https://ukraina.ru/20250414/pomosch-ukraine-pri-trampe-prakticheski-prekratilas-pozhalovalsya-zelenskiy--1062503801.html

Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский

Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский - 14.04.2025 Украина.ру

Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский

При администрации нынешнего президента США Дональда Трампа военная помощь Украине "практически прекратилась". Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил Владимир Зеленский, как стало известно 14 апреля

2025-04-14T11:22

2025-04-14T11:22

2025-04-14T11:35

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владимир зеленский

дональд трамп

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По словам главы киевского режима, без помощи США Украина понесет "большие потери", в том числе территориальные. Кроме того, Зеленскому задали вопрос, сможет ли Киев "обойтись без Соединенных Штатов?". "Думаю, без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческое и территориальное. Так что я бы не хотел это рассматривать", — заявил Зеленский.Помимо этого, в интервью глава киевского режима признал, что не имеет понятия, как вернуть освобожденные территории.

https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-otvetil-kak-zakonchitsya-voyna-na-ukraine--1062502644.html

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп