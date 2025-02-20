https://ukraina.ru/20250220/1061223569.html

Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны

Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны - 20.02.2025 Украина.ру

Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны

Украинские власти оказались под мощным нажимом со стороны США. В Вашингтоне не поняли хамского поведения Владимира Зеленского и напомнили ему о его низком рейтинге и необходимости провести выборы. Холопская сущность правящего в Киеве режима требует теперь нового хозяина. Соответствующие услуги уже предложены Европе, Турции и даже Китаю

2025-02-20T13:25

2025-02-20T13:25

2025-02-20T13:59

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

илон маск

китай

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Проспавший ЗеленскийХолодок, быстро превратившийся в ледяную стужу, между Киевом и Вашингтоном пробежал после отказа Зеленского подписывать двустороннее соглашение о редкоземельных металлах, которое он сам же и инициировал.Фиксировать договоренности в украинскую столицу на прошлой неделе прибыл министр финансов США Скотт Бессент, однако вместо переговоров с высокопоставленным визитером Зеленский предпочел… поспать."Скотт Бессент действительно отправился туда, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, ему сказали "нет", а Зеленский спал и не мог с ним встретиться… Он проехал много часов на поезде, что является опасным путешествием, а мы говорим о министре финансов. Он отправился туда, чтобы подписать документ, а когда он приехал, он вернулся ни с чем", - заявил 20 февраля Дональд Трамп.Как пишет Reuters, после этого инцидента окружение президента США рекомендовало ему "вернуть этого человека к реальности", после чего со стороны Трампа и его команды последовала серия жестких заявлений в адрес Украины и ее руководства.Диктатура комедианта"Скромно успешный комик", "диктатор без выборов", "проделал ужасную работу", "единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке" - все это прозвучало от Трампа в адрес Зеленского за один лишь вечер.К этой атаке подключились вице-президент Джей Ди Вэнс, Илон Маск и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, который заявил, что Трамп не намерен терпеть риторику Украины.В ответ пропрезидентские украинские острословы решили действовать в привычной для себя хамоватой манере. Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов, например, вдруг воспылал любовью к Зеленскому и заявил, что ни одна "лживая тварь" в Вашингтоне не имеет права открывать на него рот.Еще один украинский "лидер мнений" и по совместительству начштаба "Азова"* Богдан Кротевич пожаловался в комментарии под постом Маска о том, что Зеленский должен провести выборы и перестать преследовать прессу и нецензурно оскорбил американского бизнесмена.Такую верноподданическую реакцию знаменитого неонациста можно, наверное, связать с недавним появлением у него в собственности квартиры в одном из элитных ЖК в Киеве, но не об этом речь. Скандальный комментарий, он, кстати, вскоре удалил.Что теперь?Сказать, что Вашингтон разочарован – это не сказать ничего. Тем не менее, Трамп уверен, что все его задумки так или иначе будут претворены в жизнь. Мирное урегулирование на Украине произойдет, а сделка по металлам и прочим ресурсам будет достигнута.В этих условиях Зеленскому в целях поддержания своего режима у власти нужны новые костыли, так как подобный стиль общения с администрацией Трампа вряд ли будет способствовать сохранению американской поддержки. Скорее наоборот.Куда податься? Вариантов не так уж и много. Самый близкий и имеющий хоть какие-то перспективы – укрыться под крылышком Европы и продолжать боевые действия на европейские деньги.Проблема в том, что этих денег у ЕС тоже не бесконечное множество, как и оружия, поэтому тут можно скорее рассчитывать на некие гарантии безопасности, которые сейчас продвигают европейцы. Последнюю такую идею описывает Financial Times: европейский контингент в несколько десятков тысяч человек займет ключевые объекты на Украине после заключения мира, но подальше от линии соприкосновения.В любом случае, "вписаться" за Украину европейцы все равно готовы только лишь после прекращения огня, воевать с Россией никто не хочет. А это значит, что военное положение рано или поздно все равно придется отменить, провести выборы, а Украину так или иначе снимут с довольствия.Отчаянная попытка обрести нового покровителя имела место и в Анкаре, причем ровно в тот самый момент, когда в Саудовской Аравии встречались делегации РФ и США. Трехчасовая беседа с Тайипом Эрдоганом вряд ли обнадежила Зеленского, так как примерно в это же самое время он начал делать реверансы уже в сторону Китая."Важно нам говорить с руководителями Китая, способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая", - ответил он недавно на вопрос о том, может ли КНР поучаствовать в обсуждении гарантий безопасности для Украины.Депутат Верховной Рады Максим Бужанский вообще предложил поинтересоваться, есть ли у Пекина планы на украинские редкоземельные металлы и прочие ресурсы и сравнить их предложение с американским. Только вот охота будет Китаю снова связываться с украинскими активами, памятуя блокировку продажи китайским инвесторам предприятия "Мотор Сич"?Тем временем, поиск нового хозяина киевского режима продолжается. Редкоземельные металлы и неограниченная русофобия идут в комплекте. Условие - полное содержание. Найдется ли покупатель?*Деятельность организации запрещена в РФО том, как в международной политике началась "контрреволюция" с приходом к власти в США Дональда Трампа - в материале издания Украина.ру Контрреволюция Трампа, немощь Европы и "новая Ялта". Украина в международном контексте.

https://ukraina.ru/20250220/1061216189.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, китай