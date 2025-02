https://ukraina.ru/20250220/1061231888.html

Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского

Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского - 20.02.2025 Украина.ру

Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон. Британские СМИ ведут информационную кампанию в поддержку идеи отправки войск. Подробнее - в материале Украина.ру

2025-02-20T16:06

2025-02-20T16:06

2025-02-20T16:06

эксклюзив

украина

великобритания

лондон

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056165799_0:177:2500:1583_1920x0_80_0_0_3bf2c6d394ba444d8105365c9fd7bb73.jpg.webp

Власти Великобритании усилили попытки оказать влияние на переговорный процесс по Украине между Россией и США. Команда американского президента Дональда Трампа устроила публичную порку европейским бюрократам на Мюнхенской конференции по безопасности. Западные аналитики призвали Лондон к незамедлительным действиям, Лондон прислушался.Кира Стармера в СМИ теперь называют возможным мостиком между Трампом и Европой, но эти утверждения выведены, пока что, из пожеланий, намерений и ницшеанства как философии всей Европы. Ведь "в человеке ценно то, что он мост, а не цель" над пропастью, как говорил Заратустра.Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер утешил Владимира Зеленского, которого Дональд Трамп назвал диктатором без выборов. Журналисты атаковали нового посла Великобритании в США лорда Питера Мандельсона просьбой прокомментировать высказывание Трампа, но ничего не добились. "Очень интересная речь", сказал Мандельсон по прозвищу "князь тьмы" корреспонденту SkyNews из окна дипломатического автомобиля. Сотрудники британского посольства ждут Стармера в Штатах. Вместе со Стармером Вашингтон посетит президент Франции Эммануэль Макрон.Чтобы критика Трампа была более убедительной, британцы тут же провели социологический опрос. Абсолютное большинство респондентов, оказывается, выразило крайнее негодование из-за обвинений Украины в развязывании вооруженного конфликта.Английские политики массово высказываются в поддержку Зеленского в соцсетях. А тех, кто это еще не сделал, порицают и обвиняют в… молчании. Например, лидер партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фарадж никак не прокомментировал тему Зеленского."Ты кажешься необычайно тихим, Найджел Фарадж, есть какие-нибудь мысли?" - спросил у него лидер либерал-демократов Эдвард Дэйви.И тут же молчание становится поводом для заметки в прессе о том, как Фараджу нравятся Дональд Трамп и Владимир Путин."Фарадж гораздо больше заинтересован в успехе Трампа, чем в безопасности Великобритании. Он подхалим и пластиковый патриот", - добавил Дэйви позже.Очевидно, британские пиарщики создают информационные поводы, и сами на них реагируют. Это касается и обсуждений вокруг отправки британского "миротворческого" военного контингента на Украину. А за сутки они прошли путь от возможного патрулирования воздушного пространства до возможной отправки европейских войск на Украину и даже вялой критики Стармера на страницах малозаметных изданий.Сценарий обрисованСтармер покажет Трампу план размещения на Украине 30-тысячного европейского войска, сообщили журналисты The Telegraph, ссылаясь на источники в правительстве. План якобы подготовлен британскими и французскими специалистами. Предполагается, что войска могут разместить в городах и на критически важных объектах инфраструктуры Украины - портах, атомных электростанциях и других. Это понадобится для усиления украинской ПВО и открытия коммерческих авиарейсов в украинском воздушном пространстве. Какие-то невнятные предложения есть и по патрулированию Черного моря.Трамп, якобы и возможно, согласится с планом, так как он не предусматривает американского участия в военной кампании. Статью 5 НАТО о коллективной обороне каким-то образом попытаются обойти, чтобы не развязывать прямой конфликт с Россией. Вероятно, европейские военнослужащие будут формально лишены миротворческих функций, играя роль "успокоителей" для населения. На линию боевого соприкосновения их якобы не допустят (хотя из сводок Минобороны России известно, что интервенты давно принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ под видом добровольцев)."Чиновники отказались назвать точную численность потенциальных сил, но дали понять, что она составит менее 30 000 человек, - сообщили журналисты SkyNews. - Чиновники заявили, что они будут "успокаивающей" силой для общественности и помогут вернуть домой миллионы украинцев, покинувших страну из-за войны с Россией".По неизвестным причинам эти домыслы комментирует министр культуры Великобритании Лиза Нэнди. Кир Стармер ведет переговоры с европейскими лидерами, заявила она, и британское правительство намерено объединить усилия европейцев за одним столом - переговоров, надо понимать. Стармер, по ее словам, потратил "довольно много времени в последние несколько дней на частные беседы с нашими союзниками, чтобы убедиться, что этот альянс не распадется, что мы будем едины и найдем правильное решение для Украины".Для достижения мирного соглашения нужна совместная работа представителей Европы, Украины, России, США и Великобритании, отметила министр культуры. Встреча Стармера с Трампом, добавила она, очень важна и для Киева, и для Лондона.Тогда останется посочувствовать мирным жителям Украины, которым привезут 30 тысяч вооруженных европейских мужиков с неясными функциями. Вряд ли солдаты будут утешать местных женщин так, как британские политики Зеленского. Но это уже социологическая составляющая, которой никто, судя по всему, не обеспокоен.Поколение Z противТолько 11% жителей Великобритании готовы умирать за Соединенное Королевство с оружием в руках. Представители поколения Z (в возрасте 18-27 лет) угрожают поломать план британских властей на увеличение расходов на оборону. Такие данные приводят журналисты The Times."Я не чувствую достаточно национальной гордости, чтобы умереть за свою страну", - заявила половина респондентов. Они назвали Великобританию "расистской страной, которая застряла в прошлом".Журналисты британской The i Paper проверили утверждения и провели собственный опрос. Итак, молодые люди заявили журналистам, что они в принципе отвергают воинскую повинность. 18-летние студенты заявили, что вообще не планируют умирать на какой-либо войне, и не понимают, почему они должны покидать безопасное место ради боевых действий где-либо в мире. Студенты постарше предложили убедить их в том, что они должны воевать, каким-то драматическим, "действительно радикальным" событием на мировой арене.Многие хотели бы служить в армии, но "ужасная" система набора отпугивает новобранцев. Такое мнение высказал 61-летний полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного (ХБРЯ) полка Великобритании и батальона быстрого реагирования ХБРЯ НАТО. Он призвал использовать огромный ресурс резервистов и добавил, что если Великобритания все же решит развернуть на Украине миротворческие силы, отправлять будут именно их. Проще говоря, обычных мужчин, выдернутых для этих целей из британской экономики."У меня нет никаких сомнений, если ситуация станет критически важной, молодые мужчины и женщины в этой стране будут бороться за нее. Но если нам придется воевать с Россией, то призыв будет. И если факты о поколении Z верны, то призыв может быть ответом", - сказал он.Кого тогда отправлять?В настоящее время в британской армии служат 73 250 человек. Британские власти проводят реформы таким образом, чтобы армия будущего состояла из 73 тысяч регулярных войск и 30 тысяч резервистов. В январе 2025 года, по данным британского парламента, впервые за шесть лет зафиксировали наибольшее количество заявлений о поступлении на службу.Эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что в случае развертывания, Лондон может отправить на Украину усиленную бригаду с комплексами ПВО и, возможно, авиацией. Однако любые самолеты столкнутся с угрозами российских ракет класса "земля-воздух" или российскими истребителями. А сухопутным войскам останется только надеяться на небольшое количество бронетанковых и механизированных бригад. Например, 3-й британской дивизии, в составе которой есть только подходящие 12-я и 20-я бронетанковые бригады, 7-я легкая механизированная бригада и, возможно, 16-я воздушно-штурмовая бригада.На развертывание уйдет шесть месяцев. Если британскую бригаду в Эстонии не будут перемещать, Лондон сможет выделить максимум 4-5 тысяч военнослужащих. Однако это потребует отправки инженерных войск, что сделает невозможным выполнения обязательств Великобритании перед НАТО по комплектации сил реагирования или "стратегического резерва"."Кроме того, 3-я дивизия находится в переходном состоянии и, вероятно, недостаточно мощна", - предполагают эксперты.Что такое 3-я дивизия?3-я британская дивизия впервые принимала участие в боевых действиях в 1809 году в Испании во время Пиренейской войны против французских войск. В 1815 году дивизия участвовала в последней битве Наполеона - при Ватерлоо.В 1854-1856 годах дивизия участвовала в захватнической Крымской войне против России. В 1855 году англичане вместе с французскими войсками осаждали Севастополь. Южная часть города была захвачена разрушенной, с пылающими развалинами. Героическое сопротивление русской армии вошло в историю как Первая оборона Севастополя. В результате осады города войска захватчиков не смогли вести дальнейшие наступательные действия, и в 1856 году был заключен Парижский мирный договор.В 1899-1900 годах 3-я дивизия принимала участие в боевых действиях в Южной Африке во время англо-бурской войны.В XX веке дивизия отличилась в Первой и Второй мировых войнах. В Первой мировой войне она участвовала в сражениях при Монсе (1914), Ипре (1915), Сомме (1916), Аррасе (1917) и в составе оккупационных сил Рейнской области Германии в 1918-1919 годах, за что получила название "Железная дивизия".В годы Второй мировой войны дивизия пыталась остановить немецкое наступление во Франции, но была эвакуирована из Дюнкерка в мае-июне 1940 года. Операция носила кодовое название "Динамо", в результате были спасены жизни более 338 тысяч военнослужащих армий европейских союзников. Война Гитлера с Францией продлилась шесть недель.К боевым действиям британская дивизия вернулась только после того, как союзники СССР открыли второй фронт. В частности, бойцы 3-й дивизии принимали участие в высадке в Нормандии на пляже "Сорд" в составе британской группировки численностью в 28 тысяч человек.В настоящее время штаб 3-й дивизии (а также танковых бригад и инженерной группы) находится в городе Солсбери.20-я бронетанковая бригада носит название "Железный кулак". С 2020 года она находится в состоянии повышенной готовности для развертывания и выполнения срочных задач. Может действовать в составе ВС Франции, США или НАТО для масштабных боевых действий. Развернута в 10 странах мира - от отдельных военных советников до боевых групп.

https://ukraina.ru/20250220/1061223569.html

https://ukraina.ru/20250220/1061224821.html

https://ukraina.ru/20250219/1061204783.html

украина

великобритания

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

эксклюзив, украина, великобритания, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, украина.ру, вооруженные силы украины