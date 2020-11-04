Апелляционный суд Милана полностью оправдал украинца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом 3 ноября сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook

Патриот или убийца: почему руководство Украины так хлопочет за осуждённого в Италии Маркива © AFP, Sergei SUPINSKY

Защита сумела убедить суд, что Маркив не совершал данного преступления. В частности, аргументом стало то, что на месте убийства журналиста не было проведено должное следствие. Кроме того, адвокаты осужденного отметили, что Италия не имеет юридического права судить Украину за военные преступления, потому что рассматриваемое дело не имеет признаков преступления против человечества и оно не совершено на территории Италии.

Сам Маркив подчеркнул, что ни украинская армия, ни Национальная гвардия никогда не стреляли в гражданских лиц в Донбассе.

Старшего сержанта Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. У него есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс. По данным следствия, Маркив командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел. Главным свидетелем по этому делу стал французский коллега Роккелли, которому удалось выжить.

В 2019 году итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Тогда посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал судебный процесс «операцией российских спецслужб».

Итальянец Андреа Роккелли был известен фоторепортажами с мест военных действий. В своих работах он пытался отразить страдания мирного населения. В мае 2014 года он и сопровождавший его российский правозащитник Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела под Славянском.