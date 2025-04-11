https://ukraina.ru/20250411/britaniya-podlivaet-masla-v-ogon-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-11-aprelya-1062465617.html

Британия подливает масло в огонь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 апреля

Британия подливает масло в огонь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 апреля - 11.04.2025 Украина.ру

Британия подливает масло в огонь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 апреля

Великобритания выделит Украине новый пакет военной помощи. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-11T13:00

2025-04-11T13:00

2025-04-11T13:02

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Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о новом пакете военной помощи Киеву на £350 млн."Мы потратим в этом году £4,5 млрд на военную помощь Украине – это самый высокий уровень. Я могу объявить сегодня о выделении £350 млн на помощь украинцам на линии фронта. Эта пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов", — отметил Хили на заседании контактной группы по Украине.Сам он председательствует на встрече министров обороны контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.По словам Хили, эта помощь не только способствует усилению Украины, но и поддерживает промышленность Великобритании и, соответственно, её экономику.Ранее Хили призвал участников контактной группы нарастить военную помощь Киеву, несмотря на усилия по мирному урегулированию конфликта.Тем временем в России отреагировали на необъявленный визит британского принца Гарри на Украину. Так, депутат Госдумы Александр Толмачёв в комментарии РИА Новости назвал это людоедским жестом."Присутствие принца Гарри в госпитале вообще можно расценить как людоедский жест. Ведь именно Британия — одна из тех стран, которые буквально заставляют вести войну до последнего украинца. То есть, Гарри косвенно причастен к ранам и увечьям тех, кого он обнимал в госпитале", — указал Толмачёв.По его мнению, принц Гарри решил покрасоваться перед камерами на Украине, чтобы "набрать классов"."Дело может быть в том, что болезнь его правящего отца (короля Карла III — Ред.) прогрессирует, и младшему сыну нужно проявлять международную активность в свете возможного возвращения под сень трона", — отметил Толмачёв.Ранее стало известно о проведённом втайне 10 апреля визите британского принца Гарри на Украину. Он посетил один из медицинских центров во Львове, где лечатся раненые украинские военные, а также мирные жители.Обстрелы и налётыУтром 11 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 25 – над территорией Курской области, 5 – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позднее стало известно о новом налёте украинских БПЛА."Около 06:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области", — писало Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 21 атаку, на ясиноватском — 1 атаку, выпустив всего 79 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и легковой автомобиль."Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-Яги на территорию старинного (постройки XIX века) Свято-Покровского храма в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки). Для нацистов ВФУ нет ничего святого. В преддверии Вербного Воскресенья они беснуются, атакуя наши святыни. Слава Богу, снаряд не разорвался, никто не пострадал", — также днём 11 апреля написал в своём телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 15; Князе-Григоровка — 8; Великая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 8; Алёшки — 5; Малокаховка — 3; Каховка — 4; Вольная Украина — 2; Голая Пристань — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Каиры, Бехтеры, Новая Маячка и Саги.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 11 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Ближнее, Весёлая Лопань, Красный Хутор, Орловка, Репное, Стрелецкое, Таврово, Ясные Зори и хутор Угрим атакованы 8 беспилотниками, 7 из которых сбиты системой ПВО. В селе Стрелецкое повреждён частный дом", — писал губернатор.В Борисовском районе по сёлам Стригуны и Цаповка совершены атаки 2 беспилотников. В результате атаки дрона на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка ранен мирный житель. В Борисовской ЦРБ пострадавшему оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено."В Валуйском муниципальном округе посёлок Дальний, сёла Борки, Долгое, Карабаново и хутор Рябики атакованы 15 беспилотниками, 7 из которых подавлены. В хуторе Рябики повреждены 2 трактора, один легковой автомобиль и ангар на территории сельхозпредприятия. Также в хуторе поздно вечером от удара дрона повреждена линия электропередачи — аварийными службами электроснабжение восстановлено", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе по сёлам Волчья Александровка, Новое и Новоивановка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 4 беспилотников, один из которых сбит. В селе Новое в результате обстрела повреждена надворная постройка.В Грайворонском муниципальном округе село Пороз подверглось обстрелу с применением 14 боеприпасов. Без пострадавших и разрушений.В Корочанском районе село Бехтеевка атаковано беспилотником — повреждён инфраструктурный объект связи."В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Графовка, Демидовка и Романовка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса, и атакованы 7 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены. Без последствий", — сообщил Гладков.В Ракитянском районе село Илёк-Кошары атаковано одним беспилотником. Повреждён легковой автомобиль."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Безлюдовка, Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Сурково атакованы 40 беспилотниками, 35 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка от прилёта снаряда повреждено складское помещение. В селе Белянка повреждены служебное помещение и легковой автомобиль. Поздно вечером в селе Муром в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждён частный дом", — указывалось в сводке.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что творили ВСУ в Курской области — в статье Павла Котова "Мародёрство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области".

https://ukraina.ru/20250411/zelenskiy-dovl-posla-ssha-taynyy-vizit-printsa-glavnoe-na-ukraine-na-utro-11-aprelya-1062456588.html

https://ukraina.ru/20250410/polnaya-chush-ermaka-i-trebovanie-reparatsiy-ot-rossii-itogi-10-aprelya-na-ukraine-1062450420.html

https://ukraina.ru/20250410/peregovory-v-stambule-zelenskiy-i-separy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-10-aprelya-1062438367.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, великобритания, вячеслав гладков, карл iii, нато, вооруженные силы украины, госдума