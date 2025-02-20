В честь освобождения города в ДНР от украинских карателей прошел турнир по теннису - 20.02.2025 Украина.ру
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В честь освобождения города в ДНР от украинских карателей прошел турнир по теннису
В честь освобождения города в ДНР от украинских карателей прошел турнир по теннису - 20.02.2025 Украина.ру
В честь освобождения города в ДНР от украинских карателей прошел турнир по теннису
В рамках партийного проекта "Детский спорт", а также в честь 10-й годовщины освобождения города Воинской Славы Дебальцево от украинских карателей был проведен товарищеский турнир. Об этом 20 февраля изданию Украина.ру рассказал руководитель Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа (ДФО) Валерий Савин
2025-02-20T16:05
2025-02-20T16:06
эксклюзив
россия
китай
кнр (китай)
донецкая народная республика
донбасс
теннис
спорт
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Турнир был проведен во вторник, 18 февраля, в районной школе номер 6 имени героя Советского Союза Ильина Николая. Он стал долгожданным событием для взрослых и детей, ведь настольный теннис объединяет, создавая атмосферу дружбы и здорового соперничества.На мероприятии присутствовали глава муниципального образования городского округа Дебальцево Сергей Желновач, президент Федерации настольного тенниса ДНР Сергей Терещенко, президент Федерации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа (ДФО) и руководитель Ассоциации настольного тенниса ДФО Валерий Савин, представители совета ветеранов и другие почетные гости. Приглашенные гости и спортсмены выступили с приветственными словами, подчеркнув важность сохранения памяти о героических страницах истории и роли спорта в патриотическом воспитании молодежи."Спорт, как известно, объединяет людей. Он направляет наших детей, развивает в них волю к победе и стремление к самосовершенствованию. На протяжении всей жизни занятия спортом будут способствовать достижению успехов и укреплению нашей страны, делая ее более могущественной и сильной", – отметил Сергей Желновач.Соревнования проходили в напряженной, но дружественной атмосфере. Участники демонстрировали высокий уровень подготовки, волю к победе и уважение к соперникам. Турнир собрал спортсменов разных возрастов и уровней мастерства, от начинающих любителей до опытных ветеранов настольного тенниса.Кроме того, накануне, 19 февраля, прошел еще один турнир "Донбасс и Дальний Восток ВМЕСТЕ" в Донецке. Он подчеркнул, что в торжественных мероприятиях принял участие гость из Китая Сунь Хайян. Также были возложены цветы в мемориал погибших защитников."Дорогие юные спортсмены! Мой сын увлекается настольным теннисом. Прежде всего, от всей семьи хочется пожелать дончанам мирной и счастливой жизни, а всем участникам настольного тенниса – отличных результатов на турнирах", — выступил Сунь Хайян с пожеланиями и напутственной речью.Стоит отметить, что в прошлом десятилетии, 18 февраля 2015 года Народное ополчение Донбасса добилось исторической победы, окружив украинских карателей в районе Дебальцево. С тех пор в городе постепенно восстанавливаются мирная жизнь и инфраструктура, чему способствует поддержка регионов-шефов — Хабаровского края, Камчатки и Чукотки. Их неоценимый вклад в развитие Дебальцево приносит ощутимые изменения, за что жители города выражают регионам искреннюю благодарность.Между прочим, в понедельник, 17 февраля, прошел турнир, в котором приняли участие дипломаты России, КНР и Северной Кореи. В тот раз мероприятие было приурочено ко дню дипломата. Подробности в публикации Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе
россия
китай
кнр (китай)
донецкая народная республика
донбасс
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эксклюзив, россия, китай, кнр (китай), донецкая народная республика, донбасс, теннис, спорт
Эксклюзив, Россия, Китай, КНР (Китай), Донецкая Народная Республика, Донбасс, теннис, спорт

В честь освобождения города в ДНР от украинских карателей прошел турнир по теннису

16:05 20.02.2025 (обновлено: 16:06 20.02.2025)
 
© Валерий Савин
© Валерий Савин
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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В рамках партийного проекта "Детский спорт", а также в честь 10-й годовщины освобождения города Воинской Славы Дебальцево от украинских карателей был проведен товарищеский турнир. Об этом 20 февраля изданию Украина.ру рассказал руководитель Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа (ДФО) Валерий Савин
Турнир был проведен во вторник, 18 февраля, в районной школе номер 6 имени героя Советского Союза Ильина Николая. Он стал долгожданным событием для взрослых и детей, ведь настольный теннис объединяет, создавая атмосферу дружбы и здорового соперничества.
На мероприятии присутствовали глава муниципального образования городского округа Дебальцево Сергей Желновач, президент Федерации настольного тенниса ДНР Сергей Терещенко, президент Федерации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа (ДФО) и руководитель Ассоциации настольного тенниса ДФО Валерий Савин, представители совета ветеранов и другие почетные гости.
"Впереди большие планы развивать дружеские и спортивные связи, в ближайшем будущем планируем провести спортивные сборы совместно с китайскими спортсменами и пригласить детей из ДНР", — заявил Савин.
Приглашенные гости и спортсмены выступили с приветственными словами, подчеркнув важность сохранения памяти о героических страницах истории и роли спорта в патриотическом воспитании молодежи.
"Спорт, как известно, объединяет людей. Он направляет наших детей, развивает в них волю к победе и стремление к самосовершенствованию. На протяжении всей жизни занятия спортом будут способствовать достижению успехов и укреплению нашей страны, делая ее более могущественной и сильной", – отметил Сергей Желновач.
© Валерий Савин
© Валерий Савин
Соревнования проходили в напряженной, но дружественной атмосфере. Участники демонстрировали высокий уровень подготовки, волю к победе и уважение к соперникам. Турнир собрал спортсменов разных возрастов и уровней мастерства, от начинающих любителей до опытных ветеранов настольного тенниса.
Кроме того, накануне, 19 февраля, прошел еще один турнир "Донбасс и Дальний Восток ВМЕСТЕ" в Донецке.
"Он стал символом дружбы между нашими регионами. Участники продемонстрировали отличные результаты, и мы надеемся на новые встречи и совместные достижения. Команда ДФО в упорной борьбе одержала уверенную победу в матчевых встречах", — сказал Савин.
Он подчеркнул, что в торжественных мероприятиях принял участие гость из Китая Сунь Хайян. Также были возложены цветы в мемориал погибших защитников.
"Дорогие юные спортсмены! Мой сын увлекается настольным теннисом. Прежде всего, от всей семьи хочется пожелать дончанам мирной и счастливой жизни, а всем участникам настольного тенниса – отличных результатов на турнирах", — выступил Сунь Хайян с пожеланиями и напутственной речью.
Стоит отметить, что в прошлом десятилетии, 18 февраля 2015 года Народное ополчение Донбасса добилось исторической победы, окружив украинских карателей в районе Дебальцево. С тех пор в городе постепенно восстанавливаются мирная жизнь и инфраструктура, чему способствует поддержка регионов-шефов — Хабаровского края, Камчатки и Чукотки. Их неоценимый вклад в развитие Дебальцево приносит ощутимые изменения, за что жители города выражают регионам искреннюю благодарность.
© Валерий Савин
© Валерий Савин
Между прочим, в понедельник, 17 февраля, прошел турнир, в котором приняли участие дипломаты России, КНР и Северной Кореи. В тот раз мероприятие было приурочено ко дню дипломата. Подробности в публикации Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе
 
ЭксклюзивРоссияКитайКНР (Китай)Донецкая Народная РеспубликаДонбасстеннисспорт
 
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