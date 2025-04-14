https://ukraina.ru/20250414/sk-rf-rassleduet-ubiystv-ukrainskimi-voennosluzhaschimi-mirnykh-zhiteley-lebedevki-v-kurskoy-oblasti-1062503527.html

СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области

СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области

Военные следователи СК России установили новые факты преступлений украинских вооруженных формирований (ВФУ) в отношении жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-14T11:14

2025-04-14T11:14

2025-04-14T11:14

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Следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки."По сообщению местной жительницы, в феврале 2025 года в селе Лебедевка украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, целенаправленно сбросили взрывное устройство на ее отца и трех гражданских лиц, которые занимались тушением дома после обстрела вооруженных формирований Украины. В результате ее отец и один мирный житель погибли на месте, еще два человека получили ранения. Позже один из них скончался от полученных травм", - рассказали в Слдедственном комитете.Там также сообщили, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт)."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области

https://ukraina.ru/20250414/armiya-poydet-dalshe-podlesnyy-raskryl-kak-budut-deystvovat-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-kurskoy-1062498728.html

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