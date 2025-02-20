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Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов

Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов - 20.02.2025 Украина.ру

Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов

Говорят, что хохол такой хитрый, что сам себя может обмануть. Зеленский – не совсем хохол (во всяком случае – этнически), но он продемонстрировал мастер-класс по тому, как обмануть самого себя с максимально разрушительным эффектом. Ведь нынешний кризис в отношениях с Вашингтоном, самый тяжёлый для Зеленского с 2022 года, связан с этим обманом

2025-02-20T13:29

2025-02-20T13:29

2025-02-20T13:29

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Началось всё в… июне 2017 года. Тогда Петру Порошенко срочно нужно было встретиться с Дональдом Трампом, отношения с которым были испорчены заранее и более чем капитально благодаря вмешательству Украины в выборы (Трамп даже требовал провести специальное расследование поддержки Хиллари Клинтон). Официальный Киев предпринял слабо замаскированную попытку подкупа американского президента – Украина заказала в США тепловозы, уголь и ядерное топливо, взамен получила встречу президентов и отсутствие преследований.С формальной точки зрения коррупции тут не было, но фактически эта сделка помогла Трампу выполнить свои предвыборные обещания, поскольку обеспечила заказами предприятия в его ключевых регионах поддержки.Политическая же цена этой истории аукается США по сей день – это был пример того, что холопы могут вмешиваться в барские разборки, и им за это ничего не будет. Хамское поведение Зеленского во многом было вдохновлено именно тем прецедентом, но, главное, он понял, что Трамп всё тащит в дом, и на этом можно сыграть.Время для игры (гусары – молчать!) наступило в октябре прошлого года, когда Зеленский презентовал свой план перемоги, секретный пункт которого предполагал совместную с Западом разработку стратегических ресурсов, которыми обладает Украина. Речь шла об уране, титане, литии и графите (отметим, что это всё даже близко не относится к редкоземельным металлам, ну да ладно – может они не редкоземельные, но уж точно редко встречающиеся на Земле).Ну а дальше началась нынешняя история с попыткой подписания договора о добыче редкоземельных металлов с предположительным доходом в полтриллиона долларов и разразившимся грандиозным скандалом.Логика Зеленского была в общем-то понятна – подписание этой сделки давало ему минимум два преимущества:- личную заинтересованность Трампа в защите Украины (потому что на Украину ему наплевать, а на почти что свои месторождения – нет);- гарантии каких-то инвестиций (потому что Украина как объект инвестиций не особенно интересна – даже по окончании боевых действий).Однако в этой очевидной истории Зеленский ухитрился испортить всё.Во-первых, он попытался обмануть Трампа, представив украинские месторождения невероятно прибыльными.Для этого, кстати, была проведена целая спецоперация – ещё в декабре 2024 года Центром передового опыта (при) НАТО по энергетической безопасности был подготовлен доклад, согласно которому "Украина становится ключевым потенциальным поставщиком редкоземельных металлов, таких как титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран…" (это всё не редкоземельные металлы, но опять же можно сослаться на трудности перевода rare earth или rare on Earth – обычному человеку разница не очевидна).Кстати, очень трудно поверить, что Зеленскому действительно удалось провести вокруг носа такого прожженного дельца как Трамп. Неужели американский президент влез в это дело, не просчитав реальность прибыли и не выяснив, чем rare earth отличается от rare on Earth (если плохо учился в школе)?Вероятность этого, конечно, есть. Однако, скорее всего, Трамп заранее отдавал себе отчёт в том, что его пытаются обмануть, но исходил из своих интересов. Получение контроля над украинскими месторождениями даже незнамо чего и в каких объёмах давало ему козыри для дальнейшего торга с Кремлём относительно территории Украины и с Банковой относительно возможности обмена пустых активов на полные (это вообще одна из его основных установок в нынешней "миротворческой" деятельности – отбить вложенное в Украину хотя бы с Украины, если уж никак нельзя с России). Ну и, понятно, соглашение было сформулировано так, чтобы исключить появление каких-то дополнительных обязательств перед Киевом.И тут случилось "во-вторых" – Зеленский понял, что обмануть могут как раз его, и отказался от подписания предложенного ему в спешке соглашения, да ещё и возмутился…И это была вторая критическая ошибка.С практический точки зрения подписание соглашения даже без гарантий военной помощи открывало возможности торга – и с Вашингтоном, и с Москвой. Именно потому, что у Трампа появлялся финансовый интерес в Украине, за который он бы стал бороться.Но это, конечно, если бы Зеленский в принципе видел какие-то перспективы политико-дипломатического урегулирования. Он же договариваться ни с кем (даже с Трампом) не собирается. Он собирается вести войну до победного конца, и активы, имеющие именно дипломатический, а не чисто военный смысл, его не интересуют.Со стороны политической вообще глупо было привлекать внимание к этому соглашению. Именно потому, что СМИ сразу заинтересовались, чего это Зеленский взъерепенился, и в результате на Bloomberg появляется статья с показательным названием "Редкоземельные элементы на Украине? Нет, только выжженная земля", в которой говорится примерно то же самое, что и в многочисленных комментариях российских экспертов.В общем, Зеленский не только сам себя выставил лжецом, но ещё и сделал так, чтобы это стало известно всему миру.Ну что тут сказать? Профессионал… (Играет музыка Эннио Морриконе из одноимённого фильма с Жан-Полем Бельмондо в главной роли).Об особенностях стратегического планирования нынешней украинской власти можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Б" Владимира Зеленского"

https://ukraina.ru/20180912/1021103892.html

https://ukraina.ru/20250204/1060804083.html

https://ukraina.ru/20250212/1061025416.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, украина, вашингтон, киев, bloomberg, дональд трамп, петр порошенко, владимир зеленский, соглашение, дипломатия