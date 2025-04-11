https://ukraina.ru/20250411/svyaschenniki-palachi-krovavaya-istoriya-uniatov-na-ukraine-1062469745.html
Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине
Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине - 11.04.2025 Украина.ру
Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине
Униатские первосвященники Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый – одни из "героев" современной Украины. Им воздается слава, в честь них переименовывают города, об их жизненном пути рассказывают школьникам
2025-04-11T14:39
2025-04-11T14:39
2025-04-11T14:39
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украина
германия
волынь
адольф гитлер
юрий шухевич
степан бандера
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Но учителя не рассказывают о том, что помнят кадры кинохроники, которые беспристрастно доказывают факты сотрудничества обоих с фашистами в годы Второй Мировой войны. Со слов заместителя Степана Бандеры, Ярослава Стецько, Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый "были в равной мере соавторами" Акта провозглашения независимости, где говорилось о сотрудничестве с нацистской Германией и Гитлером. "Целые села сгорали на Волыни, подожженные бандеровцами; убивали женщин и детей, сажали их на колы, а Шептицкий в это время принимал у себя здесь, в палатах, сановных гостей из гитлеровского рейха", – писал о митрополите убитый впоследствии националистами украинский писатель Ярослав Галан. В мае этого года суд в Омской области ликвидировал украинский "Греко-католический приход", священники которого поклонялись "иконам" Бандеры и Шухевича — ликвидации "религиозной организации" потребовал российский Минюст.
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видео, украина, германия, волынь, адольф гитлер, юрий шухевич, степан бандера, видео
Видео, Украина, Германия, Волынь, Адольф Гитлер, Юрий Шухевич, Степан Бандера
Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине
Униатские первосвященники Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый – одни из "героев" современной Украины. Им воздается слава, в честь них переименовывают города, об их жизненном пути рассказывают школьникам