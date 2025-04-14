https://ukraina.ru/20250414/sk-rf-rassleduet-gibel-i-raneniya-mirnykh-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-i-novykh-regionov-iz-za-atak-1062503916.html

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ - 14.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ

Следователи СК России будут расследовать обстоятельства гибели и ранений мирных граждан в результате преступных действий вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ДНР, Херсонской и Белгородской областях. Об этом 14 апреля сообщило российское ведомство.

2025-04-14T11:37

2025-04-14T11:37

2025-04-14T11:37

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Согласно поступившей от органов исполнительной власти информации, в результате обстрелов украинскими боевиками в селах Малая Лепетиха и Каховка Херсонской области погиб 65-летний местный житель и ранена 83-летняя женщина.Беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области - водитель скончался на месте от полученных ранений. В результате сбросов взрывных устройств с Беспилотник сбросил взрывные устройства на территорию домовладения в Волоконовском районе Белгородской области - ранена женщина."Вследствие киевской агрессии в поселке Александровка в ДНР при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина", - констатировали в СК РФ.В следственном ведомстве заверили, то установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также в новостях: СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк предположительно из HIMARS - СК РФ

https://ukraina.ru/20250410/sk-rf-rassleduet-ubiystva-ukrainskimi-boevikami-mirnykh-zhiteley-makhnovki-v-kurskoy-oblasti-1062445107.html

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