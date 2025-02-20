На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову
Известного российского актера и депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом 20 февраля сообщила Служба безопасности Украины.
"По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил российский актер из "Бандитского Петербурга", который призывал к захвату Украины", - сказано в официальном заявлении украинской спецслужбы.
Там указали на открытую поддержку Певцовым своей страны в СВО, а также близость актёра и депутата к Кремлю. СБУ сообщила, что задокументировала выступления Дмитрия Певцова во время массовых мероприятий с участием Владимира Путина.
"Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины", - поведали в СБУ.
На таких основаниях, констатировали в спецслужбе постсоветской республики, Певцову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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