Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на съезде 13 марта планирует закрепить свою новую организационную структуру и прописать ее в новой редакции устава. Об этом 10 марта рассказала зампредседателя фракции, депутат Верховной Рады Евгения Кравчук в комментарии «Обозревателю»

Отмечается, что в повестке дня партии, по меньшей мере, два важных вопроса. Партия «Слуга народа». Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Этот съезд будет неким поворотным моментом для нашей партии. Во-первых, нас стало гораздо больше, ведь теперь в советах всех уровней от "Слуги народа" около 7 тысяч человек. Во-вторых, мы должны перестраиваться… Съезд только рассмотрит и, скорее всего, примет требование провести инвентаризацию членов партии и провести региональные партийные конференции», — добавила Кравчук.

В частности, планируется расширить цели партии, определить методы, которыми будут достигнуты программные задачи команды президента на всех уровнях госуправления.

Депутат опровергла слухи о кадровых изменениях в руководстве партии и в отношении отдельных руководителей региональных организаций. Ожидалось, что после исключения из фракции Александра Дубинского депутаты освободят его от должности председателя ячейки в Киевской области.

По ее словам, депутата Николая Тищенко планируют сделать главой ячейки партии в Закарпатье. Его же место в киевской ячейке планируют отдать депутату Лесе Забуранной.

В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». На фракции обсуждения не было, Дубинскому слова не давали. Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».

Ранее США ввели санкции против Дубинского за вмешательство в свои выборы.