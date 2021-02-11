Активизация конфликта в Донбассе может подтолкнуть Украину к разрушению. Об этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в недавнем выпуске своего видеоблога в YouTube

Азаров заявил, что его беспокоит обострение военного противостояния на юго-востоке Украины. Он предположил, что таким образом власть по указанию кураторов с Запада разными способами пытается отвлечь население от насущных проблем.

Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«То, что они (власти Украины. — ред.) сейчас затеяли по указанию американских хозяев, а именно активизация этого конфликта (в Донбассе. — ред.), боюсь, что приведет к горячему конфликту. А это окончательное разрушение Украины», — заявил Азаров.

Он отметил, что в республиках Донбасса у линии разграничения находятся жилые дома, поэтому «не в интересах Донбасса обострять эту ситуацию».