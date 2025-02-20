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На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову

На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову - 20.02.2025 Украина.ру

На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову

Известного российского актера и депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом 20 февраля сообщила Служба безопасности Украины.

2025-02-20T20:39

2025-02-20T20:39

2025-02-20T20:39

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"По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил российский актер из "Бандитского Петербурга", который призывал к захвату Украины", - сказано в официальном заявлении украинской спецслужбы.Там указали на открытую поддержку Певцовым своей страны в СВО, а также близость актёра и депутата к Кремлю. СБУ сообщила, что задокументировала выступления Дмитрия Певцова во время массовых мероприятий с участием Владимира Путина.На таких основаниях, констатировали в спецслужбе постсоветской республики, Певцову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Также 20 февраля стало известно, что российского стилиста Сергея Зверева внесли в расстрельную базу украинского сайта "Миротворец". В качестве официальной причины указаны "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Однако украинские СМИ уточнили, что поводом на самом деле стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО. Подробности в публикации За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец" До этого, в январе Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины

https://ukraina.ru/20241023/1058304155.html

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новости, украина, россия, кремль, владимир путин, сбу, культура, приговор, бывший ссср, актер, эстрада, шоу-бизнес, репрессии, конфискация