Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество - 20.02.2025 Украина.ру
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Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество - 20.02.2025 Украина.ру
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество
Вопросы политического и экономического сотрудничества обсудили 20 февраля президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, сообщает пресс-служба Кремля.
2025-02-20T18:08
2025-02-20T18:08
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"Владимир Путин тепло поздравил Наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способст­вовало конструктивной и результативной работе двух делегаций", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в ходе разговора был подтверждён настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика.Ранее, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся 18 февраля переговоров. Киев и западноевропейские столицы заявили претензии в связи с тем, что диалог состоялся без их участия. Президенты России и США сочли эти претензии несостоятельными. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
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новости, сша, россия, саудовская аравия, владимир путин, опек, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения, дипломатия, нефть, инвестиции, энергетика
Новости, США, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, ОПЕК, переговоры, международные отношения, Международная политика, дипломатические отношения, дипломатия, нефть, инвестиции, энергетика

Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество

18:08 20.02.2025
 
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© POOL
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Вопросы политического и экономического сотрудничества обсудили 20 февраля президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин тепло поздравил Наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способст­вовало конструктивной и результативной работе двух делегаций", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в ходе разговора был подтверждён настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика.
"Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - отметили в пресс-службе Кремля.
Ранее, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.
Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся 18 февраля переговоров. Киев и западноевропейские столицы заявили претензии в связи с тем, что диалог состоялся без их участия. Президенты России и США сочли эти претензии несостоятельными. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
 
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