Россия отреагирует на «мюнхенскую» речь Байдена по принципу: собака лает - ветер носит, утверждает публицист Анатолий Вассерман

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Президент США Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

- Анатолий Александрович, почему Запад до сих пор полагает, что Россия угрожает основам его стабильности?

— Причина в том, что Запад подрывает собственную стабильность и демократию. Накопились колоссальные внутренние противоречия, в частности в рамках вроде бы единого НАТО Соединенные Государства Америки угрожают Западной Европе и стараются предельно ограничить ее экономическую и политическую стабильность.

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

А кто еще может быть такой сильный и такой злой, чтобы все это устраивать. Результатом многих десятилетий, собственно даже не десятилетий, уже почти двух веков совершенно оголтелой западной антирусской агитации стало то, что именно русские считаются врагами всего Запада.

- Байден вернулся к концепции Збигнева Бжезинского, говорившего, что судьба мировой демократии решается на Украине. В своей речи он назвал суверенитет Украины жизненно важным вопросом для США. Какие шаги на украинском направлении предпримет администрация Белого дома после слов Байдена, и чем это угрожает России? Эйфория в Украине и вежливое внимание в Европе. Бондаренко о реакции на речь Байдена © РИА Новости, Нина Зотина

— Скорее всего, администрация Байдена будет по-прежнему натравливать Украину на остальную Россию. Попутно возобновит ограбление Украины. Отец и сын Байдены награбили многие миллионы в свои собственные карманы. По сравнению с десятками и сотнями миллионами долларов, доставшимися западному бизнесу в целом, это еще сущие мелочи. Так что возобновится и натравливание, и ограбление.

- На днях президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении пророссийского политика, лидера «Оппозиционной платформы-За жизнь» Виктора Медведчука. Связан ли этот шаг с позицией Вашингтона относительно России?

— Когда ввели абсолютно незаконные рестрикции против Козака и его телеканалов сразу стало ясно, что этим не ограничится. Отмечу, что это все не санкции, а рестрикции, то есть ограничения.

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Так что то, что сейчас вытворяет Совет национальной безопасности и обороны Украины, нарушает законы самой Украины. Но это естественно. Фашистская диктатура не может существовать даже по тем законам, что сама принимает.

Кто-то из первых фашистских диктаторов, то ли Муссолини, то ли Франко, сказал: «Друзьям все, врагам закон». Но врагам Зеленского не закон противопоставлен, а полный беспредел.

- Какие еще шаги предпримет украинская власть? Возможна ли военная операция в Донбассе?

— С Донбассом скорее поостерегутся, поскольку Владимир Владимирович уже предупредил, что действия против Донбасса обернутся потерей остатков государственности Украины. Но вот запрет «Оппозиционной платформы-За жизнь» вполне возможен.

- Как российское руководство отреагирует на речь Байдена, и как будут развиваться отношения Москвы и Вашингтона?

— Российская Федерация отреагирует на слова Байдена по принципу: собака лает ветер носит.

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

— Вы себе не представляете, что они про вас говорят, когда вас нет.

— Когда меня нет, они могут даже меня бить.

До тех пор, пока Байден будет говорить о Российской Федерации исключительно что попало, на него реагировать будут соответственно. Но если дойдет до каких-то реальных дел в отношении Российской Федерации, ее реакция будет зависеть от того, каковы эти дела.

- Не исключен ли силовой сценарий конфликта между двумя державами?

— Исключен. Пока Российская Федерация может построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, то, что сейчас находится на месте будущего пролива, вряд ли станет рисковать всерьез.