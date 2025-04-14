https://ukraina.ru/20250414/rossiyskaya-armiya-nastupaet-srazu-na-neskolkikh-napravleniyakh--deep-state-1062503400.html
Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State
Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State - 14.04.2025 Украина.ру
Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State
Войска российской армии продвигаются на нескольких направлениях. Об этом 14 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-04-14T11:11
2025-04-14T11:11
2025-04-14T11:11
новости
россия
украина
донецкая народная республика
днепропетровская область
вс рф
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1e07756388ffe36bef4bbb22a67f6a97.jpg
По данным аналитического ресурса, ВС РФ продвинулись под Покровском (Красноармейском) в Донецкой Народной Республике (ДНР). В частности, в районе Удачного, где украинские военные потеряли свои позиции.Кроме того, в публикации отмечается, что российские войска развивают наступление в районе Котляровки Днепропетровской области, где продвижение ВС РФ идет уже несколько дней подряд.Между тем, украинский ресурс подчеркивает, что под Дзержинском в ДНР армия РФ заняла новые позиции в районе Валентиновки, которая находится около трассы в сторону Константиновки.Помимо этого, Deep State утверждает, что ВС РФ продвинулись на лиманском направлении в районе Ямполовки.Тем временем глава киевского режима дал интервью телеканалу CBS News. О его главных заявлениях — в публикациях Зеленский ответил, как закончится война на Украине и Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории.
https://ukraina.ru/20250414/minoborony-zayavilo-ob-uspekhakh-vs-rf-v-zaporozhskoy-oblasti-1062502401.html
россия
украина
донецкая народная республика
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, донецкая народная республика, днепропетровская область, вс рф
Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State
Войска российской армии продвигаются на нескольких направлениях. Об этом 14 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины