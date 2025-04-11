https://ukraina.ru/20250411/dmitriev-vstretilsya-so-spetsposlannikom-ssha-uitkoffom-v-peterburge-1062468781.html
Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге - 11.04.2025 Украина.ру
Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 11 апреля провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, передает РИА Новости
2025-04-11T13:40
2025-04-11T13:40
2025-04-11T13:40
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Уиткофф прилетел в Россию в пятницу.Президент России Владимир Путин в пятницу также работает в Санкт-Петербурге, где у главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, сообщили в Кремле.Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники информировал, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ. Отмечалось, что эта встреча Уиткоффа и Путина может стать уже третьей.Подробнее о недавнем визите Дмитриева в США в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, стив уиткофф, санкт-петербург, владимир путин
Новости, США, Россия, Стив Уиткофф, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 11 апреля провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, передает РИА Новости