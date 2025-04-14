https://ukraina.ru/20250414/za-sutki-vsu-atakovali-energetiku-rossii-8-raz--1062505377.html

За сутки ВСУ атаковали энергетику России 8 раз

За сутки ВСУ атаковали энергетику России 8 раз - 14.04.2025 Украина.ру

За сутки ВСУ атаковали энергетику России 8 раз

За минувшие сутки украинские войска совершили несколько атак на объекты российской энергетики. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны РФ

2025-04-14T12:35

2025-04-14T12:35

2025-04-14T12:35

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По данным военного ведомства, подобных атак украинская армия совершила 8 за сутки. Так, под огонь ВСУ попали объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР).Стоит напомнить, что мораторий на удары по энергетике России и Украины был принят Москвой и Вашингтоном еще 18 марта. С тех пор украинская армия регулярно нарушает свое обещание воздержаться от ударов по российским энергетическим объектам, несмотря на слова Владимира Зеленского о его готовности урегулировать конфликт.А тем временем ВС РФ продвигаются вперед, занимая важные логистические и опорные пункты противника. Подробности в публикации Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State.

https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-otvetil-kak-zakonchitsya-voyna-na-ukraine--1062502644.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, энергетика