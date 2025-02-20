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Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме
Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме - 20.02.2025 Украина.ру
Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме
Военным судам отведена особая миссия в обеспечении прав военнослужащих и рассмотрении уголовных дел террористической направленности. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-20T16:55
2025-02-20T16:55
2025-02-20T16:55
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Президент России выступил на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. В своём выступлении он обратил внимание на важнейшую роль военных судов в обеспечении и защите прав военнослужащих. Они рассматривают дела, связанные с призывом и прохождением военной службы, обеспечением денежным довольствием, защитой прав получивших ранения в ходе выполнения служебного долга.Также, по мнению российского лидера, важно продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения.Он также обратил внимание на деятельность судов в новых регионах России, вошедших в её состав во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях суды работают с сентября 2023 года."Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях. Там создано 100 судов, назначено около 570 федеральных судей, в прошлом году рассмотрено более 172 тысяч дел", - отметил Путин.Президент заверил в решении вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения.Подробнее об этом сказано в публикации Путин обратил внимание на суды в новых регионах России
https://ukraina.ru/20250131/1060720258.html
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новости, россия, луганская народная республика, херсонская область, владимир путин, суд, верховный суд, уголовное дело, терроризм, социальное государство, правосудие
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Владимир Путин, Суд, Верховный Суд, уголовное дело, терроризм, социальное государство, правосудие
Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме
Военным судам отведена особая миссия в обеспечении прав военнослужащих и рассмотрении уголовных дел террористической направленности. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Президент России выступил на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. В своём выступлении он обратил внимание на важнейшую роль военных судов в обеспечении и защите прав военнослужащих. Они рассматривают дела, связанные с призывом и прохождением военной службы, обеспечением денежным довольствием, защитой прав получивших ранения в ходе выполнения служебного долга.
"Ключевая роль принадлежит военным судам при рассмотрении уголовных дел террористической направленности, - сказал президент. - За прошлый год таких дел было рассмотрено около 950 (осуждено 1075 человек). Военные суды должны и впредь выполнять свой профессиональный долг, надёжно защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления".
Также, по мнению российского лидера, важно продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения.
"Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан, и почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом. Из числа осуждённых лишение свободы назначено одной трети граждан, в отношении остальных, а это 71 процент, применены альтернативные меры", - констатировал президент.
Он также обратил внимание на деятельность судов в новых регионах России, вошедших в её состав во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках
, Запорожской и Херсонской областях
суды работают с сентября 2023 года.
"Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях. Там создано 100 судов, назначено около 570 федеральных судей, в прошлом году рассмотрено более 172 тысяч дел", - отметил Путин.
Президент заверил в решении вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения.