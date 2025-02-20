https://ukraina.ru/20250220/1061208325.html

Дмитрий Краснов: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция

Дмитрий Краснов: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция - 20.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция

Зеленский понимает, что тактически ему нужно покориться Трампу, чтобы продлить благоденствие. Но, отдав всё, он окажется не более нужным США, чем афганцы, которые цеплялись за шасси улетающих американских самолетов. Зеленский пытается юлить, и пока худо-бедно это у него получается.

2025-02-20T12:00

2025-02-20T12:00

2025-02-20T14:02

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Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Специальный представитель президента США по России и Украине Кит Келлог 19 февраля встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями украинских спецслужб в Киеве. Это его первый визит на Украину после назначения на должность.Ранее, 18 февраля, в ходе пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде Трамп назвал Зеленского "абсолютно некомпетентным" лидером и обвинил в том, что он позволил украинскому конфликту продолжаться. По словам президента США, даже посредственный переговорщик смог бы договориться с Россией.— Дмитрий Анатольевич, переговоры российской и американской делегаций прошли в Саудовской Аравии. О чём договорились Россия и США не совсем понятно. Какие выводы лично вы сделали из итоговых месседжей?— Та жадность, с которой российское общество ждёт чуда от Трампа и переговоров, кажется мне тревожным симптомом. Она может говорить об усталости и чувстве собственного бессилия, беспомощности, когда остаётся уповать только на то, что случайным образом в нужную комбинацию сойдутся звёзды, и некие высшие силы смилостивятся.Вот, состоялась первая встреча, и все уже затаили дыхание в ожидании итоговых месседжей. Но чудес не бывает, и пассивное ожидание с элементами карго-культа ни к чему хорошему не приведёт.О чём договорились? Договорились начать разговаривать. Нет, даже не так. Договорились найти тех, кто будет договариваться начать разговаривать. Поэтому сейчас рано не то что делать глубокомысленные выводы или, хотя бы, прогнозы, но вообще уделять какое-то внимание переговорам, до которых ещё далеко.Самой здравой и чётко выраженной считаю позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, который сказал: "Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры, и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше". Именно так, всё внимание не переговорам — ими займутся дипломаты — а ежедневной работе по усилению позиций России, как экономических, так и военных, и политических. Нужно просто делать свою работу и не ждать чудес.— Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Россия и США на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине. На каких условиях может быть мир на Украине, исходя из сегодняшних реалий?— Президент назвал цели СВО в 2022 году. Впрочем, ещё в 2007 году в Мюнхене Владимир Владимирович говорил о том же. То есть, почти два десятилетия позиция России не меняется, Россия требует одного — своей безопасности. Мир, перемирие, "сделка", договор — всё, что угодно возможно лишь при соблюдении этого простого и разумного требования.Но коллективный Запад вполне открыто формулирует иную цель — "стратегическое поражение" России, её уничтожение и расчленение. Цели, как видите, прямо противоположные: они хотят нас убить, а мы, к их возмущению, не хотим умирать.Президент США всё твердит о сделке. А любая сделка предполагает торг и взаимные уступки. Но нам-то куда отступать? Доотступались. НАТО вплотную к границам России подошло, оккупанты в Курской области. Отступать от заявленных президентом Путиным целей уже некуда.Поэтому переговоры об условиях урегулирования украинского конфликта будут сложными: нам нечем поступиться, то, что требует Россия — лишь жизненно необходимое ей. Получить меньшее просто невозможно.Значит, остаётся надеяться на профессионализм наших переговорщиков, которые смогут предложить нечто ценное для Запада, но не ущемляющее наши суверенитет и безопасность.Предполагаю, что это будут бизнес-возможности. Простой честный бизнес с Россией может принести Западу гораздо больше пользы, чем даже аннексирование украинских природных ресурсов. И если американским переговорщикам (которые, повторю, ещё даже не назначены) не чужд холодный расчёт, сделка может состояться.— Сергей Лавров также отметил: Россия и США договорились, что необходимо снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Ждать ли нам отмены санкций?— Пока мы с вами говорим о снятии санкций, Евросоюз согласовал 16-й санкционный пакет, который коснётся 13 банков, 73 танкеров, 35 компаний и 48 граждан России. Под запрет попадают импорт российского первичного алюминия, хрома и обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.Если же речь о санкциях со стороны США, то ждать от Трампа, что он предложит России лучшие условия, чем даже своим постоянным союзникам, не приходится. А союзники увешаны американскими санкциями с ног до головы.Вероятно, какие-то ограничения, действительно, будут сняты, но радикального изменения санкционного режима не последует.— Когда встретятся Путин и Трамп и что будут обсуждать, как считаете?— Ни то, ни другое не определено. Более того, даже если помощники президентов договорятся о теме переговоров и о регламенте, далеко не факт, что разговор пойдёт по намеченной программе, здесь вариант "хвост виляет собакой" не сработает.И если уж всплыли анималистичные аллегории, расскажу про кошку приятеля. Она очень тактильная, любит, чтобы её трогали и, завидев хозяина, тут же бежит к нему. Но стоит её погладить, как она отходит, однако, тут же возвращается. "Лапки уносят, — вздыхает хозяин, — она не хозяйка своим лапкам, они у неё самостоятельные". Дональда Трампа тоже "лапки уносят", поток спонтанных мыслей и слов мешает ему быть последовательным.В этом отношении наш президент — полная противоположность американскому. Вне зависимости от согласованной программы встречи и вопреки "непослушным лапкам" Трампа, он будет твёрдо и последовательно отстаивать те самые позиции, которые оставались и остаются неизменными: Россия должна жить, и жить в безопасности.— Что ждёт США с таким президентом?— Не раз говорил, что США неплохо защищены от самодурства и диктатуры. Их система сдержек и противовесов громоздкая, неуклюжая, но она действенна. В нашей прессе активно комментируют внезапные громкие указы Трампа, но забывают рассказать, что они не работают, они легко и непринуждённо заблокированы.Я насчитал более 30 судебных решений, остановивших трапмовские инициативы. Заморозка заморозки коснулась сокращения федеральных служащих, отмены автоматического получения гражданства для детей, рожденных на территории США, направления трансгендерных преступников в мужские тюрьмы, получения доступа к федеральным платежным системам.Сколько писала российская пресса о расформировании USAID, агентства США по международному развитию, а ведь и этот процесс заморожен судом.Если США пережили без масштабных политических и экономических катаклизмов проспавшего свой президентский срок Байдена, то и при шустром Трампе ничего экстраординарного там не случится. От чудачеств пострадает какое-то число американцев, какое-то получит профит. Но, в общем и целом, ничего не изменится.— А какое будущее ждет Европу, где Макрон создает антитрамповскую коалицию, после мюнхенского разноса евроэлит со стороны Вэнса?— Евроэлиты настолько вцепились в свою сытую и беззаботную жизнь, что вполне могут довести свои народы до революции. Речь, разумеется, не идёт о штурме Елисейского дворца революционными матросами и суровыми солдатами в шинелях с красными бантами на груди. Но нынешней развесёлой компании придётся подвинуться или потесниться.В Европе, особенно среди молодёжи, сильны левые настроения — в классическом, марксистском понимании. Но бизнес, буржуазия, предпочитают поддерживать правых, поэтому их позиции сильнее. К тому же, европейским правым симпатизируют как российские политические элиты, так и американские. Таким образом, если революция и случится, облегчения народам она не принесёт.А мы, порадовавшись условному "свержению Урсулы", вдруг обнаружим, что ротация евроэлит пользы России не подарила.— Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал политику Киева. Он также обратился к украинским нелегитимным властям и назвал псевдоглаву государства Владимира Зеленского "абсолютно некомпетентным" лидером. Почему Трамп так заговорил, чего он добивается и кого хочет видеть вместо Зеленского?— Трампа и Зеленский устроит, если последний подарит Украину Штатам. Уверен, что американский президент будет всем доказывать, что легитимнее Зеленского никого во всём свете нет, если переговоры о передаче украинских ресурсов пойдут в нужном направлении. А вот после того, как подпись под соответствующим договором будет поставлена, Зеленский вмиг может стать вновь нелегитимным. И, если уже нечем будет откупиться, — навсегда.Зеленский понимает, что тактически ему нужно покориться Трампу, это позволит продлить благоденствие. Но также понимает, что отдав всё, окажется не более нужным, чем те афганцы, которые цеплялись за шасси улетающих американских самолетов. Он пытается юлить, и пока, худо-бедно, это у него получается.Выходит, что дедушка Трамп поругивает прадедушку Байдена за то, что ушлый Зеленский из него верёвки вил, а на поверку сам оказывается в такой же ситуации. Впрочем, всё равно глава киевского режима находится в роли бедолаги из мрачного анекдота, который сорвался с небоскрёба. Отвечая на вопрос "Как дела?", брошенный из окна, он ответил "Прекрасно! Ощущение полёта!"Пока Зеленский падает в пропасть, западники-подобострастники искажают реальность вокруг России. Об этом в интервью Анны Черкасовой с известным писателем Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, дональд трамп, сша, переговоры, сергей лавров, владимир зеленский, европа, владимир путин