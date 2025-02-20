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Путин обратил внимание на суды в новых регионах России

Путин обратил внимание на суды в новых регионах России - 20.02.2025 Украина.ру

Путин обратил внимание на суды в новых регионах России

С сентября 2023 года работают суды, образованные в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, внося значительный вклад в интеграцию российских исторических регионов в общее правовое пространство России. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-20T16:31

2025-02-20T16:31

2025-02-20T16:31

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В ходе ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации президент обратил внимание на гуманизацию правоприменительной практики. Он также высказался на тему принципов правосудия, обратив внимание на работу судов в новых регионах России.По его мнению, её предстоит решить немало вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения. Всё это обязательно должно быть сделано и будет сделано, заверил Путин.Он поблагодарил судей, которые работают в сложных, нередко в очень опасных условиях, преданно служат людям, принимая законные и справедливые судебные решения.Также президент обратил внимание на вопросы безопасности интернет-ресурсов судебной системы, укрепления их защиты от различных угроз должны находиться на постоянном контроле Верховного Суда и Судебного департамента.Он пожелал судьям плодотворной работы как в рамках совещания, так и в каждодневной их деятельности.Ранее о ситуации в Херсонской области, старых и новых проблемах граждан, а также о спасении архивов из-под обстрелов, восстановлении "утонувших" документов, формальном и человеческом подходах журналисту издания "Украина.ру" рассказал уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. Подробности в публикации Уполномоченный по правам человека в Херсонской области: Формальный подход здесь не работает

https://ukraina.ru/20250212/1061027941.html

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новости, россия, херсонская область, луганская народная республика, владимир путин, верховный суд, сво, суд, правосудие, юстиция, донецкая народная республика, днр, лнр, новые регионы, запорожская область