https://ukraina.ru/20250411/svyaschenniki-palachi-krovavaya-istoriya-uniatov-na-ukraine-1062469745.html

Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине

Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине - 11.04.2025 Украина.ру

Священники-палачи: кровавая история униатов на Украине

Униатские первосвященники Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый – одни из "героев" современной Украины. Им воздается слава, в честь них переименовывают города, об их жизненном пути рассказывают школьникам

2025-04-11T14:39

2025-04-11T14:39

2025-04-11T14:39

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украина

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волынь

адольф гитлер

юрий шухевич

степан бандера

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Но учителя не рассказывают о том, что помнят кадры кинохроники, которые беспристрастно доказывают факты сотрудничества обоих с фашистами в годы Второй Мировой войны. Со слов заместителя Степана Бандеры, Ярослава Стецько, Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый "были в равной мере соавторами" Акта провозглашения независимости, где говорилось о сотрудничестве с нацистской Германией и Гитлером. "Целые села сгорали на Волыни, подожженные бандеровцами; убивали женщин и детей, сажали их на колы, а Шептицкий в это время принимал у себя здесь, в палатах, сановных гостей из гитлеровского рейха", – писал о митрополите убитый впоследствии националистами украинский писатель Ярослав Галан. В мае этого года суд в Омской области ликвидировал украинский "Греко-католический приход", священники которого поклонялись "иконам" Бандеры и Шухевича — ликвидации "религиозной организации" потребовал российский Минюст.

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видео, украина, германия, волынь, адольф гитлер, юрий шухевич, степан бандера, видео