Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ - 20.02.2025 Украина.ру
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Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ
Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ - 20.02.2025 Украина.ру
Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ
Совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога отменили. Об этом сообщают украинские СМИ.
2025-02-20T18:27
2025-02-20T18:27
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дональд трамп
всу
спецслужба
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Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США и провёл с ним переговоры, сообщила пресс-служба президента Украины. Она опубликовала кадры протокольной съёмки.Кит Келлог и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями и словами приветствия. Затем начались переговоры. Позже журналистам сообщили, что пресс-конференции не будет.До этого, 19 февраля спецпредставитель президента США успел провести в Киеве переговоры с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями спецслужб Украины.Зеленский информировал прессу о том, что до переговоров с Келлогом он провел ряд встреч и совещаний. В частности, отношения с США обсуждались с силовым блоком.Также 19 февраля Зеленский дал пресс-конференцию, на которой резко критиковал президента США. по мнению украинского политика, Дональд Трамп находится под воздействием "российской пропаганды", не владеет информацией о суммах помощи США руководству Украины во время СВО и не представляет политических реалий на Украине. Подробности в публикации Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраляПосле этого, 20 февраля президент США повторил свои негативные тезисы в адрес Зеленского, назвал его "диктатором" и недоговороспособным. Подробности в публикации Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп, всу, спецслужба, сво, андрей ермак, александр сырский
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Дональд Трамп, ВСУ, спецслужба, СВО, Андрей Ермак, Александр Сырский

Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ

18:27 20.02.2025
 
Кллог и Зеленский
Кллог и Зеленский
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Совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога отменили. Об этом сообщают украинские СМИ.
Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США и провёл с ним переговоры, сообщила пресс-служба президента Украины. Она опубликовала кадры протокольной съёмки.
Кит Келлог и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями и словами приветствия. Затем начались переговоры. Позже журналистам сообщили, что пресс-конференции не будет.
До этого, 19 февраля спецпредставитель президента США успел провести в Киеве переговоры с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями спецслужб Украины.
Зеленский информировал прессу о том, что до переговоров с Келлогом он провел ряд встреч и совещаний. В частности, отношения с США обсуждались с силовым блоком.
Также 19 февраля Зеленский дал пресс-конференцию, на которой резко критиковал президента США. по мнению украинского политика, Дональд Трамп находится под воздействием "российской пропаганды", не владеет информацией о суммах помощи США руководству Украины во время СВО и не представляет политических реалий на Украине. Подробности в публикации Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
После этого, 20 февраля президент США повторил свои негативные тезисы в адрес Зеленского, назвал его "диктатором" и недоговороспособным. Подробности в публикации Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп
 
НовостиСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКит КеллогДональд ТрампВСУспецслужбаСВОАндрей ЕрмакАлександр Сырский
 
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