https://ukraina.ru/20250220/1061240858.html

Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны

Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны - 20.02.2025 Украина.ру

Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны

Ожидавшуюся 20 февраля пресс-конференцию по итогам переговоров Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога отменили по желанию американской стороны. Об этом сообщил прессе пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров

2025-02-20T19:02

2025-02-20T19:02

2025-02-20T19:10

новости

сша

украина

россия

кит келлог

владимир зеленский

переговоры

международные отношения

международная политика

дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/62/1031706262_0:0:757:425_1920x0_80_0_0_d0a333b2cc1f1515d71b85b1573e6987.png

На разъяснения Никифорова об отмене пресс-конференции Зеленского и Келлога ссылаются "Зеркало Недели" и другие украинские издания.Они сообщают также, что Келлог провёл переговоры с Зеленским, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и другими высокопоставленными чиновниками Украины, а также с руководителями украинских спецслужб и армии. Часть встреч состоялась 19 февраля."Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы всё правильно понимаем", — сказал Келлог в общении с прессой 19 февраля. Информация о визите Келлога в Киев появилась 18 февраля, когда в Саудовской Аравии шли переговоры делегаций России и США по широкому кругу международных вопросов. Часть из них касалась двусторонних отношений. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил позже российским парламентариям, что украинская проблема была тоже рассмотрена переговорщиками. Подробности в публикации Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде

https://ukraina.ru/20250220/1061240496.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, кит келлог, владимир зеленский, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатия