https://ukraina.ru/20250220/1061224821.html

"Трамп назвал Зеленского диктатором. Это еще мягко сказано!" Карлсон взял интервью у адвоката УПЦ

"Трамп назвал Зеленского диктатором. Это еще мягко сказано!" Карлсон взял интервью у адвоката УПЦ - 20.02.2025 Украина.ру

"Трамп назвал Зеленского диктатором. Это еще мягко сказано!" Карлсон взял интервью у адвоката УПЦ

В открытый конфликт к Белого дома с нелигитимным президентом Украины Зеленским автоматически вовлеклись самые известные деятели новой американской администрации

2025-02-20T14:20

2025-02-20T14:20

2025-02-20T14:20

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сша

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дональд трамп

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пцу

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Вице-президент Джей Ди Вэнс сразу же высказался в британской прессе, объясняя, что хамские высказывания о Дональде Трампе неизбежно возымеют для Киева прямые последствия. Особенно после того, как хозяин Белого дома назвал главу киевского режима диктатором.Илон Маск напомнил о том, что бывший украинский президент несет ответственность за убийство американского журналиста Гонсало Лиры, погибшего за свои убеждения в застенках киевского режима.Комментируя слова Зеленского, который срочно, буквально за одну ночь, нарисовал себе 57% общественной поддержки – после того, как Трамп оценил его реальный рейтинг всего в четыре процента – Маск оставил ироничную запись:"Ну, тогда он должен быть в восторге от предложения проведения выборов, если он так популярен!".А Такер Карлсон, самый влиятельный журналист в современной Америке, опубликовал свое интервью с Робертом Амстердамом – американо-канадским международным юристом, представителем юридической фирмы Amsterdam & Partners, которая базируется в Вашингтоне и Лондоне.Амстердам был одним из немногих известных на Западе правозащитников, работавших в последние годы на Украине. Он выступал адвокатом Украинской православной церкви, прекрасно знает подноготную постмайдановской власти и охотно делится этой информацией с огромной аудиторией Такера Карлсона."Дональд Трамп только что назвал Зеленского диктатором. Адвокат по правам человека Боб Амстердам работал на Украине последние пару лет и подтверждает, что это, если что, еще мягко сказано", – гласит подзаголовок этого интервью.Роберт Амстердам подтвердил, что украинские социологические опросы давно являются профанацией и обманом. А популярность нелигимного президента действительно находится на нуле, что заставляет его постоянно прибегать к мелкому электоральному мошенничеству и полномасштабным репрессиям против своих оппонентов."Я всегда говорил людям, которые защищают Зеленского: вы знаете, что все его социологические цифры – полная фальсификация. Если бы он был популярен, если бы ему доверяли, он бы не уничтожал прессу. Он бы не сажал в тюрьму и не обвинял в измене политических оппонентов. И был бы какой-то контроль над коррупцией, потому что сейчас украинские суды бесполезны.Ситуация отчаянная. Зеленский страшно непопулярен. Существуют специальные группировки, которые забирают людей на фронт. Тайная полиция управляет всем, запугивает всех и вся. А западная пресса заблокировала обсуждение этих вопросов. Нечестность некоторых людей, которые ведут репортажи из Украины, просто поражает. Я никогда не видел ничего подобного, хотя занимался делами, связанными с войнами и конфликтами. Никогда не видел таких лживых игр, которые ведутся вокруг это темы наших газетах", – рассказал в беседе с Карлсоном адвокат.Амстердам прозрачно намекает, что подобная слепота стала результатом сговора между лидерами Демократической партии США и ее украинской клиентелой, которая активно занималась на Западе политическим лоббизмом в собственных интересах.Хотя американские власти упорно утверждали, что в их внутренние дела якобы вмешивается Москва."Я думаю, что демократами было разыграно в отношении России огромное количество партийной политики. И это вселило огромный страх в представителей американских масс-медиа. А украинцы разработали самую изощренную пропагандистскую и информационную кампанию, которую я когда-либо видел. Я никогда не видел, чтобы какая-либо страна занималась на таком уровне компетентной, очень изощренной дезинформацией. В которой они, кстати, обвиняют русских".Впрочем, Роберт Амстердам добавляет: подобная практика, направленная на массовые нарушения прав человека, началась на Украине еще во времена Петра Порошенко*.И с самого ее начала направляли американские власти – нарушая при этом международные, украинские и свои собственные законы.Адвокат показывает это на примере создания марионеточной националистической ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины – Ред.), которую продвигали буквально все субъекты американской политики – государственная администрация, якобы независимые грантовые организации и спецслужбы."При активном попустительстве правительства США администрацией Порошенко* на Украине была создана новая церковь. Государственный департамент США участвовал в создании этой церкви. Я полагаю, что, либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту государственную церковь под названием "Православная церковь Украины". Если хотите, по сути, это своего рода операция ЦРУ.Таким образом, наш госдепартамент открыто нарушал нашу конституцию, участвуя в уничтожении религиозной свободы в чужой стране. Например, устанавливая там государственную религию. И все это во имя "антипутинской" деятельности", – сказал Карлсону американо-канадский юрист.Разговор с Робертом Амстердамом усилит эффект от публикации закрытых материалов агентства USAID, опубликованных "техподдержкой" Илона Маска.Уже предварительные данные его ревизии говорят о том, что 90% украинских СМИ обеспечивались именно USAID. А это финансирование предусматривало отказ от критики Зеленского, а также дружное молчание по поводу насильственной мобилизации украинцев и других, не менее тяжелых нарушений прав человека.Руководство USAID требовало от получателей грантов "сотрудничества", "согласия с политикой стратегического молчания" и "развенчания дезинформации со стороны враждебных источников" – к которым, в частности, относили российские и китайские масс-медиа.Так называемый Альянс по защите демократии (ASD) помогал уничтожать остатки украинской демократии, маскируя под видом правозащиты разведывательную деятельность против недружественных американским демократам правительств. А USAID продвигало на Украине признанный нежелательным в России британский проапагандистский проект Bellingcat**.Новое американское руководство дает украинским временщикам довольно точные политические оценки.Конечно, режим Зеленского – как и режим Порошенко* – был диктаторским от начала и до конца. Но важно напоминать, что все их преступления, в том числе вышедшие на международный уровень, стали возможными только благодаря активной многолетней поддержке со стороны Вашингтона.Вашингтона, которому сейчас приходится противостоять своим собственным выкормышам.* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Выполняет функцию иноагента в РФТакже о разногласиях между Киевом и Вашингтоном – в материале Трампу не понравилось, что Киев отфутболил его министра финансов, приехавшего за "данью" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061223569.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, такер карлсон, дональд трамп, демократическая партия, пцу