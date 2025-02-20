На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову - 20.02.2025 Украина.ру
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На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову
На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову - 20.02.2025 Украина.ру
На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову
Известного российского актера и депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом 20 февраля сообщила Служба безопасности Украины.
2025-02-20T20:39
2025-02-20T20:39
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"По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил российский актер из "Бандитского Петербурга", который призывал к захвату Украины", - сказано в официальном заявлении украинской спецслужбы.Там указали на открытую поддержку Певцовым своей страны в СВО, а также близость актёра и депутата к Кремлю. СБУ сообщила, что задокументировала выступления Дмитрия Певцова во время массовых мероприятий с участием Владимира Путина.На таких основаниях, констатировали в спецслужбе постсоветской республики, Певцову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Также 20 февраля стало известно, что российского стилиста Сергея Зверева внесли в расстрельную базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО. Подробности в публикации За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец" До этого, в январе Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины
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новости, украина, россия, кремль, владимир путин, сбу, культура, приговор, бывший ссср, актер, эстрада, шоу-бизнес, репрессии, конфискация
Новости, Украина, Россия, Кремль, Владимир Путин, СБУ, культура, приговор, бывший СССР, актер, эстрада, шоу-бизнес, репрессии, конфискация

На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову

20:39 20.02.2025
 
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Известного российского актера и депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом 20 февраля сообщила Служба безопасности Украины.
"По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил российский актер из "Бандитского Петербурга", который призывал к захвату Украины", - сказано в официальном заявлении украинской спецслужбы.
Там указали на открытую поддержку Певцовым своей страны в СВО, а также близость актёра и депутата к Кремлю. СБУ сообщила, что задокументировала выступления Дмитрия Певцова во время массовых мероприятий с участием Владимира Путина.
"Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины", - поведали в СБУ.
На таких основаниях, констатировали в спецслужбе постсоветской республики, Певцову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел иском Минюста о применении новых санкций в отношении певицы Таисии Повалий. По новому решению у артистки и бывшего депутата конфискуют недвижимость и права на девять песен.
Также 20 февраля стало известно, что российского стилиста Сергея Зверева внесли в расстрельную базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО. Подробности в публикации За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"
До этого, в январе Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины
 
НовостиУкраинаРоссияКремльВладимир ПутинСБУкультураприговорбывший СССРактерэстрадашоу-бизнесрепрессииконфискация
 
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Заголовок открываемого материала
20:39На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову
20:14Вице-президент США: "ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе"
19:34Генсек НАТО с оптимизмом смотрит на мирную инициативу США по Украине
19:30Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев
19:02Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны
18:39Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова
18:27Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ
18:08Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество
18:00Десятки тысяч европейских солдат в городах, немудрёный антикриз Зеленского. Итоги 20 февраля на Украине
17:27Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором"
17:10Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?
17:03За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"
17:00Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области
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