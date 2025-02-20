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Генсек НАТО с оптимизмом смотрит на мирную инициативу США по Украине

Генсек НАТО с оптимизмом смотрит на мирную инициативу США по Украине - 20.02.2025 Украина.ру

Генсек НАТО с оптимизмом смотрит на мирную инициативу США по Украине

Позитивную оценку мирной инициативе президента США по Украине дал генсек НАТО Марк Рютте. Об этом глава военно-политического блока заявил во время визита в Словакию.

2025-02-20T19:34

2025-02-20T19:34

2025-02-20T19:34

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Генсек НАТО в Братиславе высказался о переговорах о мире на Украине, инициированные президентом США и начавшиеся с переговоров в Саудовской Аравии с делегацией России. Рютте также пояснил инициативы союзников альянса, касающиеся урегулирования украинской проблемы."Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что мы должны быть уверены в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности", - сказал Рютте.Как сообщает РИА Новости, генсек НАТО не стал исключать размещение европейских военных для гарантии будущего мирного соглашения. Рютте заверил, что Вашингтон не против этого предложения."США заявили, что не хотят размещать американские войска на земле. Именно это сказали США. Но также было сказано, что все лежит на столе. В НАТО действительно существует больше единства в том, что нам нужны сильные гарантии безопасности для Украины... И я знаю, что такие страны как Нидерланды, Дания, а также Великобритания и Франция думают, что бы это могло быть. Вот почему в понедельник у нас была встреча в Париже, а вчера состоялась еще одна встреча, и я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи, чтобы скоординировать европейскую поддержку мирного соглашения на Украине", - сказал генсек альянса.Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Среди тем встречи в Эр-Рияде значилась и украинская. Подробности в публикации Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде Тем временем Британия, Франция и другие члены НАТО подготовили для США свои предложения по урегулированию украинской проблемы. Как сообщило издание The Telegraph, во время встречи на следующей неделе в Вашингтоне британский премьер-министр Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план того, как европейцы смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня. Подробности в публикации Десятки тысяч европейских солдат в городах, немудрёный антикриз Зеленского. Итоги 20 февраля на Украине

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новости, сша, украина, вашингтон, рютте, дональд трамп, нато, дипломатия, переговоры, сво