В частности, индексации выплат не будут проводиться для военных, ученых и госслужащих — их пенсии регулируются другими законами.
В то же время повысится только расчетный размер выплат: если их размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.
Так, пенсионеры, получающие пенсию в размере 9090 грн (24,1 тыс.руб.), могут получить прибавку в размере 1 тыс. грн (2,6 тыс. руб.).
Всего на Украине в 2021 году запланировано пять этапов пересчета пенсионных выплат. Наибольший рост запланирован на середину года.
Ранее правительство Украины одобрило постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году», согласно которому с 1 марта будет проведена индексация пенсий.
По словам депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Левочкина, перерасчет пенсий не покроет потери украинских пенсионеров в фактических доходах за последние 7 лет.