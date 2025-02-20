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Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество - 20.02.2025 Украина.ру
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество
Вопросы политического и экономического сотрудничества обсудили 20 февраля президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, сообщает пресс-служба Кремля.
2025-02-20T18:08
2025-02-20T18:08
2025-02-20T18:08
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"Владимир Путин тепло поздравил Наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в ходе разговора был подтверждён настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика.Ранее, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся 18 февраля переговоров. Киев и западноевропейские столицы заявили претензии в связи с тем, что диалог состоялся без их участия. Президенты России и США сочли эти претензии несостоятельными. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, россия, саудовская аравия, владимир путин, опек, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения, дипломатия, нефть, инвестиции, энергетика
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Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии переговорный процесс с США и дальнейшее сотрудничество
Вопросы политического и экономического сотрудничества обсудили 20 февраля президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, сообщает пресс-служба Кремля.