Путин обратил внимание на суды в новых регионах России
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в совещании судей всех российских судов
С сентября 2023 года работают суды, образованные в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, внося значительный вклад в интеграцию российских исторических регионов в общее правовое пространство России. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.
В ходе ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации президент обратил внимание на гуманизацию правоприменительной практики. Он также высказался на тему принципов правосудия, обратив внимание на работу судов в новых регионах России.
"С сентября 2023 года работают суды, образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях. Там создано 100 судов, назначено около 570 федеральных судей, в прошлом году рассмотрено более 172 тысяч дел", - сказал президент.
По его мнению, её предстоит решить немало вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения. Всё это обязательно должно быть сделано и будет сделано, заверил Путин.
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Он поблагодарил судей, которые работают в сложных, нередко в очень опасных условиях, преданно служат людям, принимая законные и справедливые судебные решения.
Также президент обратил внимание на вопросы безопасности интернет-ресурсов судебной системы, укрепления их защиты от различных угроз должны находиться на постоянном контроле Верховного Суда и Судебного департамента.
"Уважаемые коллеги! Судебной системе принадлежит важнейшая миссия – утверждать верховенство права в нашем обществе. Хотел бы поблагодарить всех вас, всех судей России за труд с полной отдачей, за преданность своему делу, за то, что вы ставите свой профессиональный долг на первый план, во главу угла", - сказал Путин.
Он пожелал судьям плодотворной работы как в рамках совещания, так и в каждодневной их деятельности.
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