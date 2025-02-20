https://ukraina.ru/20250220/1061226493.html

"Польша изменится до неузнаваемости". Как нашествие мигрантов может сменить польскую власть

"Польша изменится до неузнаваемости". Как нашествие мигрантов может сменить польскую власть - 20.02.2025 Украина.ру

"Польша изменится до неузнаваемости". Как нашествие мигрантов может сменить польскую власть

Три четверти поляков против приёма их страной мигрантов по установленным ЕС квотам. Но если электорат правоконсервативной оппозиции в этом вопросе един, то избиратели правящих леволибералов разделены.

2025-02-20T14:38

2025-02-20T14:38

2025-02-20T14:38

эксклюзив

польша

президентские выборы

мигранты

оппозиция

поляки

ес

рафал тшасковски

геннадий москаль

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061228215_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_1762b603c04a6c0c37c3379b2d006f4a.jpg

Вопросы миграции являются ныне одной из самых острых тем президентской предвыборной кампании в Польше. С одной стороны, правящая леволиберальная коалиция постоянно напоминает оппозиционерам-консерваторам из партии "Право и Справедливость" (ПиС) о "визовом скандале". Как сообщало издание Украина.ру, в сентябре 2023 года, когда ПиС ещё была у власти, замглавы МИД Польши Пётр Вавжик лишился должности за фактическую продажу польских виз гастарбайтерам.С другой стороны, ПиС требует от правительства Польши расторжения так называемого "миграционного пакта" Европейского Союза, принятого в мае прошлого года уже во время правления в Варшаве леволибералов. Этот пакт, который должен вступить в силу в середине 2026 года, состоит из десяти законов, которые вводят солидарную ответственность за приём мигрантов.Согласно этому принципу, государства Евросоюза, куда попадает много мигрантов, должны получить возможность отправить их в другие страны-члены ЕС – по квотам, утверждённым Брюсселем. А если страна откажется проявить принудительную солидарность, то она должна будет заплатить по 20 тысяч евро за каждого непринятого мигранта.Справедливости ради, стоит отметить, что Польша принятие "миграционного пакта" не поддерживала – он был принят квалифицированным большинством голосов. Более того, польский премьер Дональд Туск регулярно заявляет, что его правительство не намерено выполнять этот пакт. В начале февраля официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил, что Польша является одной из трёх стран-членов ЕС, которые не подали национального плана внедрения "миграционного пакта", хотя это должно было быть сделано до конца 2024 года.Однако 7 февраля депутат Сейма (нижней палаты парламента) Польши от ПиС Михал Москаль обнародовал переписку между Управлением по делам иностранцев и МИД Польши. Депутат заявил, что Дональд Туск лжёт о "миграционном пакте", и это доказывает Национальный антикризисный план, подготовленным Министерством внутренних дел. "Я публикую правительственную переписку – они готовятся к огромным волнам нелегальных иммигрантов!" – заявил Москаль."В рамках этих мероприятий государственные учреждения должны быть готовы к приему толп нелегальных иммигрантов. Даже польская армия должна быть вовлечена в этот процесс, отвечая за транспортировку нелегальных иммигрантов из пограничных пунктов в центры убежища в Польше. "Миграционный пакт" вступает в фазу реализации", – написал депутат от ПиС, и предупредил, что "Польша изменится до неузнаваемости, если мы это не остановим".Судя по всему, депутат-оппозиционер попал в больное место, потому что МВД Польши медлило с ответом почти 10 дней. Лишь 16 февраля в комментарии таблоиду Fakt министерство сообщило, что Национальный антикризисный план принимается регулярно, и речь идёт лишь о его очередном обновлении (предыдущее состоялась в марте 2022 года)."В связи с последним обновлением Министерство обратило внимание на необходимость дополнения Национального антикризисного плана и Стандартной операционной процедуры SPO-9 вопросами, вытекающими из опыта массового притока граждан Украины и ситуации на польско-белорусской границе (инструментализация миграции)", – было сказано в комментарии МВД Польши. При этом близкие к ПиС медиа напомнили, как во время миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году тогдашние оппозиционеры из левых и либеральных партий мешали работе польских пограничников и помогали нелегальным мигрантам.И вот в такой разогретой атмосфере в среду, 19 февраля, были обнародованы результаты опроса общественного мнения, который по заказу радиостанции RMF FM провела социологическая компания Opinia24. Участникам опроса был задан вопрос следующего содержания: "Польша, как и другие страны-члены ЕС, обязана принимать мигрантов, что следует из механизма солидарности миграционного пакта ЕС. Вы лично за или против того, чтобы Польша принимала мигрантов?" Результаты оказались ошеломляющими даже для консервативной Польши: три четверти респондентов (75%) выбрали отрицательный ответ.При этом 51%, то есть больше половины, категорически против принятия мигрантов, а 24% выбрали вариант "скорее против". Лишь 5% опрошенных высказались категорически за принятие мигрантов, 15% – высказались "скорее за". 5% респондентов не смогли дать четкого ответа на поставленный вопрос и выбрали вариант "не знаю / не имею мнения".Против принятия мигрантов выступает подавляющее число поляков во всех категориях населения: 78% мужчин и 73% женщин, 82% жителей сёл/городков и 61% жителей больших городов, от 77 до 72 процентов в разных возрастных группах, и от 84 до 62 процентов среди людей с разным уровнем образования (от среднего до высшего).Избиратели оппозиционных партий – консервативной ПиС и националистической "Конфедерации" – декларируют сопротивление принятию мигрантов на уровне, превышающем 90% (93% отрицательных ответов для обеих партий). А вот сторонники леволибералов оказались разделены.Так, избиратели либеральной "Гражданской коалиции" (ГК), которую возглавляет Дональд Туск, разделились практически напополам: 48% за приём мигрантов, 46% – против. Та же ситуация у левой партии "Вместе": 44% за, 43% – против. У их коллег из "Новых левых" поддерживают приём мигрантов 42% сторонников, не поддерживают – 53%. И лишь блок спикера Сейма Шимона Головни "Третий путь" ближе к средним по стране показателям: лишь 32% его сторонников за приём мигрантов, а 63% – против.Это может серьёзно повлиять на результаты президентских выборов в Польше, первый тур которых состоится 18 мая 2025 года. Согласно результатам опросов, опубликованным 17 февраля, пока лидерство среди кандидатов сохраняет выдвиженец ГП, мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,9% голосов. Это почти на один процентный пункт больше, чем в опросе месяц назад (29,8%).На втором месте остаётся глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает ПиС, за него готовы проголосовать 21,7% поляков (в предыдущем опросе – 22,6%). При этом резко нарастил поддержку лидер "Конфедерации" Славомир Ментцен, рост рейтинга которого по сравнению с январским опросом составил 3,6 процентного пункта, а декабрьским – 6,1 процентного пункта. Сейчас за Ментцена готовы проголосовать 16,8% опрошенных.Все польские аналитики сходятся в прогнозе, что победитель определится лишь во втором туре, куда выйдет либерал Тшасковский и один из консервативных кандидатов-оппозиционеров. Однако если позиции Навроцкого и Ментцена в вопросе миграции (и ряде других тем) почти идентичны, то есть их рейтинги в значительной мере суммируется, то Тшасковский сможет рассчитывать на поддержку далеко не всех избирателей, которые в первом туре проголосуют за кандидатов от левых партий и блока "Третий путь".С другой стороны, за три месяца до выборов всё ещё может сильно измениться. К примеру, если воплотятся в жизнь планы по подписанию перемирия между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля), то главным лозунгом польских консерваторов может стать требование "ремиграции" украинских беженцев на родину. Ведь не далее как 18 февраля министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что его страна совместно с польским председательством в ЕС работает над решением о статусе украинцев, которые сейчас пользуются временной защитой, после "завершения войны".Ещё на эту тему: Как замглавы МИДа Польши визы гастарбайтерам продавал

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

польша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, президентские выборы, мигранты, оппозиция, поляки, ес, рафал тшасковски, геннадий москаль, украина, выборы, сейм