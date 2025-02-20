https://ukraina.ru/20250220/1061236054.html

Управляй мечтой? В Минпромторге ответили, ждут ли в России сбежавший иностранный бизнес

Управляй мечтой? В Минпромторге ответили, ждут ли в России сбежавший иностранный бизнес - 20.02.2025 Украина.ру

Управляй мечтой? В Минпромторге ответили, ждут ли в России сбежавший иностранный бизнес

Россия не ждет с "распростертыми объятиями" ушедший с отечественного рынка иностранные компании, в том числе представляющие западный автопром. Об этом 20 февраля заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова опубликовало агентство РИА Новости

2025-02-20T16:47

2025-02-20T16:47

2025-02-20T16:47

новости

россия

михаил делягин

госдума

украина.ру

mercedes f015

audi q5

hyundai elantra

автопром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101027/63/1010276356_0:369:2984:2048_1920x0_80_0_0_64c334b9031741b26124691a045b258b.jpg

На днях стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. В этом списке на "второе пришествие" в Россию оказались и автоконцерны вроде Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota и Renault.Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. Многим из них придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, михаил делягин, госдума, украина.ру, mercedes f015, audi q5, hyundai elantra, автопром