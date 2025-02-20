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Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ

Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ - 20.02.2025 Украина.ру

Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ

Совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога отменили. Об этом сообщают украинские СМИ.

2025-02-20T18:27

2025-02-20T18:27

2025-02-20T18:27

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Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США и провёл с ним переговоры, сообщила пресс-служба президента Украины. Она опубликовала кадры протокольной съёмки.Кит Келлог и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями и словами приветствия. Затем начались переговоры. Позже журналистам сообщили, что пресс-конференции не будет.До этого, 19 февраля спецпредставитель президента США успел провести в Киеве переговоры с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями спецслужб Украины.Зеленский информировал прессу о том, что до переговоров с Келлогом он провел ряд встреч и совещаний. В частности, отношения с США обсуждались с силовым блоком.Также 19 февраля Зеленский дал пресс-конференцию, на которой резко критиковал президента США. по мнению украинского политика, Дональд Трамп находится под воздействием "российской пропаганды", не владеет информацией о суммах помощи США руководству Украины во время СВО и не представляет политических реалий на Украине. Подробности в публикации Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраляПосле этого, 20 февраля президент США повторил свои негативные тезисы в адрес Зеленского, назвал его "диктатором" и недоговороспособным. Подробности в публикации Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп, всу, спецслужба, сво, андрей ермак, александр сырский