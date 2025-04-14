СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
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СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области
СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области
Военные следователи СК России установили новые факты преступлений украинских вооруженных формирований (ВФУ) в отношении жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-14T11:14
2025-04-14T11:14
новости
россия
курская область
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военные преступления
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Следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки."По сообщению местной жительницы, в феврале 2025 года в селе Лебедевка украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, целенаправленно сбросили взрывное устройство на ее отца и трех гражданских лиц, которые занимались тушением дома после обстрела вооруженных формирований Украины. В результате ее отец и один мирный житель погибли на месте, еще два человека получили ранения. Позже один из них скончался от полученных травм", - рассказали в Слдедственном комитете.Там также сообщили, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт)."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
https://ukraina.ru/20250414/armiya-poydet-dalshe-podlesnyy-raskryl-kak-budut-deystvovat-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-kurskoy-1062498728.html
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, украина.ру, всу, военные преступления, кто, мирные жители, криминал, терроризм
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, Украина.ру, ВСУ, Военные преступления, КТО, мирные жители, криминал, терроризм

СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области

11:14 14.04.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Военные следователи СК России установили новые факты преступлений украинских вооруженных формирований (ВФУ) в отношении жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки.
"По сообщению местной жительницы, в феврале 2025 года в селе Лебедевка украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, целенаправленно сбросили взрывное устройство на ее отца и трех гражданских лиц, которые занимались тушением дома после обстрела вооруженных формирований Украины. В результате ее отец и один мирный житель погибли на месте, еще два человека получили ранения. Позже один из них скончался от полученных травм", - рассказали в Слдедственном комитете.
Там также сообщили, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт).
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве.
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Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
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