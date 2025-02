Десятки тысяч европейских солдат в городах, немудрёный антикриз Зеленского. Итоги 20 февраля на Украине

https://ukraina.ru/20250220/1061235483.html

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план развёртывания на Украине около 30 тыс. военных. Под посольством США в Киеве прошёл митинг в поддержку Владимира Зеленского, украинские облсоветы выпускают заявления в защиту власти

Во время встречи на следующей неделе в Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план того, как европейцы смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня, сообщило издание The Telegraph.Как рассказали изданию информированные об этих планах западные чиновники, Стармер будет призывать Трампа держать в готовности американские и истребители в Восточной Европе, чтобы ответить в случае нарушение перемирия.По информации The Telegraph эту стратегию выработали Великобритания и Франция. Стратегию представили лидерам ЕС на экстренной встрече в Париже в начале этой недели, попытавшись таким образом отреагировать на начало переговоров России и США.Издание сообщило, что стратегию разработали на фоне опасений по поводу переговоров. Европа опасается, что США "умоют руки" после заключения соглашения с Россией и переложат ответственность за судьбу Украины на плечи европейцев.Стармер во время визита будет доказывать, что в американских интересах продолжать держать руку на пульсе и быть гарантами безопасности Украины.Британско-французский план предусматривает, что в украинских городах, портах, других объектах критической инфраструктуры, в частности, на АЭС, будут размещены около 30 тыс. военных под европейским командованием.Согласно плану, вместо того, чтобы размещать гораздо большее количество человек по всей стране, миссия сосредоточится на техническом мониторинге, в т.ч. на работе самолётов разведки, наблюдении и рекогносцировке, работе беспилотников и спутников, чтобы "обеспечить полную картину происходящего". Об этом издании рассказал один из западных чиновников.По его информации, западные военные будут подкреплены достаточной огневой мощью, чтобы отслеживать и отражать возможные атаки. Также предусматривается открытие воздушного пространства Украины, чтобы сделать возможным воздушные перелёты.Кроме того, в Чёрное море планируют отправить патрульные корабли.Примечательно, что предложенный британцами и французами план далёк от требований Владимира Зеленского, который ранее настаивал на отправке на Украину 200-тысячного контингента. Позднее он снизил своё требования, заявив уже о необходимости направить на Украину 100 тыс. миротворцев.При этом Германия, Италия и Испания выступили ранее против развёртывания миротворческой миссии на Украине.Как сообщило издание, покидая переговоры в Париже Стармер заявил о том, что такая операция потребует поддержки США.Также план предусматривает, что на восточных границах НАТО может быть размещён больший сухопутный контингент, который может быть переброшен для защиты европейских войск на Украине."Есть надежда, что Трамп поддержит эту стратегию, поскольку это будет означать, что американские войска не будут развёрнуты в Украине после войны", - отмечалось в публикации издания.Также, как сообщил The Telegraph один из европейских чиновников, НАТО придётся начать дискуссии по статье 5 о взаимной обороне, в которой говорится о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.По информации издания, действие этой статьи не будет распространяться на развёрнутые на Украине европейские войска. В то же время, некоторые страны настаивают на применении статьи в случае удара по их территории из-за развёртывания войск.Примечательно, что утром 20 февраля Зеленский у себя в телеграм-канале рассказал об общении со Стармером."Пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Для нас очень важна роль Соединённого Королевства в укреплении обороны и безопасности Европы. Обсудили возможные перспективы и возможности", - написал Зеленский.При этом более детально о содержании переговоров со Стармером он не сообщил, лишь указав, что помощь Великобритании для Украины "очень важна" и её, а также уважение британского народа к Украине и украинцам, никогда не забудут.Позднее, днём 20 февраля пресс-служба Офиса президента Украины сообщила о разговоре главы ОП Андрея Ермака с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Речь шла о координации усилий Киева и Лондона, а также о ситуации на поле боя.Незатейливый антикризПосле критики президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского в Киеве у американского посольства прошёл митинг. Несколько десятков человек с флагами Украины и США стояли напротив посольства.Как предположили наблюдатели, таким образом участники митинга реагировали на последние заявления Трампа с резкой критикой Зеленского.По информации ряда источников, на Украине также была заблокирована соцсеть Truth Social, в которой публикует свои заявления Трамп. На эти сообщения отреагировал бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Попросил своего знакомого на подконтрольной Зеленскому территории проверить скрин подтверждает, что "TruthSocial недоступна в вашем регионе". Чего они мелочатся? Вносите Трампа сразу на "Миротворец"! Нечего ограничиваться полумерами!" - прокомментировал он.Тем временем популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" сообщил о том, что Офис президента Украины срочно пытается создать видимость поддержки Зеленского в регионах."По нашей информации из ОП, Банковая дала команду во все области срочно обеспечить голосования областных советов в поддержку президента и отсутствия выборов", - указывалось в публикации.По информации канала, предлагаемое ОП обращение, которое следует поддержать регионам, пронизано "пафосом и украинским мессианством". В частости, в нём утверждается, что "только украинский народ будет решать, когда проводить выборы".На медийный антикриз от украинской власти обратила внимание и парламентская оппозиция."Очень забавно наблюдать, как в соцсетях сейчас несётся: "Нужно поддержать нашего президента!". Простите, а кто довёл ситуацию до текущего состояния? Кто решил мерять рейтинги с другими президентами? Кто начал публично критиковать Трампа?" - заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.).Он сравнил происходящее с обстановкой в самолёте, который обезумевший пилот ведёт просто вверх. При этом кто-то в салоне встаёт и спрашивает, что пилот делает, а кто-то защищает безумца, требуя сплотиться вокруг пилота."Так вот, куда мы летим, можете догадаться, если ситуация не изменится", - указал Гончаренко.К тому времени стало известно о заявлении ряда областных советов в поддержку Зеленского. В частности, депутаты Харьковского областного совета утвердили обращение, в котором обвинили Россию в том, что та пытается "манипулировать сознанием и влиять на решения" украинских партнёров. Таким образом, депутаты, по сути, оскорбили власти США заявив, что тот подвержен российскому влиянию.Депутаты подчеркнули, что только народ страны будет решать, когда проводить выборы и выбирать президента и выразили поддержку Зеленскому и его позиции "Ничего об Украине без Украины".Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что сегодня на сессии горсовета зачитал впервые на своей памяти обращение не только к органам государственной власти, но и ко всему украинскому народу.."Сегодня перед нами новый вызов - неприязненная политика со стороны новой американской администрации. Президент Зеленский принял этот вызов и дал понять всем, что не собирается поступаться государственными интересами", - указал Садовый.Он заявил, что в эти дни все "должны поддержать Зеленского вне зависимости от собственной оценки его деятельности".Многие восприняли упомянутые выше заявления как свидетельство того, что украинская власть пытается продемонстрировать поддержку Зеленского при помощи административных методов.О поиске украинскими властями новых союзников – в статье Павла Котова "Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны".

