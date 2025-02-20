https://ukraina.ru/20250220/1061238762.html

Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором"

Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором" - 20.02.2025 Украина.ру

Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором"

Вашингтон выступил против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике "Большой семерки". Об этом 20 февраля сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников

2025-02-20T17:27

2025-02-20T17:27

2025-02-20T17:27

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Эксперты отмечают, что уточнение формулировок - это едва ли не одна из самых важных составляющих любой позиции, мнения и уж тем более риторики. И те перемены, который сейчас демонстрирует Вашингтон свидетельствуют о том, что США постепенно уходят с антироссийских "рельсов".Подтверждает это и тот факт, что в этом году США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского западного проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. В соответствующем документе, который подготовили Великобритания, Франция, Германия, страны Прибалтики и другие представители западного мира, говорится, что от Москвы требуют "немедленно" и "безоговорочно" вывести войска с Украины. При этом подписи Вашингтона в резолюции нет.Сам президент США Дональд Трамп на прошлой неделе выступил за возврат России в G7 и превращение клуба в "Большую восьмерку". Однако в Кремле ответили, что Москва в этом мало заинтересована.В то же время новая администрация США очевидно отворачивается от киевского режима. Только за последние два дня между американским лидером и Владимиром Зеленским произошло несколько крупных ссор.Так, накануне Трамп заявил, что разочарован в Украине, которая не использовала возможности для переговоров с РФ, а также для сохранения своей территории последние три года. Главу Белого дома удивило, что теперь Киев выражает какое-то недовольство тем, что встречи между Россией и США проходят без участия Украины.Также Трамп заострил внимание на крайне низком уровне поддержки Зеленского, уточнив, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима, а значит, в стране нужно провести выборы.Эти слова сильно уязвили Зеленского, и он ответил американскому лидеру, что "утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас - не получится". Главарь киевского режима также обвинил в "подтасовке" своего низкого рейтинга Россию, заявив, что Трамп якобы пребывает в ее "дезинформационном плену".Однако спустя день Зеленский получил новую трепку от Трампа. В этот раз главу США разозлило, что нелегитимный украинский президент по сути отфутболил американского министра финансов Скотта Бессента, приехавшего на Украину, чтобы подписать с Банковой план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных металлов.По версии украинской стороны, Киев получил текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским на прошлой неделе. Также украинские СМИ утверждают, что глава Минфина США активно настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение "немедленно", однако он этого не сделал.Трамп оценил произошедшее крайне негативно, заявив, что с его министром "грубо обошлись", а в сторону Зеленского всего за один день из уст американского лидера прилетел целый "букет" "комплиментов". Среди них были "скромно успешный комик", "диктатор без выборов", "человек, проделавший ужасную работу", "единственное, в чем он преуспел - это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке".К критике в адрес Зеленского подключились также вице-президент Джей Ди Вэнс, руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск и советник президента Америки по национальной безопасности Майк Уолтц, который заявил, что Трамп не намерен терпеть риторику Украины.В четверг, 20 февраля, британский журнал The Economist со ссылкой на источники в дипломатических кругах констатировал, что говоря о выборах на Украине, Трамп хочет совсем другого."Господин Трамп, похоже, хочет избавиться от господина Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает трудным человеком. Речь идет не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского", - отметило издание.Главарю киевского режима отношение новости власти США не нравится, поэтому предложил "вакансию" своего барина Европе, Турции и Китаю. Почему именно им, рассказал в своем материале Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны автор издания Украина.ру Павел Котов.

https://ukraina.ru/20250219/1061190435.html

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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, financial times, оон, минфин