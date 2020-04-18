Российские писатели-фантасты 17 апреля запустили проект «Постэпидемия», в рамках которого будут публиковать рассказы о жизни после пандемии COVID-19. Первые рассказы уже доступны на сайте проекта, сообщило издательство Acta Diurna

«Как мы и обещали, с сегодняшнего дня с прямым участием ActaDiurna запускается проект «Постэпидемия», в котором согласились принять участие практически все ведущие фантасты России — Вадим Панов, Сергей Лукьяненко, Святослав Логинов, Елена Хаецкая и многие другие. Ежедневно на сайте Постэпидемия.рф будет появляться по одному рассказу в текстовом и аудиоформатах. Жанр фантастики вовсе не предсказывает будущее, а лишь рассматривает варианты развития событий — именно вариативности будущего, которое ожидает нас в новом, незнакомом мире после пандемии. А в том, что мир меняется, нет никаких сомнений», — говорится в сообщении издательства. Писатель-фантаст Лукьяненко: Эпидемия коронавируса стала альтернативой глобальной войне © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

При этом прочитать или прослушать рассказы можно бесплатно.

«Проект этот совершенно не коммерческий, а создан ради того, чтобы читатель не скучал, сидя дома. Читать и слушать рассказы и повести авторов «Постэпидемии» можно совершенно бесплатно на сайте, а также у партнеров проекта», — отмечалось в сообщении.

На сайте проекта уже доступны рассказы писателей Вадима Панова, Юрия Бурносова и Андрея Лазарчука.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сравнил в интервью изданию Украина.ру коронавирус и мировую войну. Полную версию интервью с писателем можно прочитать здесь.