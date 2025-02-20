Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме - 20.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250220/1061236455.html
Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме
Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме - 20.02.2025 Украина.ру
Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме
Военным судам отведена особая миссия в обеспечении прав военнослужащих и рассмотрении уголовных дел террористической направленности. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-20T16:55
2025-02-20T16:55
новости
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
суд
верховный суд
уголовное дело
терроризм
социальное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061232436_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ea4655f982801452890adfb02b7f587f.jpg
Президент России выступил на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. В своём выступлении он обратил внимание на важнейшую роль военных судов в обеспечении и защите прав военнослужащих. Они рассматривают дела, связанные с призывом и прохождением военной службы, обеспечением денежным довольствием, защитой прав получивших ранения в ходе выполнения служебного долга.Также, по мнению российского лидера, важно продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения.Он также обратил внимание на деятельность судов в новых регионах России, вошедших в её состав во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях суды работают с сентября 2023 года."Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях. Там создано 100 судов, назначено около 570 федеральных судей, в прошлом году рассмотрено более 172 тысяч дел", - отметил Путин.Президент заверил в решении вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения.Подробнее об этом сказано в публикации Путин обратил внимание на суды в новых регионах России
https://ukraina.ru/20250131/1060720258.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061232436_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_970b923e157d47245e9777c73922c893.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, луганская народная республика, херсонская область, владимир путин, суд, верховный суд, уголовное дело, терроризм, социальное государство, правосудие
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Владимир Путин, Суд, Верховный Суд, уголовное дело, терроризм, социальное государство, правосудие

Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме

16:55 20.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в совещании судей всех российских судов
Президент Владимир Путин принял участие в совещании судей всех российских судов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Военным судам отведена особая миссия в обеспечении прав военнослужащих и рассмотрении уголовных дел террористической направленности. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Президент России выступил на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. В своём выступлении он обратил внимание на важнейшую роль военных судов в обеспечении и защите прав военнослужащих. Они рассматривают дела, связанные с призывом и прохождением военной службы, обеспечением денежным довольствием, защитой прав получивших ранения в ходе выполнения служебного долга.
"Ключевая роль принадлежит военным судам при рассмотрении уголовных дел террористической направленности, - сказал президент. - За прошлый год таких дел было рассмотрено около 950 (осуждено 1075 человек). Военные суды должны и впредь выполнять свой профессиональный долг, надёжно защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления".
Также, по мнению российского лидера, важно продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения.
"Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан, и почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом. Из числа осуждённых лишение свободы назначено одной трети граждан, в отношении остальных, а это 71 процент, применены альтернативные меры", - констатировал президент.
Он также обратил внимание на деятельность судов в новых регионах России, вошедших в её состав во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях суды работают с сентября 2023 года.
31 января, 14:25
Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмомПрезидент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить борьбу с терроризмом, сообщили на сайте Кремля
"Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях. Там создано 100 судов, назначено около 570 федеральных судей, в прошлом году рассмотрено более 172 тысяч дел", - отметил Путин.
Президент заверил в решении вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения.
Подробнее об этом сказано в публикации Путин обратил внимание на суды в новых регионах России
 
НовостиРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинСудВерховный Судуголовное делотерроризмсоциальное государствоправосудие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором"
17:10Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?
17:03За то, что оплакивал погибшего на СВО племянника: Зверева внесли в "Миротворец"
17:00Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области
16:55Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме
16:47Управляй мечтой? В Минпромторге ответили, ждут ли в России сбежавший иностранный бизнес
16:31Путин обратил внимание на суды в новых регионах России
16:11"Не играй в мои игрушки и не...": Зеленский "заблокировал" соцсеть Трампа на Украине
16:07"Герои" современной Украины: 120 лет "Волынскому Геббельсу" Уласу Самчуку
16:06Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского
16:05В честь освобождения города в ДНР от украинских карателей прошел турнир по теннису
16:00Путин рассказал о ключевой важности справедливости
15:59Как изменятся отношения России и Германии в ближайшее время и куда решил внедриться Трамп — Хлестов
15:41Европа заблудилась в отечествах. Как Макрон похотел единения континента против Трампа
15:40"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ
15:30В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР
15:08Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВО
15:00Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики"
14:57Трамп оставит Украину без денег - Пушков
14:43Эстония поможет раскрыть управленческий потенциал полиции Украины во время СВО
Лента новостейМолния