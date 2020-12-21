Отмечается, что пациент вместе с партнером прибыл из Великобритании, где впервые был выявлен мутировавший вирус.
«Пациент и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино», — говорится в заявлении Минздрава Италии.
Оба в настоящий момент изолированы.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса заразнее предыдущего на 70%. После этого около 20 стран приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, некоторые ввели карантин для прибывающих из страны.