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За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"
За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец" - 20.02.2025 Украина.ру
За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"
Российского стилиста Сергея Зверева внесли в расстрельную базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины"
2025-02-20T17:03
2025-02-20T17:03
2025-02-20T17:03
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Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО.Во вторник, 18 февраля, стало известно, что сын сестры Зверева погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Комментируя свою утрату, модельер написал в соцсетях, что на момент гибели племянник уже подписал рапорт об увольнении и уже купил билет домой, но ему предложили "сходить на несколько дней на позицию" еще раз перед отпуском.Шоумен также поделился с подписчиками переживаниями за сестру, отметив, что она "очень хотела внуков".Спустя несколько месяцев после начала СВО Зверев ответил журналистам, как относится к коллегам, решившим сбежать из России. Он рассказал тогда, что сам даже не мог представить, что мог бы также поступить. Модельер добавил, что у него нет морального права покинуть родину в такой момент и поделился воспоминаем о том, что его дед и дядя в Великую Отечественную дошли до Берлина.Тем временем украинский шоумен, звезда КВН и друг Владимира Зеленского Игорь Ласточкин похвастался, что вступил в ряды ВСУ. Что это за человек, и как на это отреагировали пользователи - в материале "Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ.
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новости, россия, берлин, сергей зверев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, квн, модельеры, сво, миротворец
Новости, Россия, Берлин, Сергей Зверев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, КВН, модельеры, СВО, Миротворец
За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"
Российского стилиста Сергея Зверева внесли в расстрельную базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины"
Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО.
"Неожиданно!", "В шоке ли звезда? Не знаем, но мы удивлены", "Зверев оплакивал племянника погибшего в зоне СВО, но у украинцев нет ничего святого", - отреагировали пользователи сети.
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что сын сестры Зверева погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Комментируя свою утрату, модельер написал в соцсетях, что на момент гибели племянник уже подписал рапорт об увольнении и уже купил билет домой, но ему предложили "сходить на несколько дней на позицию" еще раз перед отпуском.
Шоумен также поделился с подписчиками переживаниями за сестру, отметив, что она "очень хотела внуков".
Спустя несколько месяцев после начала СВО Зверев ответил журналистам, как относится к коллегам, решившим сбежать из России
. Он рассказал тогда, что сам даже не мог представить, что мог бы также поступить. Модельер добавил, что у него нет морального права покинуть родину в такой момент и поделился воспоминаем о том, что его дед и дядя в Великую Отечественную дошли до Берлина
.
Тем временем украинский шоумен, звезда КВН и друг Владимира Зеленского Игорь Ласточкин похвастался, что вступил в ряды ВСУ. Что это за человек, и как на это отреагировали пользователи - в материале "Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ.