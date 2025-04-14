Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State - 14.04.2025 Украина.ру
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Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State
Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State - 14.04.2025 Украина.ру
Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State
Войска российской армии продвигаются на нескольких направлениях. Об этом 14 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-04-14T11:11
2025-04-14T11:11
новости
россия
украина
донецкая народная республика
днепропетровская область
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По данным аналитического ресурса, ВС РФ продвинулись под Покровском (Красноармейском) в Донецкой Народной Республике (ДНР). В частности, в районе Удачного, где украинские военные потеряли свои позиции.Кроме того, в публикации отмечается, что российские войска развивают наступление в районе Котляровки Днепропетровской области, где продвижение ВС РФ идет уже несколько дней подряд.Между тем, украинский ресурс подчеркивает, что под Дзержинском в ДНР армия РФ заняла новые позиции в районе Валентиновки, которая находится около трассы в сторону Константиновки.Помимо этого, Deep State утверждает, что ВС РФ продвинулись на лиманском направлении в районе Ямполовки.Тем временем глава киевского режима дал интервью телеканалу CBS News. О его главных заявлениях — в публикациях Зеленский ответил, как закончится война на Украине и Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории.
https://ukraina.ru/20250414/minoborony-zayavilo-ob-uspekhakh-vs-rf-v-zaporozhskoy-oblasti-1062502401.html
россия
украина
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, днепропетровская область, вс рф
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, ВС РФ

Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State

11:11 14.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Войска российской армии продвигаются на нескольких направлениях. Об этом 14 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
По данным аналитического ресурса, ВС РФ продвинулись под Покровском (Красноармейском) в Донецкой Народной Республике (ДНР). В частности, в районе Удачного, где украинские военные потеряли свои позиции.
Кроме того, в публикации отмечается, что российские войска развивают наступление в районе Котляровки Днепропетровской области, где продвижение ВС РФ идет уже несколько дней подряд.
Между тем, украинский ресурс подчеркивает, что под Дзержинском в ДНР армия РФ заняла новые позиции в районе Валентиновки, которая находится около трассы в сторону Константиновки.
Помимо этого, Deep State утверждает, что ВС РФ продвинулись на лиманском направлении в районе Ямполовки.
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 09:56
Минобороны заявило об успехах ВС РФ в Запорожской областиРоссийские войска продолжают методично продвигаться к Запорожью, отбивая у противника дороги и опорные пункты. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны РФ
Тем временем глава киевского режима дал интервью телеканалу CBS News. О его главных заявлениях — в публикациях Зеленский ответил, как закончится война на Украине и Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории.
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