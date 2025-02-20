https://ukraina.ru/20250220/1061223260.html

После СВО. О перспективах "мягкой силы" РФ на Украине в новых условиях

После СВО. О перспективах "мягкой силы" РФ на Украине в новых условиях - 20.02.2025 Украина.ру

После СВО. О перспективах "мягкой силы" РФ на Украине в новых условиях

Илон Маск публично заявил, что Зеленский убил американского блогера Гонсало Лиру

2025-02-20T14:19

2025-02-20T14:19

2025-02-20T14:19

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

сбу

упц

сво

мир

репрессии

мягкая сила

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Снова сила аргумента вместо аргумента силыА близкий к трампистам американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам вообще сделал целый ряд революционных заявлений. Он назвал Украину полицейским государством, в котором СБУ преследует оппозиционеров и нет свободной прессы. Он сказал, что нацисты являются частью украинского правительства. Он сказал, что власти пытают священников УПЦ. Он заявил, что правительство Зеленского убивает мирных граждан и организует покушения на неудобных ему европейских политиков. Он сказал, что национализм является мотивом агрессии Украины против Донбасса. Он назвал расчеловечивание русских в украинских СМИ нацистской пропагандой.В общем, все то, о чем мы говорим уже несколько лет, стало публичным на Западе и было озвучено ключевыми фигурами в новой американской власти. Это также доказывает наш тезис о том, что ахиллесовой пятой постмайданного режима на Украине являются права человека, и именно туда надо бить. Все остальное — вторично.Незадолго до начала СВО я написал статью о том, каковы перспективы "мягкой силы" России на Украине. Обстоятельства довольно резко изменились, и силу аргумента временно заменил аргумент силы. Но сейчас обстоятельства снова меняются, официально начались мирные переговоры, и Украина больше не будет прежней. Трамп категорически настаивает на выборах на Украине как на одном из оснований для подписания мирного договора. И если еще пару недель назад у Зеленского оставались шансы переизбраться, то после ряда его последних заявлений и реакции трампистов таковые шансы потеряны. Украина, вероятно, не будет такой, какой нам хотелось бы (хотя некоторые скажут, что им не хотелось бы никакой, но реальность сильнее желаний), однако какой-то другой будет точно.Сейчас трудно сказать, в какой именно конфигурации пройдут выборы, но, учитывая позицию Трампа и поведение Зеленского, власть, скорее всего, поменяется, и неизбежно произойдет определенная демократизация как режима, так и общества. Даже маленькие ее ростки — изменения в языковой политике, допуск в легальное поле "русских" и левых политических партий и организаций, открытие границ, пересмотр отношения к "коллаборантам" (возможно, даже амнистия, если на этом будут настаивать договаривающиеся российская и американская стороны) — откроют своеобразные точки входа для общественных изменений.Согласие масс мириться с созданным в результате победы Майдана порядком объясняется не только страхом перед агрессивными и часто вооруженными нацистами и не тем, что все считают такой порядок легитимным — массовость арестов инакомыслящих говорит о том, что многие легитимным его не считают, — но тем, что ему нет альтернативы. Как только появлялась хотя бы видимость альтернативы (на президентских выборах 2014 и 2019 гг., когда и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский обещали быть "президентами мира"), большинство голосовало за кандидатов, говоривших о мире и равных правах для представителей всех национальностей. Обещания были нарушены обоими президентами, но люди голосовали именно за это. Несмотря на изменившееся отношение к России и изменившуюся национальную идентификацию жителей Украины, большинство снова будет голосовать за мир.Поэтому стоит опять подумать о перспективах "мягкой силы". Прежде всего, надо понять, с кем Россия работала раньше и с кем, соответственно, нужно прекращать работать (или, по крайней мере, не делать на них основную ставку, потому что это не дает результатов).1. "Пророссийские" олигархи, поскольку таковых не существует. Крупный украинский бизнес (как и любой) борется за деньги и влияние, российский для него — конкурент.2. Пожилые люди, которые ностальгируют по ушедшим временам, когда была одна страна. Это очень хорошие люди, но наивные и внушаемые, и время их политической активности прошло. Все предыдущие годы их недобросовестно использовали для фотоотчетов (возложения цветов к памятникам, хождения с флагами на 9 мая и т.д.) и имитации реальной работы.3. "Упоротые ватники". Не нужно воспринимать такую конструкцию как оскорбление, это просто метафора, которую используют далеко не только украинские националисты, чтобы описать довольно разношерстную и маргинальную социальную группу, которая выходила на Антимайдан, чтобы масоны из Евросоюза не заставили всех жениться на геях. Эти же люди через несколько лет стали бороться с вакцинацией и вышками 5G.Остатки Антимайдана — не инструмент мягкой силы, это поколение в целом уже потеряно. Другой вопрос — молодежь, особенно та, которой сейчас меньше 20 лет. Денацификация там, где ее не ожидалиВ 2020-2021 годах было много случаев, когда 14-15 летние подростки в TikTok или еще где-то записывали ролики о том, как их достало насаждение украинского языка. Их вносили на "Миротворец"*, к ним приходили праворадикалы, запугивали и заставляли публично извиняться. Почему подростки так себя вели? Потому что национализм мешал им жить — мешал общаться со сверстниками, мешал слушать любимую музыку, лишал возможности учиться чему-то перспективному. А сейчас они вообще не могут покинуть страну, которая мешает им жить, или, наоборот, смогли ее покинуть и социализируются в новых обществах, пытаясь окончательно оторваться от той бессмысленности и бесперспективности, от которой они уехали.А если за таких подростков заступятся несколько правозащитных демократических СМИ, зарегистрированных не в России? А если каждому из таких подростков тут же позвонит десяток западных (или восточных) психологов, чтобы помочь снять травму от травли нацистами и расскажут о детских страданиях разнообразным СМИ? А что, если таким подросткам бесплатно предложат услуги адвокаты, которые при системной работе через время хоть одно из таких дел, но доведут до суда, на который, конечно же, будут приглашены представители миссий ООН и ОБСЕ? А что, если таких подростков потом пригласят на экскурсии в Европу наши европейские друзья — рассказать о результатах денацификации в Германии и сводить в Трептов-парк? А что, если психологические травмы вдруг обнаружатся у тысяч детей, которые не могут учиться на родных языках (начать можно с венгров или румын)?Пострадавшие от нацизма и дискриминации на Украине должны в медиа-пространстве стать мейнстримом, а дискриминаторы — маргиналами, с которыми никто не хочет иметь дел. Крупнейшие соцсети сегодня контролируют сторонники Трампа, а значит, что эта задача не невыполнима. Особенно, если к работе массово подключатся медиа-специалисты из других стран, что тоже вполне осуществимо. И тогда судебные иски против дискриминаторов могут иметь совершенно другие последствия.Все гегемонистские институты транслировали националистический предрассудок о том, что на Украине живут исключительно украинцы, но часть из них говорит по-русски из-за того, что их когда-то насильно русифицировали. Эта позиция даже закреплена в решении Верховного суда Украины в 2021 году, обозначившего, что русскоязычные украинцы не могут иметь никаких отдельных культурно-языковых прав, поскольку являются противоестественным конструктом "имперской" политики русификации и должны быть возвращены в "естественное" состояние, т.е. украинизированы. Таким образом, вопрос денацификации на Украине – это вопрос признания. Причем не только признания того, что рядом есть другие (простое признание инаковости может вести к антагонизму), но и признания того, что они полноценные человеческие субъекты с правом на место за общим столом. Денацификация — это глубокая и радикальная трансформация общества, требующая, прежде всего, создания альтернативы, мотивирующей и запускающей контргегемонистские действия.Изменение образа мыслей и поведения людей требует изменения ситуации, в которой осуществляются мыслительные и поведенческие процессы.Я помню, как несколько лет назад по радио в Запорожье звучал призыв к местным жителям записываться в АТО (антитеррористической операцией власти Украины называли карательную операцию по подавлению антифашистского национально-освободительного движения на Донбассе), чтобы "защитить родной ДнепроГЭС". Казалось бы, парадокс. Политика агрессивной декоммунизации и официальный дискурс героизации бандеровского движения, которое никакой ДнепроГЭС, естественно, не защищало, предполагает иные лозунги и иные коннотации. Однако наличие утилитарной цели — мобилизации в АТО — потребовала обращения к исторической памяти населения. В условиях, когда нет личного опыта поведения и не вполне очевидно, на чьей стороне нужно быть, апелляция к опыту предков оказывается эффективным пропагандистским инструментом, хотя, строго говоря, "деды воевали" совсем не за то. Тем не менее, схема "захватчики" и "родной ДнепроГЭС" еще осталась у людей в виде культурной модели, и власти Украины воспользовались этим, чтобы, перевернув смысл, дать населению нужную "инструкцию" для поведения — инструкцию Отечественной войны в рамках конфликта, имеющего все признаки войны гражданской.Работать с этой схемой можно и в обратную сторону.Например, памятник Сидору Ковпаку вместо памятника Степану Бандере означают не только "партизанскую" историю Великой Отечественной войны с разных сторон конфликта, но и своеобразную инструкцию, как нужно действовать сейчас, за какие ценности и идеалы бороться. Присвоение одной из улиц Мелитополя имени советского разведчика, местного уроженца, Павла Судоплатова, который убил лидера ОУН* Евгения Коновальца, тем самым раздробив единую националистическую организацию на враждовавших друг с другом бандеровцев и мельниковцев, — не только напоминание о славном прошлом антифашистской борьбы мелитопольцев, но и поведенческий паттерн в настоящем. Памятник Владимиру Ленину около ДнепроГЭС им. Ленина в Запорожье (сейчас там нет ни памятника, ни названия) — это не только история великих строек коммунизма, но и инструкция для сегодняшних жителей Запорожья: если в создании главного символа города принимали участие не только украинцы, но люди из множества республик бывшего СССР под руководством Ленина, т.е. Москвы, значит, гегемонистский антагонистический дискурс вечной войны "русско-азиатской" и "украинско-европейской" цивилизаций уже оспорен.Действия в этом направлении уже совершаются в ДНР, где с весны 2022 года действует указ главы ДНР Дениса Пушилина о возвращении населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, названий по состоянию на весну 2014 года. В других регионах, пусть и не так системно, действуют в том же направлении. Например, в Мелитополе вернули прежние названия нескольким десяткам топонимов, переименованных в ходе украинской "декоммунизации", а также восстановили снесенный после Майдана памятник Ленину.Борьба за альтернативуСовременные социальные психологи утверждают, что, активно включаясь в работу по изменению окружающей реальности, люди параллельно изменяют свое сознание, свои представления о реальности. Сами, а не под давлением "проповеди" со стороны не обладающих в их глазах моральным авторитетом медийных деятелей. Используя культурные инструменты, воплощающие в себе практики общей российско-украинской истории и интернационального сотрудничества, люди будут воспроизводить эти практики, тем самым внося свой собственный вклад в процесс денацификации.Борьба за умы людей — это во многом борьба за язык нашей с ними коммуникации. Но когда авторитет российских СМИ, блогеров и разного рода публичных экспертов для населения Украины ничтожен, невозможно изменить его представления и социальные практики путем аргументации "сверху", пассивной передачи "истины". Этому будут сопротивляться. Актуальная задача денацификации заключается в том, чтобы, не проламывая тараном сопротивление уже сложившихся на Украине представлений и практик и тем самым лишь усиливая их сопротивление, находить "точки входа" в тот дискурс, который требуется преобразовать.Диалог и сотрудничество делают субъекта и объекта денацификации равно и совместно ответственными за процесс. В диалоге и сотрудничестве субъектно-объектные отношения "навязывания" чего-то извне исчезают, но появляются новые субъект-субъектные отношения, выстраивающие доверие друг к другу. Доверие же является базовым фактором успешности социальных преобразований.Чтобы обеспечить устойчивый эффект, изменения должны проникнуть во все или почти во все аспекты жизни народа. Должно произойти изменение всего "культурального климата", а не каких-либо отдельных его элементов. Такие изменения могут быть инициированными только извне, однако они не произойдут, пока новая система ценностей не будет воспринята обществом как результат его собственного осознанного и свободного выбора. Если на первом этапе человека придется заставлять вести себя уважительно по отношению к представителям других национальностей с помощью страха неотвратимого уголовного наказания, то затем выработается привычка нового нормативного поведения (поскольку нет альтернативы). После чего такое поведение интериоризируется, внутренне принимается как единственно нормальное и приемлемое — человек делает сознательный выбор вести себя таким образом и потому, что видит выгоды нового типа поведения, и потому, что считает его единственно возможным с морально-нравственной стороны.Залогом успешной интериоризации уважения к другим является совместная деятельность по организации новой окружающей действительности: возвращение общества в социопсихологическое состояние "до Майдана", деконструкция агрессивного националистического мифа, формирование нормы многонационального и мультикультурного пространства, открытого к демократическим изменениям.Например, совместное восстановление объектов культурного наследия родных населенных пунктов, которые были уничтожены за постмайданный период. Но и строительство новых жилых домов, предприятий, закладка парков, организация помощи беженцам, организация курсов русского языка для детей и молодежи, которые говорят на нем в быту, но из-за тотальной украинизации образования не могут грамотно писать, а значит, будут иметь проблемы с поступлением в российские вузы — любая совместная деятельность созидательного характера имеет значение.Сочетание практической выгоды от качественного улучшения жизни и убежденности в своей правоте сделает культурные изменения устойчивыми.Все это вполне может быть осуществлено в новых регионах. В той части Украины, которая по результатам переговоров не войдет в состав РФ, все будет гораздо сложнее, но невыполнимых задач нет, если они поставлены и к их исполнению привлечены профессионалы. Гранты эко-активистам, археологам, школьным учителям, аспирантам и региональным журналистам-расследователям, НКО с центрами психологической помощи, комитетами против пыток в СИЗО и притеснения нацменьшинств (любых), драмкружки, где вместе с Шекспиром и Мольером будут ненароком подсовывать Пушкина, музыкальные студии, где не будет никаких ограничений по языку исполнения песен, но среди других будут предлагаться "правильные" песни, шахматные клубы, где будут учить в том числе на стратегиях русских шахматистов, дискуссионные клубы по изучению памяти Холокоста, где расскажут об участии бандеровцев в истреблении евреев и ненароком о том, кто освободил Освенцим. Все должно быть интересно и перспективно, как у всяких Соросов и USAID, но в то же время вообще не иметь идеологической формы. Вовлеченные в эти структуры люди в массе своей должны не понимать, чем они в них на самом деле занимаются. Придя в такие организации в 14-15 лет, следующее поколение 30-летних будет неузнаваемо. Через кого все это осуществлять — публично выяснять не следует. За границей есть, через кого. Да и на Украине после выборов найдется.Прекратить ненависть — вот ключ к сердцам молодого поколения, которое хочет жить и развиваться. Но в этой деятельности не должно и не может быть ничего специфически "пророссийского". Это даже вредно. Двигаться нужно постепенно и пошагово. Главная задача на первом шаге — отучить людей от ненависти и привить им правовое сознание, сознание того, что рядом могут жить другие люди с другим мнением и их нельзя за это бить, сажать в тюрьмы или еще как-то наказывать. А те, кто призывают к расправам, в сознании людей должны стать маргиналами, нахождение которых в обществе неприемлемо.И, конечно, к работе по исправлению общественного сознания нельзя допускать "профессиональных русских" — мошенников и авантюристов, которые годами, если не десятилетиями, получали российское финансирование на "мягкую силу" и отчитывались круглыми столами по "геополитике" и фотографиями 10 человек у памятников ВОВ. Никаких блогеров, которые пишут про "хохлов", "чубатых" и "кастрюль", никаких рассказов про "украинцев нет" или "умный украинец становится русским". Про все это надо забыть, как про страшный сон, который породил чудовищ и привел к необходимости начинать СВО.* запрещено в РФПодробности о преступлениях в тайных тюрьмах СБУ — в материале "Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ"

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