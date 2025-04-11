https://ukraina.ru/20250411/dmitriev-vstretilsya-so-spetsposlannikom-ssha-uitkoffom-v-peterburge-1062468781.html

Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге

Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге - 11.04.2025 Украина.ру

Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 11 апреля провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, передает РИА Новости

2025-04-11T13:40

2025-04-11T13:40

2025-04-11T13:40

новости

сша

россия

стив уиткофф

санкт-петербург

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061030774_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_39c271af725f826a19a9c61cbe6b3ca8.jpg.webp

Уиткофф прилетел в Россию в пятницу.Президент России Владимир Путин в пятницу также работает в Санкт-Петербурге, где у главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, сообщили в Кремле.Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники информировал, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ. Отмечалось, что эта встреча Уиткоффа и Путина может стать уже третьей.Подробнее о недавнем визите Дмитриева в США в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.

сша

россия

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, стив уиткофф, санкт-петербург, владимир путин