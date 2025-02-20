Вице-президент США: "ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе" - 20.02.2025 Украина.ру
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Вице-президент США: "ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе"
Вице-президент США: "ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе" - 20.02.2025 Украина.ру
Вице-президент США: "ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе"
Победа над Россией была недостижима с начала СВО и остаётся таковой по сей день, лишь Дональд Трамп смог инициировать мирный процесс и ему нет альтернативы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
2025-02-20T20:14
2025-02-20T20:14
новости
сша
украина
европа
дональд трамп
джей ди вэнс
джо байден
нато
сво
переговоры
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Реагируя на критику переговоров США с Россией о мире на Украине, вице-президент США указал на несостоятельность оппонентов.По его словам, в течение трёх лет игнорировались мнения тех, кто скептически смотрел на перспективы политики, проводимой по украинскому вопросу предыдущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом. Вэнс отметил в своём аккаунте, что у этой политики ещё есть сторонники."Каков реальный план Ниалла для Украины? Еще один пакет помощи? Осознает ли он реальность на местах, численное преимущество русских, истощенный запас европейцев или их еще более истощенную промышленную базу? Вместо этого он цитирует книгу о Джордже Буше-старшем из другого исторического периода и другого конфликта. Это еще одна валюта этих людей: опора на неактуальную историю", - констатировал Вэнс.В отличие от таких оторвавшихся от реалий, заметил вице-президент США, Дональд Трамп исходит из реалий и рассматривает факты. Вэнс перечислил их.Во-первых, безопасность западноевропейских союзников США значительно выиграла от щедрости Вашингтона. При этом они проводят внутреннюю политику – в том числе в отношении миграции и цензуры, которая оскорбляет чувства большинства американцев. Они также проводят "оборонную политику, которая предполагает постоянную чрезмерную зависимость"."Во-вторых, у русских огромное численное преимущество в живой силе и вооружении на Украине, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи",- подчеркнул вице-президент США."В-третьих, Соединённые Штаты сохраняют существенное влияние на обе стороны конфликта. В-четвертых, для прекращения конфликта необходимо поговорить с людьми, которые участвовали в его начале и поддержании. В-пятых, конфликт оказал и продолжает оказывать давление на инструменты американского государственного управления, от военных запасов до санкций (и многого другого)", - продолжил Вэнс.Он констатировал невыгодность продолжения конфликта на Украине ни для России, ни для Украины, ни для Европы в целом.Он назвал вздорными нападки на миротворческий процесс и подчеркнул, что интересы Америки должны учитывать реалии конфликта на Украине.Тем временем союзники США по НАТО подготовили свои предложения по урегулированию украинской проблемы. Как сообщило издание The Telegraph, во время встречи на следующей неделе в Вашингтоне британский премьер-министр Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план того, как европейцы смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня в зоне СВО. Подробности в публикации Десятки тысяч европейских солдат в городах, немудрёный антикриз Зеленского. Итоги 20 февраля на Украине
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новости, сша, украина, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, джо байден, нато, сво, переговоры, внешняя политика, постсоветское пространство, международные отношения, дипломатия
Новости, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Джо Байден, НАТО, СВО, переговоры, внешняя политика, постсоветское пространство, международные отношения, дипломатия

Вице-президент США: "ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе"

20:14 20.02.2025
 
© securityconference.org
© securityconference.org
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Победа над Россией была недостижима с начала СВО и остаётся таковой по сей день, лишь Дональд Трамп смог инициировать мирный процесс и ему нет альтернативы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Реагируя на критику переговоров США с Россией о мире на Украине, вице-президент США указал на несостоятельность оппонентов.
"Это моралистический мусор, который, к сожалению, является риторической валютой глобалистов, потому что им больше нечего сказать, - заявил Вэнс. -В течение трех лет президент Трамп и я приводили два простых аргумента: во-первых, война не началась бы, если бы президент Трамп был у власти; во-вторых, ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе. Это было верно три года назад, это было верно два года назад, это было верно в прошлом году, и это верно сегодня".
По его словам, в течение трёх лет игнорировались мнения тех, кто скептически смотрел на перспективы политики, проводимой по украинскому вопросу предыдущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом. Вэнс отметил в своём аккаунте, что у этой политики ещё есть сторонники.
"Каков реальный план Ниалла для Украины? Еще один пакет помощи? Осознает ли он реальность на местах, численное преимущество русских, истощенный запас европейцев или их еще более истощенную промышленную базу? Вместо этого он цитирует книгу о Джордже Буше-старшем из другого исторического периода и другого конфликта. Это еще одна валюта этих людей: опора на неактуальную историю", - констатировал Вэнс.
В отличие от таких оторвавшихся от реалий, заметил вице-президент США, Дональд Трамп исходит из реалий и рассматривает факты. Вэнс перечислил их.
Во-первых, безопасность западноевропейских союзников США значительно выиграла от щедрости Вашингтона. При этом они проводят внутреннюю политику – в том числе в отношении миграции и цензуры, которая оскорбляет чувства большинства американцев. Они также проводят "оборонную политику, которая предполагает постоянную чрезмерную зависимость".
"Во-вторых, у русских огромное численное преимущество в живой силе и вооружении на Украине, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи",- подчеркнул вице-президент США.
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"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией СШАСША на теперь представляют совсем другие люди, с которыми возможно обсуждать не только украинскую проблему. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
"В-третьих, Соединённые Штаты сохраняют существенное влияние на обе стороны конфликта. В-четвертых, для прекращения конфликта необходимо поговорить с людьми, которые участвовали в его начале и поддержании. В-пятых, конфликт оказал и продолжает оказывать давление на инструменты американского государственного управления, от военных запасов до санкций (и многого другого)", - продолжил Вэнс.
Он констатировал невыгодность продолжения конфликта на Украине ни для России, ни для Украины, ни для Европы в целом.
"Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов. Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру, и мы должны стремиться к этому сейчас. Президент Трамп баллотировался на этом, он победил на этом, и он прав в этом", - подчеркнул вице-президент США.
Он назвал вздорными нападки на миротворческий процесс и подчеркнул, что интересы Америки должны учитывать реалии конфликта на Украине.
"Этот интерес — а не морализм или историческая безграмотность — будет направлять политику президента Трампа в ближайшие недели. И слава Богу за это", - подытожил Вэнс.
Тем временем союзники США по НАТО подготовили свои предложения по урегулированию украинской проблемы. Как сообщило издание The Telegraph, во время встречи на следующей неделе в Вашингтоне британский премьер-министр Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план того, как европейцы смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня в зоне СВО. Подробности в публикации Десятки тысяч европейских солдат в городах, немудрёный антикриз Зеленского. Итоги 20 февраля на Украине
 
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