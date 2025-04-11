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Черная полоса Чулпан Хаматовой*: в Грузии не будет "Исцеления" с ее участием
Черная полоса Чулпан Хаматовой*: в Грузии не будет "Исцеления" с ее участием - 11.04.2025 Украина.ру
Черная полоса Чулпан Хаматовой*: в Грузии не будет "Исцеления" с ее участием
Театр имени Грибоедова в в Тбилиси отменил в день премьеры спектакль с участием сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой*. Об этом сообщил "Царьград"
2025-04-11T12:30
2025-04-11T12:30
2025-04-11T12:31
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Уточняется, что театр пообещал вернуть зрителям деньги за билеты. При этом официальной причины отмены мероприятия не было указано. Между тем, живущий в Грузии блогер-иноагент Николай Левшиц* в своих соцсетях написал, что основанием стали "технические проблемы с декорациями".Известно, что в настоящее время Хаматова* проживает в Латвии, однако там у нее возникли сложности с продлением вида на жительство, и Национальный театр Риги отказался продлевать с ней контракт.Ранее Латвийский Новый Рижский театр уже отменял постановку, в которой одну из главных ролей должна была сыграть Хаматова*. Речь идет о работе режиссера Алвиса Херманиса "Gogolis. Nature Morte". Официальная причина – "творческая неудача" постановки.Сразу после начала спецоперации Чулпан Хаматова* осудила ее проведение и больше не возвращалась в Россию из отпуска, который проводила в Латвии.Кроме того, артистка не скрывает того, что она поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".Ранее актриса также призналась, что не испытала никаких эмоций, когда узнала о теракте на Дубровке в Москве, где погибло 150 человек, в том числе 10 детей. Зато уже в сентябре выложила на своей странице "скорбящий" пост, посвященный Полтаве: "Скорбит по убитым укронацистам": Хаматова опубликовала пост после удара ВС РФ по военному училищу в ПолтавеРанее Хаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - Mash.* Иноагент.
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новости, россия, грузия, латвия, актриса, иноагент
Новости, Россия, Грузия, Латвия, актриса, иноагент
Черная полоса Чулпан Хаматовой*: в Грузии не будет "Исцеления" с ее участием
12:30 11.04.2025 (обновлено: 12:31 11.04.2025)
Театр имени Грибоедова в в Тбилиси отменил в день премьеры спектакль с участием сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой*. Об этом сообщил "Царьград"