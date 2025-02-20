Управляй мечтой? В Минпромторге ответили, ждут ли в России сбежавший иностранный бизнес
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКонцерн BMW представил новое поколение седана 3-й серии
Россия не ждет с "распростертыми объятиями" ушедший с отечественного рынка иностранные компании, в том числе представляющие западный автопром. Об этом 20 февраля заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова опубликовало агентство РИА Новости
"Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение", - сказал он, добавив, что официально свой взгляд на эту ситуацию его министерство представит после соответствующего поручения.
Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. Многим из них придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.
Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.
Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.