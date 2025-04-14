СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей Белгородской области и новых регионов из-за атак ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Следователи СК России будут расследовать обстоятельства гибели и ранений мирных граждан в результате преступных действий вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ДНР, Херсонской и Белгородской областях. Об этом 14 апреля сообщило российское ведомство.
Согласно поступившей от органов исполнительной власти информации, в результате обстрелов украинскими боевиками в селах Малая Лепетиха и Каховка Херсонской области погиб 65-летний местный житель и ранена 83-летняя женщина.
Беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области - водитель скончался на месте от полученных ранений. В результате сбросов взрывных устройств с Беспилотник сбросил взрывные устройства на территорию домовладения в Волоконовском районе Белгородской области - ранена женщина.
В следственном ведомстве заверили, то установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.
10 апреля, 16:42СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской областиУстанавливаются обстоятельства убийств мирных жителей села Махновка Курской области, совершенных украинскими военнослужащими. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк предположительно из HIMARS - СК РФ
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