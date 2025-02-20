https://ukraina.ru/20250220/1061229721.html

Европа заблудилась в отечествах. Как Макрон похотел единения континента против Трампа

Европа заблудилась в отечествах. Как Макрон похотел единения континента против Трампа - 20.02.2025 Украина.ру

Европа заблудилась в отечествах. Как Макрон похотел единения континента против Трампа

Два отдельных мини-саммита, которые на днях по очереди провел в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон и на которые по своей инициативе собрал евролидеров, воочию продемонстрировали, что европейский корабль не просто не един, а трещит по швам, как утлое суденышко контрабандистов, стремящихся к воровству по одиночке.

2025-02-20T15:41

2025-02-20T15:41

2025-02-20T15:41

эммануэль макрон

франция

париж

евросоюз

германия

сша

владимир путин

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шарль де голль

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Сначала Макрон собрал у себя типа европейских "грандов". К нему на лягушек к ужину собрались канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стармер, премьеры Италии, Испании, Нидерландов, Польши и Дании. А также демократические смотрящие из наднациональных структур – председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.Ничего у Макрона не получилось: собравшиеся винцо попили, жаб поели, Макрону любезно, но ехидно (знают о скандале с его женой Брижит, не по своей вине заблудившейся в гендерных джунглях современности) поулыбались, но даже не разродились общим коммюнике о том, что они готовы поддерживать изнывающую от "нашествия Путина" Украину так, что пошлют на защиту бедных, но крайне мужественных украинцев свои войска.Более того – страшно обиделись "малыши" – те евространы, которых не позвали на сходняк №1. Они закатили истерику: дескать, собрались высокомерные "колонизаторы", а нам тоже жабьих лапок на шару хочется, зря што ль с коммунизмом всю жизнь бодались и Путину фигу в кармане держим.И Макрон начал собирать мелюзгу: как всегда, "для обсуждения ситуации в Украине и вопросов безопасности в Европе", второй раз за три дня сварганил экстренную встречу лидеров ЕС, на которую были приглашены лидеры Норвегии, стран Балтии, Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции, Бельги и почему-то Канады. Которая к Европе имеет такое же отношение, как Польша к странам-колонизаторам. Все колонизаторские потуги Польша в России закончились, как известно тем, что российская императрица Екатерина II Великая из трона последнего польского короля сделала себе стульчак еще в конце XVIII века, чем на века травмировала психическое здоровье и гонор польской шляхты, до сих пор, наверное, взирающей на стульчаки с отвращением.Опять остались обиженные. Например, Словения, которая очень хотела в Париж, а ее, в отличие от Румынии и Чехии, и во второй раз не взяли – тот еще еврогигант.Но хуже всего Макрону. Он, пользуясь неразберихой в политических раскладах в Германии и откровенным презрительным отношением к Шольцу со стороны президента США Дональда Трампа и его команды, хотел на полшишечки опередить Берлин и немцев в гонке за лидерство в Европе. И себя представить эдаким проукраинским и антипутинским Наполеоном со склерозом, позволяющим не помнить, чем закончил настоящий Бонапарт, шастая по России в 1812 году. А наваляли ему русские по первое число – пришлось мышьяк от скуки поглатывать на атлантическом острове Святой Елены перед тем, как окочуриться и окончательно успокоиться.Но ничего у Макрона не получилось. Во-первых, ему не удалось под шумок реанимировать свою давнюю идею создания европейской армии, с которой он, как дурень с писаной торбой, носится с 2018 года, когда он впервые пристально присмотрелся к НАТО и понял, что у нее (а НАТО – это она, хоть и небезосновательно кажется, что ОНО – оно, ну вы меня понимаете…) "умер мозг".Но вот парадокс: мозг-то умер, а НАТО еще жива и даже шевелит ластами, пытаясь угрожать России и завлечь в свои ряды Украину.И этот парадокс опять взволновал Макрона, когда оказалось, что команда Трампа в США ни в грош не ставит европейских политиков, считает их фриками и го.., пардон, лузерами, которые должны только платить американцам и выполнять их хотелки. Приехавший на Мюнхенскую конференцию по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс даже слов особо не подбирал, рассказывая европейцам, кто они есть на самом деле.И если глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, выслушав Вэнса, разрыдался за трибуной мероприятия и только доказал, как важно перед важными выступлениями ходить в туалет по-маленькому, чтобы соблюсти водный баланс в организме и прилюдно не плакать, то Макрон решил ответить Трампу силой. Точнее – евроармией.Он, повторяю, дважды собрал статусных европацанов и евродевок, но в оконцовке смог только констатировать: Украине поможем, но только словам, а вам, товарищ/херр/мистер/мсье Трамп сделаем все, что прикажете – только прикажете. "Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", – грозно и гордо написал президент Франции в соцсети Х*. Плакал ли он при этом, как Хойсген, то истории-матушке пока неведомо..Однако Макрон пообещал Украину якобы от имени Европы, что, мол, "мы разделяем цель, которую разделяет и президент Трамп – положить конец войне". Но если Трамп при этом готов Украиной любой американский нужник подтереть, то Европа будет (во всяком случае, по Макрону, планирует) исходить из трех принципов:1) Украина всегда должна быть вовлечена в переговорный процесс между США и Россией и сидеть на стульчике рядом с Европой, а ее права должны соблюдаться;2) Установленный в результате переговоров с Россией мир должен быть прочным и сопровождаться надежными гарантиями. Украине и Европе, разумеется;3) обязательно и необходимо нужно будет не забыть отдельно и Европу, а принять во внимание проблемы ее, европейской то есть, безопасности.Западные СМИ охарактеризовали результаты обоих саммитов как "разочаровывающие". И это еще мягко сказано. Экс-евродепутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес по поводу парижских саммитов сказал: "Встреча разжигателей войны в Париже. Они напуганы тем, что война, на продолжение которой они потратили более 100 миллиардов долларов, может прекратиться. Народы Европы устали от западного империализма, устали от военной машины НАТО".А французский журналист новостного канала группы TF1 и обозреватель утреннего выпуска Europe 1 Винсент Эрвуэ у себя на канале ехидничал: "Мы любим притворяться, и последние три года мы притворялись, что ведем войну, да так сильно, что просто проиграли ее. ... Глава МИД (Франции. – Авт.) Барро начал с того, что устроил бунт в СМИ. "Нас не запугать, мы не примем вмешательства. Это мы предоставим гарантии". Все это готовые фразы, это тщеславие. Это напоминало министра Ле Мэра (Брюно, министр экономики и финансов Франции с 2017 по 2024 год. – Авт.), который собирался вызвать крах российской экономики. Сегодня в Елисейском дворце… разыгран спектакль бессилия, не способный повлиять на исход войны или приблизить мир".Второй провал Макрона на этих саммитах тоже известен: он хотел организовать отправку в Украину ее защитников в виде миротворческих сил ЕС и евростран-членов НАТО. Но его послали! Все! Все, Карл, даже британцы, чей премьер Стармер, как известно, собирался сам повевать британцами за мир в Украине, но потом, походу, услышал русскую песню Михаила Круга "Что ж ты, фраер, сдал назад?" и пошел на попятную – заявили, что если и пошлет британцев устанавливать мир в Украине, то только вместе с американцами. И, ясное дело, с разрешения Трампа Дональда Фредовича.И означает вся это ситуация еще одно негативное явление и для Макрона, и для Стармера, и для руководящих евробюрократов, окопавшихся на жирных хлебах в различных наднациональных структурах Евросоюза – от Европейского совета и Еврокомиссии до Совета Европы и Европарламента.Между Россией и США может начаться то ли соревнование, то ли согласованные действия по уничтожению или нейтрализации Евросоюза и его евробюрократии, которая является продолжением прежней либеральной и глобалистской повестки. Против этого всего, разрушительного для национальных государств и их национальных интересов, выступал сначала президент России Владимир Путин, а потом присоединился – да еще и так решительно! – новый президент США Трамп.И первый, и второй в отношении Европы теперь выступают с похожих позиций: они хотят иметь дело не с какими-то смешными и никем не избранными, а значит, в высшей степени безответственными еврочиновниками типа главы Еврокомиссии (правительства ЕС) Урсулы фон дер Ляйен или покусанной бешеными русофобами главной евродипломатки Каи Каллас из Эстонии, а с отдельными странами. Точнее – с их избранными народами этих стран руководителями.И это означает, что в Европе вполне возможны серьезные перемены – она может начать переформатирование из "Европы-отечества" в "Европу отечеств". Это очень разные понятия и разные типы межгосударственных объединений и взаимоотношений."Европа-отечество" – это наследник так называемых "Соединенных Штатов Европы" (СШЕ), которыми не только бредят на континенте, но и пытались и пытаются реализовать самые разные политики – от императоров и королей Священной Римской Империи до политиков XIX-XX веков. Даже лидер большевиков Владимир Ленин писал одноименную работ и критиковал подобные европотуги, осуществляемые без учета мнения марксистов и пролетариата.А "Европа отечеств" или "Европа государств" – это термин, приписываемый президенту Франции Шарлю де Голлю. Он-де придумал его для описания своего видения реорганизации Европы после Второй мировой войны. Этот принцип означает поворот или вообще отказ от федеративного, наднационального проекта в пользу конфедерации национальных независимых государств, объединенных рядом соглашений. Это та Европа, что от Лиссабона до Урала и даже до Владивостока.В мае 1962 года де Голль публично выступил против "безродной", наднациональной Европы, которую уже тогда мастырили по образу и подобию США, и подчеркнул, что Франция в нее не войдет. Де Голль предлагал конфедерацию, в рамках которой все вступившие в нее государства сохраняли бы свой национальный суверенитет.Увы и ах. Де Голль вскоре, когда вывел Францию из военной структуры НАТО и забрал у США свой золотой запас, получил "цветную революцию буршей" и был удален из власти. А в Европе воцарился современный Евросоюз – прообраз Европы-отечества", окончательно устаканенный на Межправительственной конференции в Лиссабоне 19 октября 2007 года. В виде Лиссабонского договора, по которому ЕС и живет сейчас, разрушая национальную идентичность разных народов, заменяя ее надуманной и навязываемой евроидентичностью. Ясно дело, "с целью улучшения функционирования Европейского союза в составе всех стран-членов и укрепления его роли и позиций на мировой арене в условиях резких глобальных изменений".Так прикольно обоснован этот уравнительный бред про "общую Европу". Но для многих он привлекателен, ибо прибыльный: дает возможность всем руководить, набивать свои карманы (как фрау фон дер Ляйен, нагревшей европейцев на миллиарды долларов во время пандемии ковида), но ни за что не отвечать. Ибо не перед кем, никто никого никуда не избирал, а избранные депутаты Европарламента только рекомендуют, а не предписывают решения.Вот потому-то Макрон и ярится в бессильной злобе. При "Европе-отечестве" он мог бы претендовать на какой-нибудь хлебный пост и спокойно коротать старость. А че еще надо этому выкормышу клана Ротшильдов? Уютный дом у него есть, деньжат наскреб, жена – почти что настоящий мужик и поддержит, если что. А тут Путин с Трампом – нехорошо как-то для Макрона и таких, как он, получается, не по-фашистски…Ну и Европа как-то замерла в неопределенности, за чем и стоит следить особо пристально. Но то, что народы Европы в очередной раз получили шанс пробудиться от морока и сохраниться немцами, французами, поляками, итальянцами, испанцами, голландцами и, не к ночи будет сказано, даже, какими-то шведами, финнами, латышами, литовцами и эстонцами, – это факт. Со своим языком, культурой, традициями. Факт приятный и обнадеживающий…*запрещена в РоссииЕще на эту тему почитайте в статье Контрреволюция Трампа, немощь Европы и "новая Ялта". Украина в международном контексте

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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