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Украинская ОПГ заражала вирусами компьютеры нотариусов и проникала в госреестры
Украинская ОПГ заражала вирусами компьютеры нотариусов и проникала в госреестры - 14.04.2025 Украина.ру
Украинская ОПГ заражала вирусами компьютеры нотариусов и проникала в госреестры
Нацполиция Украины разоблачила организованную преступную группу, члены которой инфицировали вирусами компьютеры нотариусов и вмешивались в государственные реестры. Об этом 14 апреля сообщил департамент киберполиции ведомства.
2025-04-14T12:09
2025-04-14T12:09
2025-04-14T12:09
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Киберполицейские Киевской области и следователи Нацполиции пресекли деятельность группировки, члены которой получали удаленный доступ к устройствам государственных исполнителей и частных нотариусов. Таким образом за вознаграждение члены ОПГ незаконно снимали ограничения с движимого и недвижимого имущества, наложенные на имущество граждан."Установлено, что четыре фигуранта, один из которых был частным исполнителем, наладили схему незаконного снятия обременений с имущества граждан с целью его дальнейшего отчуждения. Свои "услуги" они рекламировали в тематических онлайн-сообществах", - сказано в официальном сообщении.Злоумышленники рассылали электронные письма государственным исполнителям и частным нотариусам, маскируя их под уведомления судов и других госучреждений. К письмам добавлялся файл с вредоносным программным обеспечением. Оно после открытия незаметно устанавливалось на устройство и гарантировало фигурантам удаленный доступ к компьютеру жертвы, компрометируя ее электронную цифровую подпись вместе с паролем."Впоследствии, соблюдая меры конспирации, злоумышленники действовали в безлюдных местах — в частности, в лесополосе на Киевщине. Там, используя специальное компьютерное оборудование и программы анонимизации, они несанкционированно снимали обременения с имущества и осуществляли перерегистрацию движимого и недвижимого имущества украинских граждан", - рассказали полицейские.Нацполиция завершила досудебное расследование в отношении организатора схемы и трех исполнителей. Обвинительный акт передан в суд, фигурантам грозит до шести лет заключения.Ранее НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
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Украина.ру
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новости, украина, киевская область, нацполиция, опг, криминал, кибербезопасность, киберпреступность, компьютер, компьютерные технологии, новости украины
Новости, Украина, Киевская область, Нацполиция, ОПГ, криминал, кибербезопасность, киберпреступность, компьютер, компьютерные технологии, Новости Украины
Украинская ОПГ заражала вирусами компьютеры нотариусов и проникала в госреестры
Нацполиция Украины разоблачила организованную преступную группу, члены которой инфицировали вирусами компьютеры нотариусов и вмешивались в государственные реестры. Об этом 14 апреля сообщил департамент киберполиции ведомства.
Киберполицейские Киевской области и следователи Нацполиции пресекли деятельность группировки, члены которой получали удаленный доступ к устройствам государственных исполнителей и частных нотариусов. Таким образом за вознаграждение члены ОПГ незаконно снимали ограничения с движимого и недвижимого имущества, наложенные на имущество граждан.
"Установлено, что четыре фигуранта, один из которых был частным исполнителем, наладили схему незаконного снятия обременений с имущества граждан с целью его дальнейшего отчуждения. Свои "услуги" они рекламировали в тематических онлайн-сообществах", - сказано в официальном сообщении.
Злоумышленники рассылали электронные письма государственным исполнителям и частным нотариусам, маскируя их под уведомления судов и других госучреждений. К письмам добавлялся файл с вредоносным программным обеспечением. Оно после открытия незаметно устанавливалось на устройство и гарантировало фигурантам удаленный доступ к компьютеру жертвы, компрометируя ее электронную цифровую подпись вместе с паролем.
"Впоследствии, соблюдая меры конспирации, злоумышленники действовали в безлюдных местах — в частности, в лесополосе на Киевщине. Там, используя специальное компьютерное оборудование и программы анонимизации, они несанкционированно снимали обременения с имущества и осуществляли перерегистрацию движимого и недвижимого имущества украинских граждан", - рассказали полицейские.
Нацполиция
завершила досудебное расследование в отношении организатора схемы и трех исполнителей. Обвинительный акт передан в суд, фигурантам грозит до шести лет заключения.