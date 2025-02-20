Генсек НАТО с оптимизмом смотрит на мирную инициативу США по Украине
Позитивную оценку мирной инициативе президента США по Украине дал генсек НАТО Марк Рютте. Об этом глава военно-политического блока заявил во время визита в Словакию.
Генсек НАТО в Братиславе высказался о переговорах о мире на Украине, инициированные президентом США и начавшиеся с переговоров в Саудовской Аравии с делегацией России. Рютте также пояснил инициативы союзников альянса, касающиеся урегулирования украинской проблемы.
"Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что мы должны быть уверены в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности", - сказал Рютте.
"США заявили, что не хотят размещать американские войска на земле. Именно это сказали США. Но также было сказано, что все лежит на столе. В НАТО действительно существует больше единства в том, что нам нужны сильные гарантии безопасности для Украины... И я знаю, что такие страны как Нидерланды, Дания, а также Великобритания и Франция думают, что бы это могло быть. Вот почему в понедельник у нас была встреча в Париже, а вчера состоялась еще одна встреча, и я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи, чтобы скоординировать европейскую поддержку мирного соглашения на Украине", - сказал генсек альянса.
Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Среди тем встречи в Эр-Рияде значилась и украинская. Подробности в публикации Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
Тем временем Британия, Франция и другие члены НАТО подготовили для США свои предложения по урегулированию украинской проблемы. Как сообщило издание The Telegraph, во время встречи на следующей неделе в Вашингтоне британский премьер-министр Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план того, как европейцы смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня. Подробности в публикации Десятки тысяч европейских солдат в городах, немудрёный антикриз Зеленского. Итоги 20 февраля на Украине