СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ - 14.04.2025 Украина.ру
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СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ - 14.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ
Следователи СК России будут расследовать обстоятельства гибели и ранений мирных граждан в результате преступных действий вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ДНР, Херсонской и Белгородской областях. Об этом 14 апреля сообщило российское ведомство.
2025-04-14T11:37
2025-04-14T11:37
новости
россия
белгородская область
курская область
ск рф
вооруженные силы украины
всу
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военные преступления
мирные жители
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Согласно поступившей от органов исполнительной власти информации, в результате обстрелов украинскими боевиками в селах Малая Лепетиха и Каховка Херсонской области погиб 65-летний местный житель и ранена 83-летняя женщина.Беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области - водитель скончался на месте от полученных ранений. В результате сбросов взрывных устройств с Беспилотник сбросил взрывные устройства на территорию домовладения в Волоконовском районе Белгородской области - ранена женщина."Вследствие киевской агрессии в поселке Александровка в ДНР при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина", - констатировали в СК РФ.В следственном ведомстве заверили, то установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также в новостях: СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк предположительно из HIMARS - СК РФ
https://ukraina.ru/20250410/sk-rf-rassleduet-ubiystva-ukrainskimi-boevikami-mirnykh-zhiteley-makhnovki-v-kurskoy-oblasti-1062445107.html
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новости, россия, белгородская область, курская область, ск рф, вооруженные силы украины, всу, кто, военные преступления, мирные жители, сво, новые регионы, новороссия
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, Военные преступления, мирные жители, СВО, Новые регионы, Новороссия

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ

11:37 14.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следователи СК России будут расследовать обстоятельства гибели и ранений мирных граждан в результате преступных действий вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ДНР, Херсонской и Белгородской областях. Об этом 14 апреля сообщило российское ведомство.
Согласно поступившей от органов исполнительной власти информации, в результате обстрелов украинскими боевиками в селах Малая Лепетиха и Каховка Херсонской области погиб 65-летний местный житель и ранена 83-летняя женщина.
Беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области - водитель скончался на месте от полученных ранений. В результате сбросов взрывных устройств с Беспилотник сбросил взрывные устройства на территорию домовладения в Волоконовском районе Белгородской области - ранена женщина.
"Вследствие киевской агрессии в поселке Александровка в ДНР при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина", - констатировали в СК РФ.
В следственном ведомстве заверили, то установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.
10 апреля, 16:42
СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской областиУстанавливаются обстоятельства убийств мирных жителей села Махновка Курской области, совершенных украинскими военнослужащими. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также в новостях: СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк предположительно из HIMARS - СК РФ
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