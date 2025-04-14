Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский - 14.04.2025 Украина.ру
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Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский
Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский - 14.04.2025 Украина.ру
Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский
При администрации нынешнего президента США Дональда Трампа военная помощь Украине "практически прекратилась". Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил Владимир Зеленский, как стало известно 14 апреля
2025-04-14T11:22
2025-04-14T11:35
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
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По словам главы киевского режима, без помощи США Украина понесет "большие потери", в том числе территориальные. Кроме того, Зеленскому задали вопрос, сможет ли Киев "обойтись без Соединенных Штатов?". "Думаю, без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческое и территориальное. Так что я бы не хотел это рассматривать", — заявил Зеленский.Помимо этого, в интервью глава киевского режима признал, что не имеет понятия, как вернуть освобожденные территории.
https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-otvetil-kak-zakonchitsya-voyna-na-ukraine--1062502644.html
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Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский

11:22 14.04.2025 (обновлено: 11:35 14.04.2025)
 
© X / Volodymyr Zelesnkyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© X / Volodymyr Zelesnkyy / Володимир Зеленський
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При администрации нынешнего президента США Дональда Трампа военная помощь Украине "практически прекратилась". Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил Владимир Зеленский, как стало известно 14 апреля
По словам главы киевского режима, без помощи США Украина понесет "большие потери", в том числе территориальные. Кроме того, Зеленскому задали вопрос, сможет ли Киев "обойтись без Соединенных Штатов?".
"Думаю, без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческое и территориальное. Так что я бы не хотел это рассматривать", — заявил Зеленский.
14 апреля, 10:22
Зеленский ответил, как закончится война на Украине Украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. А территории, которые вошли в состав РФ, "в конечном итоге" вернутся Киеву. Такие заявления сделал Владимир Зеленский. Его слова 14 апреля обнародовал телеканал CBS News
Помимо этого, в интервью глава киевского режима признал, что не имеет понятия, как вернуть освобожденные территории.
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