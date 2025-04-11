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Каллас заявила об увеличении военной помощи Киеву от стран ЕС

Каллас заявила об увеличении военной помощи Киеву от стран ЕС - 11.04.2025 Украина.ру

Каллас заявила об увеличении военной помощи Киеву от стран ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет

2025-04-11T13:02

2025-04-11T13:02

2025-04-11T13:02

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"Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в 20 миллиардов", - сказала Каллас.В свою очередь министр обороны Великобритании Джон Хили уже объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов фунтов. Ранее Хили призвал участников контактной группы нарастить военную помощь Киеву, несмотря на усилия по мирному урегулированию конфликта.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, европа, ростислав ищенко, ес, нато