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Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме

Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме - 20.02.2025 Украина.ру

Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме

Военным судам отведена особая миссия в обеспечении прав военнослужащих и рассмотрении уголовных дел террористической направленности. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-20T16:55

2025-02-20T16:55

2025-02-20T16:55

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Президент России выступил на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. В своём выступлении он обратил внимание на важнейшую роль военных судов в обеспечении и защите прав военнослужащих. Они рассматривают дела, связанные с призывом и прохождением военной службы, обеспечением денежным довольствием, защитой прав получивших ранения в ходе выполнения служебного долга.Также, по мнению российского лидера, важно продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения.Он также обратил внимание на деятельность судов в новых регионах России, вошедших в её состав во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях суды работают с сентября 2023 года."Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях. Там создано 100 судов, назначено около 570 федеральных судей, в прошлом году рассмотрено более 172 тысяч дел", - отметил Путин.Президент заверил в решении вопросов, касающихся условий работы судей, восстановления и строительства зданий, укрепления материально-технического обеспечения.Подробнее об этом сказано в публикации Путин обратил внимание на суды в новых регионах России

https://ukraina.ru/20250131/1060720258.html

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новости, россия, луганская народная республика, херсонская область, владимир путин, суд, верховный суд, уголовное дело, терроризм, социальное государство, правосудие