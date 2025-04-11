Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине - 11.04.2025 Украина.ру
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Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине
Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине - 11.04.2025 Украина.ру
Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине
Униатские первосвященники Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый – одни из "героев" современной Украины. Им воздается слава, в честь них переименовывают города, об их жизненном пути рассказывают школьникам
2025-04-11T14:39
2025-04-11T14:39
видео
украина
германия
волынь
адольф гитлер
юрий шухевич
степан бандера
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Но учителя не рассказывают о том, что помнят кадры кинохроники, которые беспристрастно доказывают факты сотрудничества обоих с фашистами в годы Второй Мировой войны. Со слов заместителя Степана Бандеры, Ярослава Стецько, Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый "были в равной мере соавторами" Акта провозглашения независимости, где говорилось о сотрудничестве с нацистской Германией и Гитлером. "Целые села сгорали на Волыни, подожженные бандеровцами; убивали женщин и детей, сажали их на колы, а Шептицкий в это время принимал у себя здесь, в палатах, сановных гостей из гитлеровского рейха", – писал о митрополите убитый впоследствии националистами украинский писатель Ярослав Галан. В мае этого года суд в Омской области ликвидировал украинский "Греко-католический приход", священники которого поклонялись "иконам" Бандеры и Шухевича — ликвидации "религиозной организации" потребовал российский Минюст.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, германия, волынь, адольф гитлер, юрий шухевич, степан бандера, видео
Видео, Украина, Германия, Волынь, Адольф Гитлер, Юрий Шухевич, Степан Бандера

Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине

14:39 11.04.2025
 
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Униатские первосвященники Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый – одни из "героев" современной Украины. Им воздается слава, в честь них переименовывают города, об их жизненном пути рассказывают школьникам
Но учителя не рассказывают о том, что помнят кадры кинохроники, которые беспристрастно доказывают факты сотрудничества обоих с фашистами в годы Второй Мировой войны.
Со слов заместителя Степана Бандеры, Ярослава Стецько, Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый "были в равной мере соавторами" Акта провозглашения независимости, где говорилось о сотрудничестве с нацистской Германией и Гитлером.
"Целые села сгорали на Волыни, подожженные бандеровцами; убивали женщин и детей, сажали их на колы, а Шептицкий в это время принимал у себя здесь, в палатах, сановных гостей из гитлеровского рейха", – писал о митрополите убитый впоследствии националистами украинский писатель Ярослав Галан.
В мае этого года суд в Омской области ликвидировал украинский "Греко-католический приход", священники которого поклонялись "иконам" Бандеры и Шухевича — ликвидации "религиозной организации" потребовал российский Минюст.
 
ВидеоУкраинаГерманияВолыньАдольф ГитлерЮрий ШухевичСтепан Бандера
 
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