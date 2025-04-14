За сутки ВСУ атаковали энергетику России 8 раз
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
За минувшие сутки украинские войска совершили несколько атак на объекты российской энергетики. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, подобных атак украинская армия совершила 8 за сутки. Так, под огонь ВСУ попали объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Стоит напомнить, что мораторий на удары по энергетике России и Украины был принят Москвой и Вашингтоном еще 18 марта. С тех пор украинская армия регулярно нарушает свое обещание воздержаться от ударов по российским энергетическим объектам, несмотря на слова Владимира Зеленского о его готовности урегулировать конфликт.
14 апреля, 10:22Зеленский ответил, как закончится война на Украине Украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. А территории, которые вошли в состав РФ, "в конечном итоге" вернутся Киеву. Такие заявления сделал Владимир Зеленский. Его слова 14 апреля обнародовал телеканал CBS News
А тем временем ВС РФ продвигаются вперед, занимая важные логистические и опорные пункты противника. Подробности в публикации Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep State.
Подписывайся на