-02-20T17:03

2025-02-20T17:03

2025-02-20T17:03

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Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО.Во вторник, 18 февраля, стало известно, что сын сестры Зверева погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Комментируя свою утрату, модельер написал в соцсетях, что на момент гибели племянник уже подписал рапорт об увольнении и уже купил билет домой, но ему предложили "сходить на несколько дней на позицию" еще раз перед отпуском.Шоумен также поделился с подписчиками переживаниями за сестру, отметив, что она "очень хотела внуков".Спустя несколько месяцев после начала СВО Зверев ответил журналистам, как относится к коллегам, решившим сбежать из России. Он рассказал тогда, что сам даже не мог представить, что мог бы также поступить. Модельер добавил, что у него нет морального права покинуть родину в такой момент и поделился воспоминаем о том, что его дед и дядя в Великую Отечественную дошли до Берлина.Тем временем украинский шоумен, звезда КВН и друг Владимира Зеленского Игорь Ласточкин похвастался, что вступил в ряды ВСУ. Что это за человек, и как на это отреагировали пользователи - в материале "Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ.

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новости, россия, берлин, сергей зверев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, квн, модельеры, сво, миротворец