Путин обратил внимание на суды в новых регионах России - 20.02.2025 Украина.ру
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Путин обратил внимание на суды в новых регионах России
Путин обратил внимание на суды в новых регионах России - 20.02.2025 Украина.ру
Путин обратил внимание на суды в новых регионах России
С сентября 2023 года работают суды, образованные в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, внося значительный вклад в интеграцию российских исторических регионов в общее правовое пространство России. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-20T16:31
2025-02-20T16:31
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луганская народная республика
владимир путин
верховный суд
сво
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правосудие
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В ходе ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации президент обратил внимание на гуманизацию правоприменительной практики. Он также высказался на тему принципов правосудия, обратив внимание на работу судов в новых регионах России.По его мнению, её предстоит решить немало вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения. Всё это обязательно должно быть сделано и будет сделано, заверил Путин.Он поблагодарил судей, которые работают в сложных, нередко в очень опасных условиях, преданно служат людям, принимая законные и справедливые судебные решения.Также президент обратил внимание на вопросы безопасности интернет-ресурсов судебной системы, укрепления их защиты от различных угроз должны находиться на постоянном контроле Верховного Суда и Судебного департамента.Он пожелал судьям плодотворной работы как в рамках совещания, так и в каждодневной их деятельности.Ранее о ситуации в Херсонской области, старых и новых проблемах граждан, а также о спасении архивов из-под обстрелов, восстановлении "утонувших" документов, формальном и человеческом подходах журналисту издания "Украина.ру" рассказал уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. Подробности в публикации Уполномоченный по правам человека в Херсонской области: Формальный подход здесь не работает
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новости, россия, херсонская область, луганская народная республика, владимир путин, верховный суд, сво, суд, правосудие, юстиция, донецкая народная республика, днр, лнр, новые регионы, запорожская область
Новости, Россия, Херсонская область, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Верховный Суд, СВО, Суд, правосудие, юстиция, Донецкая Народная Республика, ДНР, ЛНР, Новые регионы, Запорожская область

Путин обратил внимание на суды в новых регионах России

16:31 20.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в совещании судей всех российских судов
Президент Владимир Путин принял участие в совещании судей всех российских судов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С сентября 2023 года работают суды, образованные в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, внося значительный вклад в интеграцию российских исторических регионов в общее правовое пространство России. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.
В ходе ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации президент обратил внимание на гуманизацию правоприменительной практики. Он также высказался на тему принципов правосудия, обратив внимание на работу судов в новых регионах России.
"С сентября 2023 года работают суды, образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях. Там создано 100 судов, назначено около 570 федеральных судей, в прошлом году рассмотрено более 172 тысяч дел", - сказал президент.
По его мнению, её предстоит решить немало вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения. Всё это обязательно должно быть сделано и будет сделано, заверил Путин.
12 февраля, 17:20
Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам Украинских диверсантов Александра Майструка и Эдуарда Усатенко первый Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы. Об этом 12 февраля сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дарья Лебедева в своем Телеграм-канале
Он поблагодарил судей, которые работают в сложных, нередко в очень опасных условиях, преданно служат людям, принимая законные и справедливые судебные решения.
Также президент обратил внимание на вопросы безопасности интернет-ресурсов судебной системы, укрепления их защиты от различных угроз должны находиться на постоянном контроле Верховного Суда и Судебного департамента.

"Уважаемые коллеги! Судебной системе принадлежит важнейшая миссия – утверждать верховенство права в нашем обществе. Хотел бы поблагодарить всех вас, всех судей России за труд с полной отдачей, за преданность своему делу, за то, что вы ставите свой профессиональный долг на первый план, во главу угла", - сказал Путин.

Он пожелал судьям плодотворной работы как в рамках совещания, так и в каждодневной их деятельности.
Ранее о ситуации в Херсонской области, старых и новых проблемах граждан, а также о спасении архивов из-под обстрелов, восстановлении "утонувших" документов, формальном и человеческом подходах журналисту издания "Украина.ру" рассказал уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. Подробности в публикации Уполномоченный по правам человека в Херсонской области: Формальный подход здесь не работает
 
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