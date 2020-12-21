В Италии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщило издание «Коммерсантъ»

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк прибыл из Великобритании, где впервые был выявлен мутировавший вирус.

«Пациент и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино», — говорится в заявлении Минздрава Италии.

Оба в настоящий момент изолированы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса заразнее предыдущего на 70%. После этого около 20 стран приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, некоторые ввели карантин для прибывающих из страны.