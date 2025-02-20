https://ukraina.ru/20250220/1061234139.html

"Не играй в мои игрушки и не...": Зеленский "заблокировал" соцсеть Трампа на Украине

"Не играй в мои игрушки и не...": Зеленский "заблокировал" соцсеть Трампа на Украине - 20.02.2025 Украина.ру

"Не играй в мои игрушки и не...": Зеленский "заблокировал" соцсеть Трампа на Украине

Социальную сеть президента США Дональда Трампа Trump Truth Social заблокировали на всей территории Украины. Об этом 20 февраля сообщил Sputnik International в своем телеграм-канале

2025-02-20T16:11

2025-02-20T16:11

2025-02-20T16:22

новости

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

джей ди вэнс

минфин

украина.ру

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061232263_0:11:1440:821_1920x0_80_0_0_dc072ca1fc2e8f13f9c34969b684d4fa.jpg.webp

"В рамках декоммунизации что ли?", "Не играй в мои игрушки и не... Дальше вы знаете", "Ох, вот это уровень дипломатии!", "Обиженка, 80 левел", - отреагировали пользователи сети.Однако, пояснило агентство Sputnik International соцсеть Трампа на Украине не могли отключить даже чисто технически. "Несмотря на сообщения о том, что Зеленский запретил Truth Social Трампа на Украине, правда в том, что Truth Social никогда не была доступна на Украине", - говорится в публикации.Накануне Трамп заявил, что разочарован в Украине, которая не использовала возможности для переговоров с РФ, а также для сохранения своей территории последние три года. Главу Белого дома удивило, что теперь Киев выражает какое-то недовольство тем, что встречи между Россией и США проходят без участия Украины.Также Трамп заострил внимание на крайне низком уровне поддержки Зеленского, уточнив, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима, а значит, в стране нужно провести выборы.Эти слова сильно уязвили Зеленского, и он ответил американскому лидеру, что "утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас - не получится". Главарь киевского режима также обвинил в "подтасовке" своего низкого рейтинга Россию, заявив, что Трамп якобы пребывает в ее "дезинформационном плену".Однако спустя день Зеленский получил новую трепку от Трампа. В этот раз главу США разозлило, что нелегитимный украинский президент по сути отфутболил американского министра финансов Скотта Бессента, приехавшего на Украину, чтобы подписать с Банковой план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных металлов.По версии украинской стороны, Киев получил текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским на прошлой неделе. Также украинские СМИ утверждают, что глава Минфина США активно настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение "немедленно", однако он этого не сделал.Трамп оценил произошедшее крайне негативно, заявив, что с его министром "грубо обошлись", а в сторону Зеленского всего за один день из уст американского лидера прилетел целый "букет" "комплиментов". Среди них были "скромно успешный комик", "диктатор без выборов", "человек, проделавший ужасную работу", "единственное, в чем он преуспел - это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке".К критике в адрес Зеленского подключились также вице-президент Джей Ди Вэнс, руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск и советник президента Америки по национальной безопасности Майк Уолтц, который заявил, что Трамп не намерен терпеть риторику Украины.В ответ высокопоставленные украинские "патриоты" продемонстрировали свою привычную людоедскую манеру. Например, мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что ни одна "лживая тварь" в Вашингтоне не имеет права открывать на него рот, а Зеленский принял решение о "блокировке" в стране социальной сети американского лидера.Примерно в то же время британский журнал The Economist со ссылкой на источники в дипломатических кругах констатировал, что говоря о выборах на Украине, Трамп хочет совсем другого."Господин Трамп, похоже, хочет избавиться от господина Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает трудным человеком. Речь идет не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского", - отметило издание.Главарю киевского режима отношение новости власти США не нравится, поэтому предложил "вакансию" своего барина Европе, Турции и Китаю. Почему именно им, рассказал в своем материале Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны автор издания Украина.ру Павел Котов.

https://ukraina.ru/20250219/1061190435.html

https://ukraina.ru/20250218/1061158336.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс, минфин, украина.ру, соцсети