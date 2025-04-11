https://ukraina.ru/20250411/itogi-lyustratsii-na-ukraine-korruptsiyu-ne-pobedili-no-istoriyu-perepisali---1062464908.html

Итоги люстрации на Украине: коррупцию не победили, но историю переписали

Итоги люстрации на Украине: коррупцию не победили, но историю переписали - 11.04.2025 Украина.ру

Итоги люстрации на Украине: коррупцию не победили, но историю переписали

Ровно десять лет назад были приняты исторические законы о люстрации и декоммунизации на Украине, которые в итоге разорвали страну пополам. Украина.ру, 11.04.2025

2025-04-11T13:30

2025-04-11T13:30

2025-04-11T13:30

эксклюзив

украина

константин бондаренко

виктор янукович

ссср

усср

петр порошенко

александр турчинов

кгб

мвд

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Ровно десять лет назад были приняты исторические законы о люстрации и декоммунизации на Украине, которые в итоге разорвали страну пополам.Люстрация на Украине, начатая после госпереворота 2014 года, стала масштабной попыткой очистить госаппарат от чиновников, связанных с Виктором Януковичем и советским прошлым. К 2025 году можно констатировать, что главной целью люстрации стало сведение политических счётов, зачистка оппозиционного поля и переписывание истории.Отказ от советского прошлого и советской культуры ещё больше разделил страну, расколол общество не только по языковому вопросу, но и культурному, и даже религиозному. Всё это привело к гражданскому противостоянию на Востоке и Юге Украины. А цели были благородные – очистить систему от коррупции и кумовства.По данным Минюста Украины, к 2016 году было люстрировано около 4 тысяч человек, включая высокопоставленных чиновников, прокуроров и силовиков . К 2025 году в реестре числилось более 1,5 тысяч лиц, официально уволенных с госслужбы. Закон успешно отстранил от власти большинство чиновников, занимавших должности при Януковиче. Например, 98% лиц, подпадавших под установленные критерии, были уволены к 2016 году. Был внедрен Единый государственный реестр люстрированных лиц, доступный для общественности.Проверка доходов и собственности чиновников оказалась неэффективной. Из-за юридических лазеек (например, отсутствия проверки родственников) лишь 111 человек были уволены по этому критерию. Госфискальная служба (ГФС), МВД и судебная система активно саботировали процесс. Например, 42 руководителя ГФС остались на постах, несмотря на люстрационные требования. Многие уволенные оспаривали решения через суды.По оценкам аналитиков, люстрация не привела к снижению коррупции. Напротив, в ряде сфер (например, при мобилизации и снабжении армии) злоупотребления усилились. Массовые увольнения привели к потере опытных кадров. Их замена часто происходила по принципу лояльности, а не профессионализма, что ослабило эффективность госаппарата.Люстрация использовалась для сведения политических счетов. Например, из-под действия закона были выведены Петр Порошенко и Александр Турчинов.Многие люстрированные подавали жалобы в Европейский суд по правам человека, аргументируя иск нарушением прав на справедливое судебное разбирательство. Эксперты Совета Европы отмечали, что закон о люстрации нарушает принцип презумпции невиновности и носит внесудебный характер.В итоге к 2025 году люстрация была формально завершена, но её результаты остаются противоречивыми: невыполнение имущественной проверки, сохранение коррупционных схем, ослабление бюрократического аппарата. Как отметил политтехнолог Карл Волох, "люстрация де-факто закончена, но её главная цель — борьба с коррупцией — осталась нереализованной". Своими выводами, подытоживая десятилетний политический цикл на Украине, поделились украинские эксперты в своих тг-каналах.Политический аналитик Евгений Филиндаш10 лет назад, в апреле 2015 года, евромайданный состав Верховной Рады под радостный дружный хор националистов и западников-либералов принял законы о "декоммунизации". Это стало очередным шагом в углублении раскола общества и уничтожении нашей исторической памяти. И, само собой, явным и прямым нарушением Конституции Украины, её 15-й статьи, где говорится о том, что "Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная". А "декоммунизационные" законы запретили коммунистическую, да и, по сути, социалистическую и вообще всю левую идеологию, сделав при этом фактически обязательной идеологией антикоммунизм и антисоветизм. И потому, как противоречащие Конституции, не должны иметь юридической силы. Сторонники "декоммунизации" не просто попытались уравнять советский социализм с нацизмом, который был побеждён именно Советским Союзом, что уже само по себе является абсурдным с фактической точки зрения (коммунизм с социализмом – полные идейные антагонисты нацизма с фашизмом) и кощунственным – с моральной. Они под соусом "борьбы и с коммунизмом, и с нацизмом" отнеслись к последнему несравненно снисходительнее, чем к первому. Так, были запрещены гимны СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик или их фрагменты, но НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ гимны нацистской Германии и нацистской партии ("Песня Хорста Весселя"). Запрещено использование цитат работников советских органов государственной безопасности, но НЕ ЗАПРЕЩЕНО использовать цитаты гестаповцев и других работников нацистских органов безопасности. Запрещены гербы СССР и союзных республик, любые изображения и атрибутика, в которых воспроизводится сочетание серпа и молота; серпа, молота и пятиконечной звезды; плуга, молота и пятиконечной звезды. То есть в том числе запрещены и знамена, под которыми была добыта победа в Великой Отечественной войне. Но при этом ОТСУТСТВУЕТ перечень символики НСДАП, вообще не упомянута свастика, НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ разнообразные неонацистские символы: "Волчий крюк" (Wolfsangel), закодированный нацистский лозунг "1488" и другие. И так далее, и тому подобное.Из Уголовного кодекса убрали бывшие там до того статьи, карающие за отрицание или оправдание преступлений фашизма, Ваффен-СС и тех, кто сотрудничал с нацистскими оккупантами. Зато публичное исполнение "Интернационала" - гимна международного левого движения, который и по сей день поётся на съездах и демонстрациях социалистических и коммунистических партий (в том числе правящих по всему миру – от Китая до ряда европейских стран), наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Для сравнения: за изнасилование дают от 3 до 5 лет, и даже за умышленное убийство могут присудить меньше – от 7 лет.Миллионы украинских граждан, разделяющих в той или иной мере идеи социализма, положительно относящихся к нашему советскому прошлому, и не отрекшихся от своих отцов, дедов и прадедов, были поставлены в положение потенциальных преступников, тысячи – подверглись различным видам уголовного наказания. О том, насколько украинские "декоммунизаторы", с пеной у рта как бы борющиеся с российской пропагандой, сыграли при этом на руку этой самой пропаганде, и говорить не приходится. Неконституционные и дискриминационные законы "о декоммунизации" должны быть и будут отменены, когда на Украине будет избрана власть, не связанная родословной с принявшим их евромайданным режимом.Политолог Константин БондаренкоКстати, а вы в курсе, что граждане Украины, которые работали при президенте Украины Викторе Януковиче более года и не ушли в отставку по собственному желанию в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также государственные служащие, которые были избраны и работали на высоких должностях в Коммунистической партии СССР, были штатными работниками или секретными агентами КГБ СССР, Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР, окончили высшие учебные заведения КГБ СССР (кроме технических специальностей), сотрудничали со спецслужбами иностранных государств в качестве секретных осведомителей или осуществляли мероприятия, направленные на подрыв основ национальной безопасности, обороны или территориальной целостности Украины своими действиями или бездействием, публично призывали к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины или разжигали межнациональную рознь, теперь имеют право возвращаться в политику, в систему государственного управления и занимать руководящие должности? Люстрацию в 2014 года вводили сроком на 10 лет. Так что аргумент "а он был регионалом" или "а он был коммунистом" не принимается.Читайте также: Рекордсмен Никитченко: человек, создавший КГБ УССР

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эксклюзив, украина, константин бондаренко, виктор янукович, ссср, усср, петр порошенко, александр турчинов, кгб, мвд, гфс, люстрация, коррупция, декоммунизация