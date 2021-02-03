Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne последовательным шагом в борьбе с «российской агрессией». Об этом 3 февраля сообщает Интерфакс-Украина

Заблокированные каналы смогут работать на базе «Интера» — СМИ © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Баканов подчеркнул, что, учитывая данные, которыми располагает СБУ, ведомство обоснованно порекомендовало СНБО ввести против трех телеканалов санкции.

Накануне стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна якобы поддерживает свободу слова, но не пропаганду. Решение СНБО поприветствовал также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его мнению, телеканалы занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала инициировать процедуру импичмента Зеленского.