Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский
11:22 14.04.2025 (обновлено: 11:35 14.04.2025)
© X / Volodymyr Zelesnkyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский
© X / Volodymyr Zelesnkyy / Володимир Зеленський
При администрации нынешнего президента США Дональда Трампа военная помощь Украине "практически прекратилась". Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил Владимир Зеленский, как стало известно 14 апреля
По словам главы киевского режима, без помощи США Украина понесет "большие потери", в том числе территориальные. Кроме того, Зеленскому задали вопрос, сможет ли Киев "обойтись без Соединенных Штатов?".
"Думаю, без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческое и территориальное. Так что я бы не хотел это рассматривать", — заявил Зеленский.
14 апреля, 10:22Зеленский ответил, как закончится война на Украине Украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. А территории, которые вошли в состав РФ, "в конечном итоге" вернутся Киеву. Такие заявления сделал Владимир Зеленский. Его слова 14 апреля обнародовал телеканал CBS News
Помимо этого, в интервью глава киевского режима признал, что не имеет понятия, как вернуть освобожденные территории.
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