Бездействие Евросоюза по отношению к ситуации в Белоруссии ведет к тому, что ЕС теряет свой внешнеполитический авторитет. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил в интервью изданию Financial Times 6 сентября

«Если Лукашенко не отреагирует...»: Берлин пригрозил белорусскому лидеру ужесточением санкций © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк сказал он.

По словам министра, ЕС должен поощрять развитие демократии, противостоять влиянию России в Белоруссии, а также оказать белорусской оппозиции «конкретную помощь».

В интервью Линкявичюс называет главу Белоруссии Александра Лукашенко «бывшим президентом», сообщив, что Литва наряду с Эстонией и Латвией вводит санкции против него и 29 других правительственных чиновников. При этом он отметил, что санкции ЕС «были бы предпочтительнее».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия ужесточит санкции против Белоруссии, если Лукашенко не отреагирует на требования Евросоюза, которые заключаются в переговорах между властями и оппозицией, проведении новых выборов, а также прекращении насилия против участников протестов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.