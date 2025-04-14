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Украинская ОПГ заражала вирусами компьютеры нотариусов и проникала в госреестры

Украинская ОПГ заражала вирусами компьютеры нотариусов и проникала в госреестры - 14.04.2025 Украина.ру

Украинская ОПГ заражала вирусами компьютеры нотариусов и проникала в госреестры

Нацполиция Украины разоблачила организованную преступную группу, члены которой инфицировали вирусами компьютеры нотариусов и вмешивались в государственные реестры. Об этом 14 апреля сообщил департамент киберполиции ведомства.

2025-04-14T12:09

2025-04-14T12:09

2025-04-14T12:09

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Киберполицейские Киевской области и следователи Нацполиции пресекли деятельность группировки, члены которой получали удаленный доступ к устройствам государственных исполнителей и частных нотариусов. Таким образом за вознаграждение члены ОПГ незаконно снимали ограничения с движимого и недвижимого имущества, наложенные на имущество граждан."Установлено, что четыре фигуранта, один из которых был частным исполнителем, наладили схему незаконного снятия обременений с имущества граждан с целью его дальнейшего отчуждения. Свои "услуги" они рекламировали в тематических онлайн-сообществах", - сказано в официальном сообщении.Злоумышленники рассылали электронные письма государственным исполнителям и частным нотариусам, маскируя их под уведомления судов и других госучреждений. К письмам добавлялся файл с вредоносным программным обеспечением. Оно после открытия незаметно устанавливалось на устройство и гарантировало фигурантам удаленный доступ к компьютеру жертвы, компрометируя ее электронную цифровую подпись вместе с паролем."Впоследствии, соблюдая меры конспирации, злоумышленники действовали в безлюдных местах — в частности, в лесополосе на Киевщине. Там, используя специальное компьютерное оборудование и программы анонимизации, они несанкционированно снимали обременения с имущества и осуществляли перерегистрацию движимого и недвижимого имущества украинских граждан", - рассказали полицейские.Нацполиция завершила досудебное расследование в отношении организатора схемы и трех исполнителей. Обвинительный акт передан в суд, фигурантам грозит до шести лет заключения.Ранее НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок

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новости, украина, киевская область, нацполиция, опг, криминал, кибербезопасность, киберпреступность, компьютер, компьютерные технологии, новости украины