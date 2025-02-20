https://ukraina.ru/20250220/1061240858.html
Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны
Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны - 20.02.2025 Украина.ру
Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны
Ожидавшуюся 20 февраля пресс-конференцию по итогам переговоров Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога отменили по желанию американской стороны. Об этом сообщил прессе пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров
2025-02-20T19:02
2025-02-20T19:02
2025-02-20T19:10
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международные отношения
международная политика
дипломатия
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На разъяснения Никифорова об отмене пресс-конференции Зеленского и Келлога ссылаются "Зеркало Недели" и другие украинские издания.Они сообщают также, что Келлог провёл переговоры с Зеленским, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и другими высокопоставленными чиновниками Украины, а также с руководителями украинских спецслужб и армии. Часть встреч состоялась 19 февраля."Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы всё правильно понимаем", — сказал Келлог в общении с прессой 19 февраля. Информация о визите Келлога в Киев появилась 18 февраля, когда в Саудовской Аравии шли переговоры делегаций России и США по широкому кругу международных вопросов. Часть из них касалась двусторонних отношений. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил позже российским парламентариям, что украинская проблема была тоже рассмотрена переговорщиками. Подробности в публикации Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
https://ukraina.ru/20250220/1061240496.html
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новости, сша, украина, россия, кит келлог, владимир зеленский, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатия
Новости, США, Украина, Россия, Кит Келлог, Владимир Зеленский, переговоры, международные отношения, Международная политика, дипломатия
Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны
19:02 20.02.2025 (обновлено: 19:10 20.02.2025)
Ожидавшуюся 20 февраля пресс-конференцию по итогам переговоров Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога отменили по желанию американской стороны. Об этом сообщил прессе пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров