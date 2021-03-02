На Украине 1 марта состоялась индексация пенсий – они увеличатся примерно на 11%. При этом, вырастут они не у всех категорий пенсионеров. Об этом 2 марта сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на Минсоцполитики

В частности, индексации выплат не будут проводиться для военных, ученых и госслужащих — их пенсии регулируются другими законами.

В то же время повысится только расчетный размер выплат: если их размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.

Украинские пенсионеры. Между нищенством и самоубийством © Украина.ру/Стрингер

Всего на Украине в 2021 году запланировано пять этапов пересчета пенсионных выплат. Наибольший рост запланирован на середину года.

Ранее правительство Украины одобрило постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году», согласно которому с 1 марта будет проведена индексация пенсий.

По словам депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Левочкина, перерасчет пенсий не покроет потери украинских пенсионеров в фактических доходах за последние 7 лет.