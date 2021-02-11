Азаров заявил, что его беспокоит обострение военного противостояния на юго-востоке Украины. Он предположил, что таким образом власть по указанию кураторов с Запада разными способами пытается отвлечь население от насущных проблем.
По его словам, начались провокации против непризнанных республик.
«То, что они (власти Украины. — ред.) сейчас затеяли по указанию американских хозяев, а именно активизация этого конфликта (в Донбассе. — ред.), боюсь, что приведет к горячему конфликту. А это окончательное разрушение Украины», — заявил Азаров.
Он отметил, что в республиках Донбасса у линии разграничения находятся жилые дома, поэтому «не в интересах Донбасса обострять эту ситуацию».